🔥 Отзывы участников конференции в Москве и новогодний «БУХ.СОВЕТ» в Краснодаре
На прошлой неделе — 11-12 декабря «Клерк» провел двухдневную IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026. Это было потрясающе!
Репортаж и новости с выступлениями спикеров
⚡️Бух.Совет 2026: что ждет бухгалтеров и бизнес с нового года
С 2026 года работодателей в двух ситуациях освободили от уплаты страховых взносов
❓ Как исчислить НДС в переходном периоде 2025-2026 продавцу и покупателю
С 2026 года увеличится период охвата выездной налоговой проверки
Выборочные налоговые проверки заменит сплошной и непрерывный контроль
АУСН назвали «островком стабильности» в 2026 году
С 1 октября 2026 для селлеров, ПВЗ и маркетплейсов наступит новая эпоха
Отзывы от бухгалтеров Бух.Совет-2026
Пришло время подводить итоги. Собрали отзывы о нашей работе и мероприятии в целом. Вот, что писали о конференции ваши коллеги.
Отдельно бухгалтеры хвалили работу ведущих — Елену Ярушкину и Артемия Васенко!
От всего сердца «Клерк» говорит СПАСИБО каждому, кто пришел или смотрел онлайн Бух.Совет! Более 300 участников на площадке, 20 вдохновляющих докладов, лучшие спикеры-практики страны, розыгрыши призов от «Клерка» и партнеров, а также новые полезные знакомства — все это было 11-12 декабря в Москве.
Мы уже провели опрос и выяснили, что больше 86 процентов посетителей хотят прийти на следующие конференции «Клерка».
Х Всероссийская бухгалтерская конференция Бух.Совет в Краснодаре уже 17 декабря
Приходите на Х Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет в Краснодаре 17 декабря Краснодаре! Будет круто!
Мы привезем топовых экспертов страны — Людмила Ганичева, Владислав Каминский, Елена Шедис, Елена Пономарева — вот только некоторые известные всем бухгалтерам имена. У вас будет уникальная возможность задать вопросы напрямую и получить понятные разъяснения. Неизвестно, когда такие эксперты приедут в таком составе в Краснодар еще раз! Онлайн-трансляции не будет. Количество мест ограничено! Купить билеты
Целый день будем обсуждать реформу-2026: НДС, УСН, ПСН, страховые взносы, отчетность, ФСБУ, требования ФНС, работу на маркетплейсах, ВЭД и кадры. Узнаете о подводных камнях изменений 2026 года — сумеете скорректировать работу и минимизировать риски. Дадим рабочие лайфхаки привлечения клиентов и наращивания дохода. Как приятный бонус: нетворкинг с коллегами и подарки от «Клерка»!
А еще 17 декабря — это уже почти корпоратив, поэтому всех будет ждать шампанское!
До встречи на БухСовете 17 декабря Краснодаре! А в Москве увидимся в следующем году!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию