🔥 Отзывы участников конференции в Москве и новогодний «БУХ.СОВЕТ» в Краснодаре

На прошлой неделе мы провели IХ Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Собрали отзывы посетителей и онлайн-зрителей. Посмотрите, как было круто в Москве — приходите на Бух.Совет 17 декабря в Краснодаре!

На прошлой неделе — 11-12 декабря «Клерк» провел двухдневную IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026. Это было потрясающе!

Репортаж и новости с выступлениями спикеров

⚡️Бух.Совет 2026: что ждет бухгалтеров и бизнес с нового года

С 2026 года работодателей в двух ситуациях освободили от уплаты страховых взносов

❓ Как исчислить НДС в переходном периоде 2025-2026 продавцу и покупателю

С 2026 года увеличится период охвата выездной налоговой проверки

Выборочные налоговые проверки заменит сплошной и непрерывный контроль

АУСН назвали «островком стабильности» в 2026 году

С 1 октября 2026 для селлеров, ПВЗ и маркетплейсов наступит новая эпоха

Отзывы от бухгалтеров Бух.Совет-2026

Пришло время подводить итоги. Собрали отзывы о нашей работе и мероприятии в целом. Вот, что писали о конференции ваши коллеги.

Отдельно бухгалтеры хвалили работу ведущих — Елену Ярушкину и Артемия Васенко!

От всего сердца «Клерк» говорит СПАСИБО каждому, кто пришел или смотрел онлайн Бух.Совет! Более 300 участников на площадке, 20 вдохновляющих докладов, лучшие спикеры-практики страны, розыгрыши призов от «Клерка» и партнеров, а также новые полезные знакомства — все это было 11-12 декабря в Москве.

Мы уже провели опрос и выяснили, что больше 86 процентов посетителей хотят прийти на следующие конференции «Клерка».

Результаты опроса

Х Всероссийская бухгалтерская конференция Бух.Совет в Краснодаре уже 17 декабря

Приходите на Х Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет в Краснодаре 17 декабря Краснодаре! Будет круто!

Мы привезем топовых экспертов страны — Людмила Ганичева, Владислав Каминский, Елена Шедис, Елена Пономарева — вот только некоторые известные всем бухгалтерам имена. У вас будет уникальная возможность задать вопросы напрямую и получить понятные разъяснения. Неизвестно, когда такие эксперты приедут в таком составе в Краснодар еще раз! Онлайн-трансляции не будет. Количество мест ограничено! Купить билеты

Целый день будем обсуждать реформу-2026: НДС, УСН, ПСН, страховые взносы, отчетность, ФСБУ, требования ФНС, работу на маркетплейсах, ВЭД и кадры. Узнаете о подводных камнях изменений 2026 года — сумеете скорректировать работу и минимизировать риски. Дадим рабочие лайфхаки привлечения клиентов и наращивания дохода. Как приятный бонус: нетворкинг с коллегами и подарки от «Клерка»!

А еще 17 декабря — это уже почти корпоратив, поэтому всех будет ждать шампанское!

До встречи на БухСовете 17 декабря Краснодаре! А в Москве увидимся в следующем году!