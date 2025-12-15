Красный — главный цвет в палитре Нового года Огненной Лошади. Поэтому рекомендуем обратить внимание на аксессуары, посуду и украшения красного, золотого, фиолетового, разбавив их зелеными акцентами.

Новый 2026 год по восточному календарю — год Красной Огненной Лошади , символа энергии, неудержимости, стремительности и независимости. Чтобы 2026 год прошел удачно, нужно правильно составить меню, украсить праздничный стол и помещения, где будет проходить торжество.

И конечно же не забудьте поставить свечи — Огненная Лошадь оценит уют.

Огненная Лошадь любит смелых, энергичных и уверенных в себе. При этом лошадка ценит качество и элегантность.

Что должно быть на новогоднем столе в год Лошади

Меню на Новый год 2026

Лошадь — животное травоядное, если хотите задобрить символ 2026 года, обратите на это внимание при составлении меню. Можно готовить блюда из птицы или дичи. Также можно подать к столу рыбу или морепродукты. Главная ошибка всех хозяек — пытаться приготовить слишком много и слишком сложные блюда. Новый год — это праздник, поэтому лучше приготовить меньшее количество блюд и попроще, но остаться при этом в «сознании» к полуночи. Получайте от праздничных хлопот удовольствие, тогда и блюда будут вкусными, и настроение — отличным! На новогодний стол достаточно приготовить: одно горячее блюдо;

2–3 салата;

2–3 закусок;

десерт/напитки И не обязательно готовить все тазами. Помните, что салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки можно хранить только 6 часов.

Закуски на новогодний стол

Для новогоднего стола 2026 подойдут классические холодные закуски — бутерброды с красной игрой, шпротами, красной рыбой. А также всеми любимые фаршированные помидоры сыром и чесноком. А вот пару неизбитых идей для холодных закусок. Новогодний стол 2026: брускетта с авокадо и лососем/креветками Брускетта с авокадо и лососем/креветками. Если вы хотите удивить своих гостей и добавить оригинальности на новогодний стол, то брускетты — это идеальный выбор. Для брускетты понадобится: 2 спелый авокадо;

обжаренные креветки или слабосоленый лосось (нарезка) — 200 г;

сок лимона;

соль, перец — по вкусу;

1 багет;

зелень для украшения. Для крема из авокадо: пюрируйте авокадо с соком лимона, добавьте немного соли. Намажьте крем на хрустящий (поджаренный) багет, выложите креветки/ломтики лосося сверху и украсьте зеленью. Новогодние шарики из крабовых палочек. Для приготовления натрите 2 отварных яйца, 120 г сыра и 200 г крабовых палочек. Смешайте яйца, сыр, палочки и 3–4 столовые ложки майонеза. Его можно заменить на греческий йогурт. Скатайте шарики и обваляйте в остальных крабовых палочках. Рулетики из лосося с творожным сыром. Это легкая и вкусная закуска, на которую уйдет 5 минут. Понадобится: слабосоленый лосось (нарезка)

творожный сыр;

свежая зелень. Намажьте ломтики лосося творожным сыром, добавьте немного зелени и сверните рулетиком. Закрепите шпажкой или украсьте петрушкой или укропом. К закуске можно добавить ломтик огурца или авокадо.

Салаты к новогоднему столу

Новогодний стол невозможно представить без салатов. Особенно без классического оливье и селедки под шубой. Если не хотите изменять традициям и готовить что-то новое, можно поэкспериментировать с подачей салатов. Салат «Подкова». Это классическая селедка под шубой, но подать ее можно в виде лошадиной подковы. Вам понадобится: филе соленой сельди 300 гр;

отварная свекла 300 гр;

отварная морковь 300 гр;

отварной картофель 300 гр;

отварные яйца — шт;

лук маринованный 100 гр.

майонез 150-200 гр. Картофель, свеклу и морковь отварите в кожуре. Остудите и почистите, а после натрите на крупной терке и разложите по разным емкостям. Яйца отварите, почистите и натрите на крупной терке. Лук порежьте мелко и залейте уксусом на 5-10 минут, после чего уксус слейте. Сельдь мелко нарежьте. Соберите салат на красивом блюде в форме подковы: первый слой — сельдь, сверху лук, смажьте майонезом. После этого кладите слоями морковь, картофель, яйца и свеклу. Каждый слой смазывайте майонезом. Оливье можно подать в порционных салатницах или тарталетках. Сверху классический салат можно украсить соломкой из зеленого яблока, тогда получится салат «Сено».

Горячие блюда к новогоднему столу

Утка с яблоками в духовке. Ингредиенты: Утка — 1 шт;

Яблоки зеленые — 4-5 шт;

Мед — 2-3 ст. л;

Горчица — 1 ст. л;

Соевый соус/соус Терияки — 1 ст. л;

Пряности — по вкусу. Новогодний стол 2026: Утка с яблоками, freepik.com Утку и промойте ее изнутри, натрите изнутри и обмажьте смесью из меда, горчицы, соевого соуса. Из яблок удалите сердцевину и нарежьте их дольками. Нафаршируйте ими утку. Заверните утку в фольгу или рукав для запекания и положите в форму. Выпекайте в разогретой духовке 1,5 часа при температуре 180°С. Потом разверните фольгу и оставьте запекаться при температуре 150 °С еще 30 мин до образования корочки. Утку можно дополнить гарниром: овощами или печеным картофелем.

Напитки на новогодний стол