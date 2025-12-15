Что любит Красная Огненная Лошадь
Новый 2026 год по восточному календарю — год Красной Огненной Лошади, символа энергии, неудержимости, стремительности и независимости. Чтобы 2026 год прошел удачно, нужно правильно составить меню, украсить праздничный стол и помещения, где будет проходить торжество.
Красный — главный цвет в палитре Нового года Огненной Лошади. Поэтому рекомендуем обратить внимание на аксессуары, посуду и украшения красного, золотого, фиолетового, разбавив их зелеными акцентами.
Подходящие цвета, которые принесут удачу в 2026 году.
Цветовая палитра для новогоднего стола 2026 года
Красный
энергия и удача
Розовый/фуксия
страсть и обаяние
Фиолетовый
мудрость и магия
оранжевый/желтый
страсть и перемены
Золото и бронза
успех и богатство
Коричневый
элегантность и естественность
Что должно быть на новогоднем столе в год Лошади
Огненная Лошадь любит смелых, энергичных и уверенных в себе. При этом лошадка ценит качество и элегантность.
Выбирайте скатерть и салфетки из натуральных материалов — хлопка или льна.
Добавьте живые растения, композиции для стола из хвои с красными ягодами.
И конечно же не забудьте поставить свечи — Огненная Лошадь оценит уют.
Меню на Новый год 2026
Лошадь — животное травоядное, если хотите задобрить символ 2026 года, обратите на это внимание при составлении меню. Можно готовить блюда из птицы или дичи. Также можно подать к столу рыбу или морепродукты.
Главная ошибка всех хозяек — пытаться приготовить слишком много и слишком сложные блюда. Новый год — это праздник, поэтому лучше приготовить меньшее количество блюд и попроще, но остаться при этом в «сознании» к полуночи. Получайте от праздничных хлопот удовольствие, тогда и блюда будут вкусными, и настроение — отличным!
На новогодний стол достаточно приготовить:
одно горячее блюдо;
2–3 салата;
2–3 закусок;
десерт/напитки
И не обязательно готовить все тазами. Помните, что салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки можно хранить только 6 часов.
Закуски на новогодний стол
Для новогоднего стола 2026 подойдут классические холодные закуски — бутерброды с красной игрой, шпротами, красной рыбой. А также всеми любимые фаршированные помидоры сыром и чесноком. А вот пару неизбитых идей для холодных закусок.
Брускетта с авокадо и лососем/креветками. Если вы хотите удивить своих гостей и добавить оригинальности на новогодний стол, то брускетты — это идеальный выбор. Для брускетты понадобится:
2 спелый авокадо;
обжаренные креветки или слабосоленый лосось (нарезка) — 200 г;
сок лимона;
соль, перец — по вкусу;
1 багет;
зелень для украшения.
Для крема из авокадо: пюрируйте авокадо с соком лимона, добавьте немного соли. Намажьте крем на хрустящий (поджаренный) багет, выложите креветки/ломтики лосося сверху и украсьте зеленью.
Новогодние шарики из крабовых палочек. Для приготовления натрите 2 отварных яйца, 120 г сыра и 200 г крабовых палочек. Смешайте яйца, сыр, палочки и 3–4 столовые ложки майонеза. Его можно заменить на греческий йогурт. Скатайте шарики и обваляйте в остальных крабовых палочках.
Рулетики из лосося с творожным сыром. Это легкая и вкусная закуска, на которую уйдет 5 минут. Понадобится:
слабосоленый лосось (нарезка)
творожный сыр;
свежая зелень.
Намажьте ломтики лосося творожным сыром, добавьте немного зелени и сверните рулетиком. Закрепите шпажкой или украсьте петрушкой или укропом. К закуске можно добавить ломтик огурца или авокадо.
Салаты к новогоднему столу
Новогодний стол невозможно представить без салатов. Особенно без классического оливье и селедки под шубой. Если не хотите изменять традициям и готовить что-то новое, можно поэкспериментировать с подачей салатов.
Салат «Подкова». Это классическая селедка под шубой, но подать ее можно в виде лошадиной подковы. Вам понадобится:
филе соленой сельди 300 гр;
отварная свекла 300 гр;
отварная морковь 300 гр;
отварной картофель 300 гр;
отварные яйца — шт;
лук маринованный 100 гр.
майонез 150-200 гр.
