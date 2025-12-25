Что ждет Овна, Льва, Рыб, Скорпиона и другие знаки зодиака в 2026 году? Подробный гороскоп на год Красной Огненной Лошади — про любовь, карьеру и финансы — составила астролог в этой статье.

До Нового 2026 года осталось совсем немного, а значит — самое время узнать, что обещают нам звезды! Читай прогноз от астролога Валентины Тесля.

Гороскоп на 2026 год. Валентина Тесля, астролог

Общий астрологический прогноз на 2026 год

Приветствую, уважаемый читатель! В преддверии Нового года, расскажу немного о том, что принесет нам год Огненной лошади (кстати, он начнется с 17 февраля).

Пара слов о том, чем, в целом, нам «грозит» 2026 год. Цифра года «1» (2+0+2+6=10, 1+0=1), а это, как наверняка вам известно: начало, действия и стремление к успеху. 2026 год определенно даст многим шанс завершить «незавершенки» и начать с чистого листа. Да и Лошадь добавит огонька, придав (многим из вас) ускорения и решительности.

В 2026 году будет 4 затмения (2 солнечных и 2 лунных) и трижды даст о себе знать пресловутый «ретроградный Меркурий» (без него никак). Конечно, индивидуальный гороскоп раскрывает больше полезной информации для каждого из вас в частности, но есть, безусловно, общие тенденции для каждого знака Зодиака.

Итак, давайте разберемся, что Вам предстоит в год Огненной Лошади: пахать или промчаться галопом (волосы назад) через весь год? Сменить борозду или простоять у стойла в ожидании перемен?

Гороскоп на 2026 год: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) — амбициозный, независимый, нетерпеливый. Овнам в 2026 году предстоит разобраться с межличностными отношениями, во всех сферах социальной жизни. Вам предстоит прокачать отношения, а для этого необходимо сделать решительные шаги.

А вот от того, какие именно шаги вы предпримите, непосредственно будет зависеть и ваше финансовое благополучие. Не брыкаемся, коллег и близких не кусаем, ищем компромиссы!

Гороскоп на 2026 год: Телец

Телец (21 апреля — 20 мая) — этот знак зодиакального круга известен своей стабильностью, упорством и практичностью. У Тельцов в 2026 году появятся прекрасные возможности для зарабатывания денег, причем, зачастую, совершенно не стандартным, интересным способом. НО! Берегите накопления и строго следите за своими доходами и расходами!

И я НЕ рекомендую никаких авантюр! Речь идет именно о «заработать», а не о «халяве»! Халявы, господа, вам не светит, свою ношу вам таки тащить самостоятельно!

Гороскоп на 2026 год: Телец. Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Гороскоп на 2026 год: Близнецы

Близнецы (21 мая — 21 июня) — представителей воздушного знака ждут удивительные события и новые горизонты! К Близнецам Удача (она же Халява) будет благосклонна, но только первую половину года. С середины лета, милости просим, на пашню! Кто не успел, как говорится, надевай удила...

Кстати, деловые поездки и новые контакты, могут существенно повлияют на увеличение дохода.

Гороскоп на 2026 год: Рак

Рак (22 июня — 22 июля) — этот знак принадлежит к водной стихии, а управляет им Луна. Такие люди отличаются тонкой душевной организацией, высокой чувствительностью и развитой интуицией.

Ракам в 2026 году предстоят серьезные изменения в профессиональной сфере. Это может быть как карьерные преобразования, так и смена рода деятельности в целом.

Поспешных решений («спешка нужна при ловле блох», как говорил классик) принимать не стоит, но взвешенные решения, при поддержке партнера, могут стать началом серьезного карьерного роста и, как следствие, финансовое благополучие.

Гороскоп на 2026 год: Лев

Лев (23 июля — 22 августа) — как всегда активны и ищут популярности. В семье часто ведут себя, как диктаторы и требуют, чтобы все жили по их правилам.

