8053 Премиум 2 mobile реально
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: произойдет двукратный рост ликвидаций компаний МСП, предложили маркировать презервативы и филлеры, суд отказал во взыскании убытков с Долиной

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • В 2026 году произойдет двукратный рост ликвидаций компаний МСП.

    В 2026 году эксперты прогнозируют двукратный рост ликвидаций компаний с выручкой этого года в 20–60 млн руб. Особенно уязвимы компании с низкой маржинальностью.

    «В следующем году мы ожидаем двукратный рост числа ликвидаций компаний с оборотом от 20 млн до 60 млн руб., если сравнивать с 2024 годом. Устойчивость таких предприятий во многом будет объясняться рентабельностью текущего бизнеса. Особенно сложно будет бизнесам с маржинальностью до 10% и тем, кому сложно будет переложить новые издержки в цену. Поэтому в совокупности, да, эти факторы могут стать серьезным испытанием для малого предпринимательства, и скорость внедрения налоговой реформы действительно высокая для некоторых компаний», — об этом в интервью РБК сообщила руководитель нефинансовых продуктов Т-бизнеса Анастасия Яннаева.

    Также эксперт отметила, что АУСН становится все востребованнее. Она подходит малым компаниям с оборотом до 60 млн руб. и штатом до пяти сотрудников.

    Как считаете, права эксперт?

  • По прогнозам специалистов Т-банка, снижение пороговых лимитов на введение НДС коснется 10% МСП, причем половина из них попадает под реформу только в 2027 году и позже. Поэтапная реализация реформы позволяет бизнесу подготовиться: пересмотреть финмодели и взаимодействие с контрагентами.

  • Кабмин ожидает сохранения бюджетного дефицита до 2042 года. Правительство ожидает, что федеральный бюджет будет дефицитным ближайшие два десятилетия. Это следует из опубликованного кабмином прогноза до 2042 г. (рассчитан на 18-летний период и обновляется каждые шесть лет). Документ составлен с учетом двух вариантов сценария социально-экономического развития – базового и консервативного. В обоих прогнозах расходы будут превышать доходы на протяжении всего прогнозного горизонта. При этом если в базовом варианте дефицит в 2042 г. вырастет с ожидаемых в текущем году 5,7 трлн руб. (2,6% от ВВП) до 21,6 трлн (2,9% от прогнозируемого на 2042 г. ВВП), то консервативный прогноз содержит показатель в 54,7 трлн, или уже 8,4% ВВП.

  • ФНС исключила из списка для автообмена финансовой информацией четыре офшора – Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гибралтар, острова Теркс и Кайкос, пишет «Интерфакс». Территории в одностороннем порядке остановили обмен с РФ по решению властей Великобритании.

    Одновременно в перечень ФНС включены восемь государств: Кения, Молдавия, Монголия, Папуа – Новая Гвинея, Сенегал, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Уганда, а также территория Сен-Мартен.

    После корректировки перечень включает 71 государство и 9 территорий, которые заявили о готовности осуществлять автоматический обмен финансовой информацией с Россией.

  • В России вводят круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде. Закон подписал президент Владимир Путин, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

    Поправки вносятся в статью 21.5 КоАП РФ. Теперь норма будет действовать в течение всего года. Отказ от уведомления военкомата о выезде с места жительства более чем на три месяца повлечет за собой штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

    В ноябре президент РФ подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу.

  • Минпромторг предложил маркировать презервативы и филлеры. Минпромторг с 1 июня 2026 года предлагает расширить обязательную маркировку на такие изделия, как презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей. Документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

    Речь идет также о терапевтической дыхательной аппаратуре, инкубаторах для новорожденных, шприцах, инфузионных системах, салфетках, пробирках и медицинских масках. Участники оборота этих видов продукции будут обязаны наносить средства идентификации на потребительскую упаковку, говорится в документе.

  • Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной. Суд первой инстанции отказал Полине Лурье во взыскании убытков с певицы Ларисы Долиной. Лурье может предъявить требование о возмещении ущерба мошенникам, под влиянием которых артистка продала ей квартиру.

    Согласно картотеке суда, сторона защиты Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье, которая оспаривает право собственности на квартиру в Хамовниках. 5 декабря Долина в эфире спецвыпуска программы «Пусть говорят» выразила готовность вернуть Лурье 112 млн руб. за проданную квартиру. Она назвала это «единственно справедливым решением». При этом, по словам певицы, необходимой суммы сейчас у нее нет. Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, поскольку ее не удовлетворили предложенные условия.

  • Новая миграционная служба МВД может получить право на сыск. Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД может получить право на проведение оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). С предложением наделить структуру такими полномочиями выступило само министерство.

  • Правительство может продлить запрет на экспорт бензина до конца февраля. Запрет на экспорт бензина из РФ планируется продлить до конца февраля 2026 года, сообщил «Ъ» источник, знакомый с обсуждением. Этот вопрос рассматривался 15 декабря на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.

  • Российские ученые заявили о разработке «часов возраста». Российские ученые разработали калькуляторы для определения биологического возраста органов человека, выделили ключевые маркеры старения и намерены сделать лекарство, замедляющее его.

  • Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд.

    Новый рекорд был побит после того, как компания SpaceX оценила себя в $800 млрд перед планируемым в 2026 году IPO. Размещение акций может стать крупнейшим в истории, отмечал Bloomberg.

  • Новая Москва стала лидером по росту цен на новостройки в столичном регионе. Средняя стоимость новостроек в новой Москве по итогам сделок в ноябре достигла 307 510 руб. за 1 кв. м, по данным системы мониторинга и аналитики недвижимости BnMap.pro. По словам ее представителя, за месяц квадрат там подорожал на 12,2%, а за год – на 26,4%. Таким образом, эта локация в текущем году стала лидером по темпам роста цен в столичном регионе.

  • Более 60% россиян совершают спонтанные покупки. Они работают как мгновенная эмоциональная подпитка и замещают более сложные эмоции, говорят эксперты. Четыре года назад, в 2021 г., об опыте спонтанных покупок сообщали 57% россиян. Оставшиеся (43%) говорили, что с ними такого не случалось.

🔥Как разобраться с НДС на УСН в 2026 году?

Поможет новый онлайн-курс НДС на УСН-2026. В нем собраны все правила НДС для упрощенцев: ставки, 1С, декларация. Вы узнаете:

  • как ИП и компаниям на УСН рассчитывать НДС по новым правилам;

  • как оптимизировать налоги в 2026 году;

  • как не допускать ошибок в отчетности.

На практических кейсах разберете все сложные ситуации, чтобы уверенно работать с НДС на УСН по правилам 2026 года! Записаться

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

246 подписчиков1 221 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

3
ГлавнаяБух.Совет