Картофель, свеклу и морковь отварите в кожуре. Остудите и почистите, а после натрите на крупной терке и разложите по разным емкостям. Яйца отварите, почистите и натрите на крупной терке. Лук порежьте мелко и залейте уксусом на 5-10 минут, после чего уксус слейте. Сельдь мелко нарежьте. Соберите салат на красивом блюде в форме подковы: первый слой — сельдь, сверху лук, смажьте майонезом. После этого кладите слоями морковь, картофель, яйца и свеклу. Каждый слой смазывайте майонезом.
Оливье можно подать в порционных салатницах или тарталетках. Сверху классический салат можно украсить соломкой из зеленого яблока, тогда получится салат «Сено».
Горячие блюда к новогоднему столу
Утка с яблоками в духовке. Ингредиенты:
Утка — 1 шт;
Яблоки зеленые — 4-5 шт;
Мед — 2-3 ст. л;
Горчица — 1 ст. л;
Соевый соус/соус Терияки — 1 ст. л;
Пряности — по вкусу.
Утку и промойте ее изнутри, натрите изнутри и обмажьте смесью из меда, горчицы, соевого соуса. Из яблок удалите сердцевину и нарежьте их дольками. Нафаршируйте ими утку. Заверните утку в фольгу или рукав для запекания и положите в форму. Выпекайте в разогретой духовке 1,5 часа при температуре 180°С. Потом разверните фольгу и оставьте запекаться при температуре 150 °С еще 30 мин до образования корочки.
Утку можно дополнить гарниром: овощами или печеным картофелем.
Напитки на новогодний стол
Глинтвейн. Основным ингредиентом для глинтвейна является вино, к которому добавляют пряности: гвоздику, корицу, мед, кардамон, бадьян.
Красное сухое вино — 750 мл;
Апельсин — 1 крупный;
Яблоко — 1 среднее;
Мед — 3 ст. л;
Корица в палочках — 1-2 шт;
Гвоздика — 5-7 бутонов;
Бадьян — 2 шт;
Кардамон — 4 коробочки;
Апельсиновая цедра — от 1 апельсина.
Вымойте яблоко и апельсин нарежьте кусочками. Перемешайте с сахаром или медом и дайте настояться. В кастрюлю с толстым дном влейте вино, добавьте все специи, кружки апельсина и яблоко. Нагревайте на медленном огне, не доводя до кипения при температуре 70°C, добавьте мед, накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут для раскрытия ароматов специй. Процедите через сито и разлейте по бокалам.
Коктейль «Френч-75». Коктейлю более 100 лет! На одну порцию коктейля понадобится:
30–50 мл джина или коньяка;
10 мл сахарного сиропа;
15 мл свежевыжатого лимонного сока;
100–120 мл сухого игристого вина;
спиралька из лимонной цедры для украшения.
В шейкер налейте джин, сироп, сок лимона. Взболтайте и процедите в бокал для шампанского, примерно на треть наполненный льдом. Медленно залейте игристым вином, украсьте лимоном.
Что не стоит готовить на год Лошади
Главное табу новогоднего стола 2026 — мясо «собратьев» Лошади. Не стоит готовить конину и говядину. Такое угощение на новогоднем столе, по мнению астрологов, может привести к финансовыми потерями.
Лошадь животное утонченное, поэтому не стоит подавать на стол жирное мясо — свинину или баранину. Не стоит готовить много рыбы, так как стихия Воды гасит стихию Огня.
Не переборщите с красным перцем, поскольку усиление огненного направления может привести к проблемам со здоровьем.
Как сэкономить на новогоднем столе в 2025 году
Средняя стоимость одной порции салата оливье в 2025 году обойдется россиянам в 175 руб., в прошлом году сделать это можно было за 142 руб. Рекомендации, как выгодно накрыть праздничный стол, дали «Клерку» в сервисе доставки «Купер».
Сравнивайте цены. Чтобы сэкономить, не нужно сокращать меню — достаточно сравнить цены на схожие позиции в разных магазинах и покупать все там, где выгоднее.
Заменяйте дорогие ингредиенты. Кроме того, во время приготовления блюд можно использовать аналоги сложных ингредиентов. Например, вместо утки брать индейку, вместо\ пармезана — российский твердый сыр, вместо свежего розмарина — сушеный.
Формируйте список покупок заранее. Помимо этого, стоит составить список покупок заранее, чтобы иметь возможность отследить изменения цен и вовремя воспользоваться скидками.
Все эти советы можно использовать как по отдельности, так и вместе, для достижения максимальной экономии.
Комментарии13
Коллеги, вы просили — мы сделали!
Спасибо 😀 хорошо, что я только что пообедала
Делитесь своими любимыми рецептами для новогоднего стола!