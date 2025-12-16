💥Обзор новостей: произойдет двукратный рост ликвидаций компаний МСП, предложили маркировать презервативы и филлеры, суд отказал во взыскании убытков с Долиной

В 2026 году произойдет двукратный рост ликвидаций компаний МСП. В 2026 году эксперты прогнозируют двукратный рост ликвидаций компаний с выручкой этого года в 20–60 млн руб. Особенно уязвимы компании с низкой маржинальностью. «В следующем году мы ожидаем двукратный рост числа ликвидаций компаний с оборотом от 20 млн до 60 млн руб., если сравнивать с 2024 годом. Устойчивость таких предприятий во многом будет объясняться рентабельностью текущего бизнеса. Особенно сложно будет бизнесам с маржинальностью до 10% и тем, кому сложно будет переложить новые издержки в цену. Поэтому в совокупности, да, эти факторы могут стать серьезным испытанием для малого предпринимательства, и скорость внедрения налоговой реформы действительно высокая для некоторых компаний», — об этом в интервью РБК сообщила руководитель нефинансовых продуктов Т-бизнеса Анастасия Яннаева. Также эксперт отметила, что АУСН становится все востребованнее. Она подходит малым компаниям с оборотом до 60 млн руб. и штатом до пяти сотрудников. Как считаете, права эксперт?

По прогнозам специалистов Т-банка, снижение пороговых лимитов на введение НДС коснется 10% МСП, причем половина из них попадает под реформу только в 2027 году и позже. Поэтапная реализация реформы позволяет бизнесу подготовиться: пересмотреть финмодели и взаимодействие с контрагентами.

Кабмин ожидает сохранения бюджетного дефицита до 2042 года. Правительство ожидает, что федеральный бюджет будет дефицитным ближайшие два десятилетия. Это следует из опубликованного кабмином прогноза до 2042 г. (рассчитан на 18-летний период и обновляется каждые шесть лет). Документ составлен с учетом двух вариантов сценария социально-экономического развития – базового и консервативного. В обоих прогнозах расходы будут превышать доходы на протяжении всего прогнозного горизонта. При этом если в базовом варианте дефицит в 2042 г. вырастет с ожидаемых в текущем году 5,7 трлн руб. (2,6% от ВВП) до 21,6 трлн (2,9% от прогнозируемого на 2042 г. ВВП), то консервативный прогноз содержит показатель в 54,7 трлн, или уже 8,4% ВВП.

ФНС исключила из списка для автообмена финансовой информацией четыре офшора – Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гибралтар, острова Теркс и Кайкос, пишет «Интерфакс». Территории в одностороннем порядке остановили обмен с РФ по решению властей Великобритании. Одновременно в перечень ФНС включены восемь государств: Кения, Молдавия, Монголия, Папуа – Новая Гвинея, Сенегал, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Уганда, а также территория Сен-Мартен. После корректировки перечень включает 71 государство и 9 территорий, которые заявили о готовности осуществлять автоматический обмен финансовой информацией с Россией.

В России вводят круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде. Закон подписал президент Владимир Путин, он вступит в силу с 1 января 2026 года. Поправки вносятся в статью 21.5 КоАП РФ. Теперь норма будет действовать в течение всего года. Отказ от уведомления военкомата о выезде с места жительства более чем на три месяца повлечет за собой штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. В ноябре президент РФ подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу.

Минпромторг предложил маркировать презервативы и филлеры. Минпромторг с 1 июня 2026 года предлагает расширить обязательную маркировку на такие изделия, как презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей. Документ размещен на портале нормативно-правовых актов. Речь идет также о терапевтической дыхательной аппаратуре, инкубаторах для новорожденных, шприцах, инфузионных системах, салфетках, пробирках и медицинских масках. Участники оборота этих видов продукции будут обязаны наносить средства идентификации на потребительскую упаковку, говорится в документе.

Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной. Суд первой инстанции отказал Полине Лурье во взыскании убытков с певицы Ларисы Долиной. Лурье может предъявить требование о возмещении ущерба мошенникам, под влиянием которых артистка продала ей квартиру. Согласно картотеке суда, сторона защиты Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье, которая оспаривает право собственности на квартиру в Хамовниках. 5 декабря Долина в эфире спецвыпуска программы «Пусть говорят» выразила готовность вернуть Лурье 112 млн руб. за проданную квартиру. Она назвала это «единственно справедливым решением». При этом, по словам певицы, необходимой суммы сейчас у нее нет. Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, поскольку ее не удовлетворили предложенные условия.

Новая миграционная служба МВД может получить право на сыск. Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД может получить право на проведение оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). С предложением наделить структуру такими полномочиями выступило само министерство.

Правительство может продлить запрет на экспорт бензина до конца февраля. Запрет на экспорт бензина из РФ планируется продлить до конца февраля 2026 года, сообщил «Ъ» источник, знакомый с обсуждением. Этот вопрос рассматривался 15 декабря на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.

Российские ученые заявили о разработке «часов возраста». Российские ученые разработали калькуляторы для определения биологического возраста органов человека, выделили ключевые маркеры старения и намерены сделать лекарство, замедляющее его.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд. Новый рекорд был побит после того, как компания SpaceX оценила себя в $800 млрд перед планируемым в 2026 году IPO. Размещение акций может стать крупнейшим в истории, отмечал Bloomberg.

Новая Москва стала лидером по росту цен на новостройки в столичном регионе. Средняя стоимость новостроек в новой Москве по итогам сделок в ноябре достигла 307 510 руб. за 1 кв. м, по данным системы мониторинга и аналитики недвижимости BnMap.pro. По словам ее представителя, за месяц квадрат там подорожал на 12,2%, а за год – на 26,4%. Таким образом, эта локация в текущем году стала лидером по темпам роста цен в столичном регионе.