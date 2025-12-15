8053 Премиум 2 mobile реально
Наталия Лукина
Общество
Новогодний стол 2026: меню, которое одобрит Огненная лошадь

Новогодний стол 2026: меню, которое одобрит Огненная лошадь

Новогоднее застолье — один из самых тщательно планируемых семейных ритуалов. Как правильно накрыть новогодний стол, чтобы порадовать родных и Огненную Красную Лошадь — символ 2026 года. Собрали рецепты самых вкусных блюд, напитков и идеи, которые создадут праздничное настроение.

Что любит Красная Огненная Лошадь

Новый 2026 год по восточному календарю — год Красной Огненной Лошади, символа энергии, неудержимости, стремительности и независимости. Чтобы 2026 год прошел удачно, нужно правильно составить меню, украсить праздничный стол и помещения, где будет проходить торжество.

Красный — главный цвет в палитре Нового года Огненной Лошади. Поэтому рекомендуем обратить внимание на аксессуары, посуду и украшения красного, золотого, фиолетового, разбавив их зелеными акцентами.

Новогодний стол 2026: фарфор из новогодней коллекции Villeroy & Boch

Подходящие цвета, которые принесут удачу в 2026 году.

Цветовая палитра для новогоднего стола 2026 года

Красный

энергия и удача

Розовый/фуксия

страсть и обаяние

Фиолетовый

мудрость и магия

оранжевый/желтый

страсть и перемены

Золото и бронза

успех и богатство

Коричневый

элегантность и естественность

Что должно быть на новогоднем столе в год Лошади

Огненная Лошадь любит смелых, энергичных и уверенных в себе. При этом лошадка ценит качество и элегантность.

  1. Выбирайте скатерть и салфетки из натуральных материалов — хлопка или льна.

  2. Добавьте живые растения, композиции для стола из хвои с красными ягодами.

  3. И конечно же не забудьте поставить свечи — Огненная Лошадь оценит уют.

Новогодний стол 2026 freepik.com

Меню на Новый год 2026

Лошадь — животное травоядное, если хотите задобрить символ 2026 года, обратите на это внимание при составлении меню. Можно готовить блюда из птицы или дичи. Также можно подать к столу рыбу или морепродукты.

Главная ошибка всех хозяек — пытаться приготовить слишком много и слишком сложные блюда. Новый год — это праздник, поэтому лучше приготовить меньшее количество блюд и попроще, но остаться при этом в «сознании» к полуночи. Получайте от праздничных хлопот удовольствие, тогда и блюда будут вкусными, и настроение — отличным!

На новогодний стол достаточно приготовить:

  • одно горячее блюдо;

  • 2–3 салата;

  • 2–3 закусок;

  • десерт/напитки

И не обязательно готовить все тазами. Помните, что салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки можно хранить только 6 часов.

Закуски на новогодний стол

Для новогоднего стола 2026 подойдут классические холодные закуски — бутерброды с красной игрой, шпротами, красной рыбой. А также всеми любимые фаршированные помидоры сыром и чесноком. А вот пару неизбитых идей для холодных закусок.

Новогодний стол 2026: брускетта с авокадо и лососем/креветками

Брускетта с авокадо и лососем/креветками. Если вы хотите удивить своих гостей и добавить оригинальности на новогодний стол, то брускетты — это идеальный выбор. Для брускетты понадобится:

  • 2 спелый авокадо;

  • обжаренные креветки или слабосоленый лосось (нарезка) — 200 г;

  • сок лимона;

  • соль, перец — по вкусу;

  • 1 багет;

  • зелень для украшения.

Для крема из авокадо: пюрируйте авокадо с соком лимона, добавьте немного соли. Намажьте крем на хрустящий (поджаренный) багет, выложите креветки/ломтики лосося сверху и украсьте зеленью.

Новогодние шарики из крабовых палочек. Для приготовления натрите 2 отварных яйца, 120 г сыра и 200 г крабовых палочек. Смешайте яйца, сыр, палочки и 3–4 столовые ложки майонеза. Его можно заменить на греческий йогурт. Скатайте шарики и обваляйте в остальных крабовых палочках.

Рулетики из лосося с творожным сыром. Это легкая и вкусная закуска, на которую уйдет 5 минут. Понадобится:

  • слабосоленый лосось (нарезка)

  • творожный сыр;

  • свежая зелень.

Намажьте ломтики лосося творожным сыром, добавьте немного зелени и сверните рулетиком. Закрепите шпажкой или украсьте петрушкой или укропом. К закуске можно добавить ломтик огурца или авокадо.

Салаты к новогоднему столу

Новогодний стол невозможно представить без салатов. Особенно без классического оливье и селедки под шубой. Если не хотите изменять традициям и готовить что-то новое, можно поэкспериментировать с подачей салатов.

Салат «Подкова». Это классическая селедка под шубой, но подать ее можно в виде лошадиной подковы. Вам понадобится:

  • филе соленой сельди 300 гр;

  • отварная свекла 300 гр;

  • отварная морковь 300 гр;

  • отварной картофель 300 гр;

  • отварные яйца — шт;

  • лук маринованный 100 гр.

