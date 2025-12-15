ВЭД: как подготовить бизнес к ужесточению контроля в 2026 году

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 30 лет, рассказала про актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами в 2026 году. А также напомнила про ответственность за нарушение правил валютного контроля.

Санкции привели к тому, что прямые расчеты в валюте между Россией и зарубежными партнерами стали практически невозможными: иностранные контрагенты боятся работать с РФ напрямую. Несмотря на ограничения, существует множество альтернативных способов расчетов, которые соответствуют российскому законодательству.

Часть 4 статьи 24 Закона № 173-ФЗ допускает возможность исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам «иными способами, разрешенными законодательством РФ».

Что это за способы? Давайте рассмотрим их.

Способы расчетов с зарубежными партнерами в 2026 году

1️⃣Расчеты через финансового агента

Пожалуй, самый популярный альтернативный способ расчётов. Суть его в том, что агент из дружественной страны получает сумму от Покупателя (от Вас) в согласованной валюте, конвертирует в нужную валюту и переводит поставщику, оставив себе комиссию.

2️⃣Расчеты через счета резидентов в иностранных банках

Резиденты вправе открывать счета за рубежом с уведомлением налогового органа в соответствии с частью 2 статьи 12 Закона № 173-ФЗ.

3️⃣ Расчеты через счета нерезидентов в российских банках

Нерезиденты могут открывать счета в уполномоченных банках РФ в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Закона № 173-ФЗ.

4️⃣ Зачет встречных однородных требований

Если у резидента с нерезидентом есть двусторонние сделки и импорт и экспорт, можно проводить взаимозачёт. Если у вас нет экспортного контракта с нужным вам поставщиком, но есть экспортный контракт с другим нерезидентом - можно сделать перевод долга или уступку требования и оформить зачет.

5️⃣ Перевод долга

Например, вы должны за импорт китайскому поставщику, но нет возможности. А у Вас есть партнер в третьей стране. Можно оформить перевод долга на Вашего партнера в третьей стране: вы платите ему за перевод долга, он платит за товар вашему поставщику.

6️⃣ Уступка права требования (цессия)

Обратная ситуация - Ваш китайский поставщик уступает право требования (право получить от вас оплату за товар) 3-му лицу из третьей страны, в которую Вы можете оплатить из России.

7️⃣ Перемена стороны в контракте

Перевод одновременно прав и обязанностей на 3-е лицо из дружественного государства. То есть в контракте полностью меняется сторона-нерезидент. Новый поставщик по контракту получает оплату от вас и переводит ее первоначальному поставщику.

8️⃣ Бартер

Обмен товара/услуги/результата работы/интеллектуальной собственности на равнозначный товар/услугу/результат работы/интеллектуальную собственность. Важно соблюдать правило равнозначности и вести учет установленным порядком.

9️⃣ Новация

Это замена обязательства другим обязательством.

Например, вместо оплаты нерезиденту за поставленный товар Вы предоставите ему другой товар или интеллектуальную собственность или заменяете обязательство по оплате товара на процентный займ до устранения препятствий по расчетам.

1️⃣0️⃣ Отступное

Отличается от новации сроком предоставления — в отступном замена предоставляется сразу же, и на этом обязательства сторон прекращаются. В новации новое обязательство может иметь отложенный срок исполнения.

1️⃣ 1️⃣Расчеты через торгового посредника

Например, товар идет напрямую из Китая в Россию, а контракта два (например, Китай — Поставщик, а Турция — Покупатель и Турция — Поставщик, а Россия — Покупатель). В данной ситуации турецкий партнер выступает торговым посредником. При этом платежи идут сначала в Турцию, а потом в Китай. В этом варианте возможна также поставка сначала в дружественную страну, затем в Россию.

1️⃣2️⃣ Встречные потоки

Например, два внешнеторговых контракта - по одному российский импортер должен оплатить иностранному поставщику, по другому - российский экспортер должен получить оплату от иностранного покупателя. В данном случае платежи можно провести внутри страны: российский импортер переводит деньги российскому экспортеру, а иностранный покупатель по экспортному контракту оплачивает товар иностранному поставщику.

1️⃣3️⃣ Расчеты наличными

Импортер вправе получить возврат аванса наличными и использовать наличную валюту от экспорта.

Каждый из этих способов имеет свои нюансы и особенности, которые необходимо учесть при документальном оформлении международных расчетов.

Ответственность за нарушение правил валютного контроля

За нарушение правил международных расчетов предусмотрена ответственность до 100 % от суммы сделки. Если виновник — отечественная фирма, то ответственность вместе с директором несет и бухгалтер.

Штрафы за нарушение правил валютного контроля

Послабления действуют только в тех случаях, когда правила были нарушены из-за зарубежных санкций, но и этот факт еще придется доказать.

Штрафы за нарушение правил валютного контроля

Как маркировать импортные товары в системе «Честный знак»

Импортеры должны заказывать в Честном знаке коды маркировки для товаров, наносить их на продукцию до помещения под таможенные процедуры и вводить в оборот после их прохождения. Перечень товаров по коду ТН ВЭД, подлежащих маркировке средствами идентификации, утвержден распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р (ред. от 07.02.2025).

Об этом напомнила Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 30 лет, автор обучающих программ по внешнеэкономической деятельности, НДС и маркетплейсам.

