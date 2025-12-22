💥Обзор новостей: Путин: НДС 22% не навсегда, утвердили новую форму ЕФС-1, банки стали спрашивать о родстве при переводе денег

Путин: НДС 22% не навсегда. Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией заявил, что повышение налогов не является постоянной мерой. По его словам, правительство, увеличившее НДС до 22%, сочло это самым правильным, честным и прозрачным способом решения задач в финансовой сфере. Президент подчеркнул, что НДС не будет вечно находиться на уровне 22% и в будущем планируется его понижение. «Цель – достичь сбалансированности бюджета. Будет ли это вечно? Конечно, нет. Конечная цель – это снижение налогового бремени в будущем, и правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю», — заявил Путин.

Утвердили новую форму ЕФС-1. С 30 декабря 2025 года будет применяться новая форма ЕФС-1. Приказ СФР от 17.11.2025 № 1462 опубликован на официальном портале. В подразделе 1.2 новой формы ЕФС-1 нет типа сведений «Назначение выплат по ОСС». Таким образом, этот отчет теперь не нужно сдавать при оформлении отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком. При приеме на дистанционную или надомную работу в подразделе 1.1. больше не надо будет делать об этом отметку. Коды «ДИСТ» и «НДОМ» отменили. Для подраздела 1.1 ввели новый статус застрахованного лица МДИГ — иностранные граждане, подлежащие в соответствии с международными договорами обязательному пенсионному страхованию или обязательному социальному страхованию.

Банки стали спрашивать о родстве при переводе денег. Если пытаются перевести крупную сумму, представитель банка может спросить, куда планируется ее потратить. Банки начали уточнять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перевести крупную сумму денег. Об этом сообщают «РИА Новости». По данным агентства, при желании совершить такой перевод операцию блокируют. Потом с клиентом связывается сотрудник банка и просит назвать полные данные получателя и его родственную связь с ним. Также представитель банка может спросить, куда планируется потратить деньги.

В Госдуме рассказали о выплатах семьям с детьми в 2026 году. Размер ежемесячных выплат семьям с детьми в 2026 году составит от 9,2 тысячи рублей до 18,4 тысячи рублей в зависимости от дохода и нуждаемости семьи, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин. « Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей - при 75% и 18 371 рубль — при 100%», — сказал Говырин. Депутат отметил, что размер ежемесячных выплат семьям с детьми до 17 лет будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума, который в 2026 году увеличится до 18,9 тысячи рублей на душу населения. По словам собеседника агентства, для детей эта величина составит 18,4 тысячи рублей, для трудоспособных граждан — 20,6 тысячи рублей.

Минэк создаст рабочую группу по мониторингу неплатежей госкомпаний. Минэкономразвития совместно с деловыми объединениями, Центробанком и Корпорацией МСП (КМСП) создаст рабочую группу по мониторингу неплатежей крупных заказчиков по контрактам в рамках 223-ФЗ. По результатам мониторинга планируется создать реестр заказчиков, которые регулярно допускают задержки с оплатой по таким контрактам, рассказал один из собеседников.

Аналитик назвала размер пособий после индексации в 2026 году. Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличится примерно на 2 тыс. руб. и достигнет 27,7 тыс. руб. У работающих пенсионеров прибавка составит около 1,6 тыс. руб., в результате чего средняя пенсия вырастет до 23,8 тыс. руб. Социальные пенсии для граждан, не имеющих достаточного стажа или пенсионных баллов, будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года на 6,8% — в соответствии с ростом прожиточного минимума. В среднем их размер составит 16,6 тыс. руб. Также с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 27 тыс. руб. в месяц, что на 20,7% выше текущего уровня.

Банки почти не отреагировали на снижение ключевой ставки. В Сбербанке с 22 декабря минимальная ставка по потребкредитам снизится до 19,4% годовых. Сейчас по кредиту наличными банк предлагает минимальную ставку 19,9% для зарплатных клиентов и 21,9% для всех остальных. Также с 25 декабря банк улучшит условия по рыночной ипотеке за объекты с витрины своего сервиса «Домклик»: минимальные ставки составят от 15,9% на покупку первичного жилья и от 16,5% – вторичного. Сейчас на «Домклик» можно оформить ипотеку на новостройки с минимальной ставкой 17,4%, на вторичку – 17%. Для сбережений условия остаются прежними, уверяет представитель Сбербанка: ставка по вкладам сохраняется на уровне до 16% годовых до 5 января 2026 г. ВТБ снизил ставки только по кредитам наличными – изменения распространяются на всех клиентов, а максимальное снижение ставок составляет 3 процентных пункта.

Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки подарков. Мошенники начали разводить россиян под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году. Злоумышленники рассылают сотрудникам компаний СМС якобы от службы доставки с сообщением, что один из клиентов отправил подарок, но курьер не смог дозвониться. В сообщении предлагается связаться по указанному номеру напрямую. При этом мошенники заранее собирают данные о контрагентах и клиентах из открытых источников, включая сайт самой компании. После установления контакта преступники пытаются выманить персональные и конфиденциальные данные жертвы. Также они убеждают ее оплатить различные сборы или перейти на фишинговый сайт, имитирующий портал службы доставки.

Матвиенко словами too much охарактеризовала расценки на госпитализацию собак. Валентина Матвиенко на пленарном заседании, состоявшемся перед прямой линией президента России Владимира Путина, неожиданно подняла вопрос дороговизны госпитализации собак. «Знаете ли вы, сколько стоит один день в клинике полежать собаке? 90 000 [руб.]. Другая клиника – 70 000, это уже похуже. Говорят: «Не хотите – забирайте собаку», – сказала Матвиенко. «Коллеги, ну это не дело. Ну далеко не все, так мягко скажу, могут позволить себе вылечить свою собаку. Давайте посмотрим. Может быть, создать условия благоприятные для клиник. Либо государственные клиники – чтобы была конкуренция. Ну немыслимо просто. Можете проверить мою информацию – она достоверная – и потом проинформировать. <...> Я очень люблю собак, я переживаю всегда. Ну так нельзя. Too much. Ну то есть запредельные расценки», – сказала Матвиенко. Профильные комитеты СФ должны до конца февраля представить ей записку, «сколько клиник, почему так дорого».