8031 ЦОК КПП mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: долги бизнеса по налогам достигли рекордного размера, маркетплейсы начнут проверять родословную товаров, «Схема Долиной» скорректировала вторичку

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекордного размера — 3,26 триллиона рублей.

    Задолженность физлиц и компаний по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам перед бюджетом России к октябрю 2025 года достигла рекорда в 3,26 трлн руб. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

    По информации издания, из этой суммы только около 1,2 трлн руб. составляет недоимка, остальное — начисленные пени и санкции. Около 23% долга приходится на малый бизнес.

    В ФНС пояснили, что корректнее оценивать не номинальный объем задолженности, а его соотношение с годовыми налоговыми поступлениями. Этот показатель на 1 октября составил 5,4%, что ниже уровня 2023 года (6,1%).

  • Маркетплейсы начнут проверять родословную товаров. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать на базе маркетплейсов верифицированные цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности. Для этого Минпромторг, Минэкономразвития, МИД, Минфин, Минтранс, Минцифры, ФТС, АНО «Цифровая экономика» и АО «Российский экспортный центр» должны будут разработать дорожную карту, которая будет содержать в себе мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции.

  • В России появилась возможность создавать цифровые акционерные общества. Регистратор «Статус» включен Банком России в реестр операторов информационных систем, которые осуществляют выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Попадание в этот реестр именно регистратора позволит начать процесс создания в России цифровых непубличных акционерных обществ (НАО), акции которых будут выпущены в виде ЦФА.

  • Аналитики «Сбера» ожидают минимальной инфляции за последние пять лет. Инфляция снизится до 5,7% по итогам года – темп роста цен окажется наименьшим за последние пять лет, говорится в докладе Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» «Инфляция 2026: приближаясь к цели». Результат текущего года будет значительно ниже, чем в 2024 г., когда рост цен по итогам года составил 9,5%, отмечают авторы исследования.

  • Ущерб бизнеса от корпоративного мошенничества может достигать 5% выручки. Средний ущерб промышленных компаний от корпоративного мошенничества составляет около 5% от их выручки, заявил директор департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования «Норильский никель» Алексей Малинский на форуме «Антифрод Россия» 11 декабря. Он уточнил, что в эту оценку входит как ущерб от умышленных и непреднамеренных действий сотрудников, так и от внешних атак.

  • Покупатели начали массово отказываться от сделок в пожилыми собственниками жилья. «Схема Долиной» существенно влияет на вторичный рынок недвижимости в России: покупатели стали отказываться от сделкой, где продавцами выступают пожилые или одинокие собственники жилья, сообщил «РИА Новости» директор клиентского сервиса и взыскания банка «Дом.РФ» Кирилл Малиновский.

    По словам Малиновского, сообщество ожидает с нетерпением результатов заседания по делу Долиной в Верховном суде, которое должно состояться 16 декабря. Большинство покупателей отказываются от сделок или выжидают, потому что пока не сформирована четкая правовая позиция по этому вопросу.

  • «Аэрофлот» запустил продажу билетов по субсидированным тарифам на 25 маршрутах. В рамках федеральной программы субсидирования в 2026 г. доступны перелеты «туда и в обратно». Среди направлений – Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Хабаровск, Владивосток.

  • Авиакомпании просят продлить особый режим эксплуатации зарубежных самолетов. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минфин и Минтранс с просьбой продлить действие постановления правительства РФ № 412, которое регламентирует эксплуатацию российскими авиакомпаниями иностранных самолетов, находящихся в собственности зарубежных лизингодателей.

    В письме отмечается, что сейчас воздушные суда (ВС) иностранного производства – Airbus, Boeing, Embraer – продолжают оставаться основным средством перевозки пассажиров у российских авиакомпаний.

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных, включая лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, кандидата в президенты на выборах 2020 г. Виктора Бабарико и главу его предвыборного штаба Марию Колесникову, а также осужденных по статьям о шпионаже, терроризме и экстремизме.

  • На выборах президента Чили победил сторонник Пиночета. Президентом Чили был избран ультраконсервативный бывший конгрессмен Хосе Антонио Каст, пишет The Guardian.

  • Миллиардер пожертвовал $100 тыс. обезоружившему террориста в Сиднее. Американский миллиардер Билл Экман пожертвовал почти $100 тыс. Ахмеду эль Ахмеду, который обезоружил одного из стрелков, устроивших теракт в Сиднее во время иудейского праздника Ханука. Это следует из данных на краудфандинговом сайте GoFundMe.

    Экман разметил в Х ссылку на платформу: «Поддержите героя, обезвредившего нападавшего в Бонди». На самом сайте говорится, что Экман сделал самый большой донат — $99 999.

    Сейчас на платформе собрана сумма $493,751.

🔥Как разобраться с НДС на УСН в 2026 году?

Поможет новый онлайн-курс НДС на УСН-2026. В нем собраны все правила НДС для упрощенцев: ставки, 1С, декларация. Вы узнаете:

  • как ИП и компаниям на УСН рассчитывать НДС по новым правилам;

  • как оптимизировать налоги в 2026 году;

  • как не допускать ошибок в отчетности.

На практических кейсах разберете все сложные ситуации, чтобы уверенно работать с НДС на УСН по правилам 2026 года! Записаться

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

246 подписчиков1 218 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

24
ГлавнаяБух.Совет