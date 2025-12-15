💥Обзор новостей: долги бизнеса по налогам достигли рекордного размера, маркетплейсы начнут проверять родословную товаров, «Схема Долиной» скорректировала вторичку

Долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекордного размера — 3,26 триллиона рублей. Задолженность физлиц и компаний по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам перед бюджетом России к октябрю 2025 года достигла рекорда в 3,26 трлн руб. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата. По информации издания, из этой суммы только около 1,2 трлн руб. составляет недоимка, остальное — начисленные пени и санкции. Около 23% долга приходится на малый бизнес. В ФНС пояснили, что корректнее оценивать не номинальный объем задолженности, а его соотношение с годовыми налоговыми поступлениями. Этот показатель на 1 октября составил 5,4%, что ниже уровня 2023 года (6,1%).

Маркетплейсы начнут проверять родословную товаров. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать на базе маркетплейсов верифицированные цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности. Для этого Минпромторг, Минэкономразвития, МИД, Минфин, Минтранс, Минцифры, ФТС, АНО «Цифровая экономика» и АО «Российский экспортный центр» должны будут разработать дорожную карту, которая будет содержать в себе мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции.

В России появилась возможность создавать цифровые акционерные общества. Регистратор «Статус» включен Банком России в реестр операторов информационных систем, которые осуществляют выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Попадание в этот реестр именно регистратора позволит начать процесс создания в России цифровых непубличных акционерных обществ (НАО), акции которых будут выпущены в виде ЦФА.

Аналитики «Сбера» ожидают минимальной инфляции за последние пять лет. Инфляция снизится до 5,7% по итогам года – темп роста цен окажется наименьшим за последние пять лет, говорится в докладе Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» «Инфляция 2026: приближаясь к цели». Результат текущего года будет значительно ниже, чем в 2024 г., когда рост цен по итогам года составил 9,5%, отмечают авторы исследования.

Ущерб бизнеса от корпоративного мошенничества может достигать 5% выручки. Средний ущерб промышленных компаний от корпоративного мошенничества составляет около 5% от их выручки, заявил директор департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования «Норильский никель» Алексей Малинский на форуме «Антифрод Россия» 11 декабря. Он уточнил, что в эту оценку входит как ущерб от умышленных и непреднамеренных действий сотрудников, так и от внешних атак.

Покупатели начали массово отказываться от сделок в пожилыми собственниками жилья. «Схема Долиной» существенно влияет на вторичный рынок недвижимости в России: покупатели стали отказываться от сделкой, где продавцами выступают пожилые или одинокие собственники жилья, сообщил «РИА Новости» директор клиентского сервиса и взыскания банка «Дом.РФ» Кирилл Малиновский. По словам Малиновского, сообщество ожидает с нетерпением результатов заседания по делу Долиной в Верховном суде, которое должно состояться 16 декабря. Большинство покупателей отказываются от сделок или выжидают, потому что пока не сформирована четкая правовая позиция по этому вопросу.

«Аэрофлот» запустил продажу билетов по субсидированным тарифам на 25 маршрутах. В рамках федеральной программы субсидирования в 2026 г. доступны перелеты «туда и в обратно». Среди направлений – Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Хабаровск, Владивосток.

Авиакомпании просят продлить особый режим эксплуатации зарубежных самолетов. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минфин и Минтранс с просьбой продлить действие постановления правительства РФ № 412, которое регламентирует эксплуатацию российскими авиакомпаниями иностранных самолетов, находящихся в собственности зарубежных лизингодателей. В письме отмечается, что сейчас воздушные суда (ВС) иностранного производства – Airbus, Boeing, Embraer – продолжают оставаться основным средством перевозки пассажиров у российских авиакомпаний.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных, включая лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, кандидата в президенты на выборах 2020 г. Виктора Бабарико и главу его предвыборного штаба Марию Колесникову, а также осужденных по статьям о шпионаже, терроризме и экстремизме.

На выборах президента Чили победил сторонник Пиночета. Президентом Чили был избран ультраконсервативный бывший конгрессмен Хосе Антонио Каст, пишет The Guardian.