У Львов в 2026 году появятся возможности в корне изменить все свои предыдущие планы, особенно это касается людей связанных с точными науками (с цифрами, да-да). Неожиданные предложения, которые стоит рассматривать очень внимательно, вдумчиво и подробно, могут внести в жизнь «нежданьчики» в виде подарков Судьбы. Не упустите шанс, господа, превратиться из ломовой лошади в бодрого рысака!

Гороскоп на 2026 год: Лев. Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Гороскоп на 2026 год: Дева

Дева (23 августа — 23 сентября) — шестой знак зодиака, относящийся к стихии Земли и управляемый планетой Меркурий. Деве, наконец-то, 2026 год даст возможность выдохнуть... Вам гарантированы стабильность и уверенность в завтрашнем дне, что, в принципе, само по себе очень неплохо.

Но расслабляться не стоит, так как на фоне стабильности материальной, придет не материальная нестабильность. Но Деве не привыкать тащить все на себе…

Гороскоп на 2026 год: Весы

Весы (24 сентября — 23 октября) — знак окажется под влиянием двух мощных планет — Юпитера и Сатурна. Весам предстоит или глубокая проработка существующих отношений, или перспектива создания новых отношений.

Ваши стабильность и материальное благополучие будут непосредственно связаны с партнером: вы либо выстраиваете стабильность, либо занимаетесь прокрастинацией в гордом одиночестве. Не стоим в стойле, переминаясь с ноги на ногу, а рвемся в упряжку тройки! В общем, все в ваших руках!

Гороскоп на 2026 год: Весы. Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Гороскоп на 2026 год: Скорпион

Скорпион (24 октября — 22 ноября) — этот знак — один из самых загадочных в зодиакальном кругу. Это сильные и страстные люди, обладающие пугающей интуицией.

Поскольку в финансовом плане у Скорпионов все будет довольно ровно и стабильно, им стоит обратить свой взор на семью. 2026 год предлагает навести порядок в стойле: ремонт? новая мебель? покупка недвижимости? совместные выезды на природу или в путешествия? Не стоит этим пренебрегать.

Гороскоп на 2026 год: Стрелец

Стрелец (23 ноября — 21 декабря) — знак огня, люди этого знака рождены под влиянием планеты Юпитер. Они отличаются тягой к новизне, приключениям и неожиданным открытиям.

Со Стрельцами все просто: вкладывайтесь в себя! Обучение, повышение квалификации, изучение дополнительных источников дохода, деловые поездки, расширение кругозора — все «в коня корм»! Это наилучшим образом скажется на вашем благополучии.

Гороскоп на 2026 год: Стрелец. Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Гороскоп на 2026 год: Козерог

Козерог (22 декабря — 20 января). Козероги, со своей дисциплинированностью и ответственностью, получат от года Огненной Лошади возможность лишний раз убедиться самому и доказать окружающим, что их стратегически выверенное планирование ВСЕГДА приносит результаты.

Вы или самостоятельно пополните свою кормушку, или дадите повод своим работодателям отсыпать Вам дополнительного овса!

Гороскоп на 2026 год: Водолей

Водолей (21 января —18 февраля). У Водолея 2026 год — это год перспектив и свершений! Креативность и целеустремленность дадут заслуженную реализацию задуманного. Но помните: дисциплина (а Вашем случае, самодисциплина) — важный фактор в достижении любой цели.

Не стоит рвать удила и выпрыгивать из сбруи — Вы же не хотите превратиться в загнанную лошадь?

Гороскоп на 2026 год: Рыбы

Рыбы (19 февраля по 20 марта) — если описать гороскоп Рыбы на 2026 год одним словом, то это будет «глубина».

В отличии от Весов, Рыбам в этом году предстоит больше полагаться на себя. Сам себе «коренник», без «пристяжных». Реже прислушиваться к мнению окружающих и почаще к себе, и ваши интуиция, инициатива и профессиональные навыки выведет вас в правильном направлении к стабильности и благополучию.