  • майонез 150-200 гр.

Картофель, свеклу и морковь отварите в кожуре. Остудите и почистите, а после натрите на крупной терке и разложите по разным емкостям. Яйца отварите, почистите и натрите на крупной терке. Лук порежьте мелко и залейте уксусом на 5-10 минут, после чего уксус слейте. Сельдь мелко нарежьте. Соберите салат на красивом блюде в форме подковы: первый слой — сельдь, сверху лук, смажьте майонезом. После этого кладите слоями морковь, картофель, яйца и свеклу. Каждый слой смазывайте майонезом.

Оливье можно подать в порционных салатницах или тарталетках. Сверху классический салат можно украсить соломкой из зеленого яблока, тогда получится салат «Сено».

Горячие блюда к новогоднему столу

Утка с яблоками в духовке. Ингредиенты:

  • Утка — 1 шт;

  • Яблоки зеленые — 4-5 шт;

  • Мед — 2-3 ст. л;

  • Горчица — 1 ст. л;

  • Соевый соус/соус Терияки — 1 ст. л;

  • Пряности — по вкусу.

Новогодний стол 2026: Утка с яблоками, freepik.com

Утку и промойте ее изнутри, натрите изнутри и обмажьте смесью из меда, горчицы, соевого соуса. Из яблок удалите сердцевину и нарежьте их дольками. Нафаршируйте ими утку. Заверните утку в фольгу или рукав для запекания и положите в форму. Выпекайте в разогретой духовке 1,5 часа при температуре 180°С. Потом разверните фольгу и оставьте запекаться при температуре 150 °С еще 30 мин до образования корочки.

Утку можно дополнить гарниром: овощами или печеным картофелем.

Напитки на новогодний стол

Глинтвейн. Основным ингредиентом для глинтвейна является вино, к которому добавляют пряности: гвоздику, корицу, мед, кардамон, бадьян.

  • Красное сухое вино — 750 мл;

  • Апельсин — 1 крупный;

  • Яблоко — 1 среднее;

  • Мед — 3 ст. л;

  • Корица в палочках — 1-2 шт;

  • Гвоздика — 5-7 бутонов;

  • Бадьян — 2 шт;

  • Кардамон — 4 коробочки;

  • Апельсиновая цедра — от 1 апельсина.

Вымойте яблоко и апельсин нарежьте кусочками. Перемешайте с сахаром или медом и дайте настояться. В кастрюлю с толстым дном влейте вино, добавьте все специи, кружки апельсина и яблоко. Нагревайте на медленном огне, не доводя до кипения при температуре 70°C, добавьте мед, накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут для раскрытия ароматов специй. Процедите через сито и разлейте по бокалам.

Новогодний стол 2026: глинтвейн, freepik.com

Коктейль «Френч-75». Коктейлю более 100 лет! На одну порцию коктейля понадобится:

  • 30–50 мл джина или коньяка;

  • 10 мл сахарного сиропа;

  • 15 мл свежевыжатого лимонного сока;

  • 100–120 мл сухого игристого вина;

  • спиралька из лимонной цедры для украшения.

В шейкер налейте джин, сироп, сок лимона. Взболтайте и процедите в бокал для шампанского, примерно на треть наполненный льдом. Медленно залейте игристым вином, украсьте лимоном.

Что не стоит готовить на год Лошади

Главное табу новогоднего стола 2026 — мясо «собратьев» Лошади. Не стоит готовить конину и говядину. Такое угощение на новогоднем столе, по мнению астрологов, может привести к финансовыми потерями.

Лошадь животное утонченное, поэтому не стоит подавать на стол жирное мясо — свинину или баранину. Не стоит готовить много рыбы, так как стихия Воды гасит стихию Огня.

Не переборщите с красным перцем, поскольку усиление огненного направления может привести к проблемам со здоровьем.

Как сэкономить на новогоднем столе в 2025 году

Средняя стоимость одной порции салата оливье в 2025 году обойдется россиянам в 175 руб., в прошлом году сделать это можно было за 142 руб. Рекомендации, как выгодно накрыть праздничный стол, дали «Клерку» в сервисе доставки «Купер».

  1. Сравнивайте цены. Чтобы сэкономить, не нужно сокращать меню — достаточно сравнить цены на схожие позиции в разных магазинах и покупать все там, где выгоднее.

  2. Заменяйте дорогие ингредиенты. Кроме того, во время приготовления блюд можно использовать аналоги сложных ингредиентов. Например, вместо утки брать индейку, вместо\ пармезана — российский твердый сыр, вместо свежего розмарина — сушеный.

  3. Формируйте список покупок заранее. Помимо этого, стоит составить список покупок заранее, чтобы иметь возможность отследить изменения цен и вовремя воспользоваться скидками.

Все эти советы можно использовать как по отдельности, так и вместе, для достижения максимальной экономии.

