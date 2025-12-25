💥Обзор новостей: менять лимиты АУСН не будут, число субъектов МСП увеличилось на 3%, при этом общее число ИП сократилось, 13 тыс руб — на новогодний стол

Власти не будут менять лимиты АУСН. Минфин не планирует менять лимиты для применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН). Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на конференции «Налоговые итоги года. Диалоги о важном» Ассоциации европейского бизнеса. Лимиты сохранятся до окончания эксперимента 31 декабря 2027 г. До конца 2028 г. сохранится и эксперимент с льготным налоговым режимом для самозанятых россиян. В 2027 г. по его итогам состоится дискуссия о том, сохранять или видоизменять указанный режим.

Число субъектов МСП в 2025 году увеличилось на 3%. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 10 декабря выросло на 200 000 и достигло 6,76 млн (+3% в годовом выражении). При этом общее число компаний и ИП в стране сократилось в 2025 г. на 67 395 (2,08%), писал Forbes со ссылкой на данные Единого госреестра юридических лиц (учитывает данные о субъектах предпринимательской деятельности всех секторов). За год ликвидировано было около 30 000 компаний (из-за банкротства – около 5000), 9000 покинули реестр в результате реорганизации, еще 150 000 исключены как недействующие или из-за недостоверности сведений. Уменьшение числа юрлиц произошло впервые с 2022 г. При этом количество ИП с начала года, наоборот, выросло на 303 714 (6,8%).

В Госдуме назвали бессмысленным декларирование доходов чиновников. По словам депутата Госдумы Юрия Афонина, чиновников освободили от этой обязанности, так как за имуществом госслужащих теперь будет следить искусственный интеллект. Госсистема «Посейдон», которая использует ИИ, в режиме реального времени отслеживает финансовое положение чиновников и членов их семей. Она получает данные из ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра и других ведомств. В таких условиях формальная сдача ежегодных деклараций теряет всякий смысл, говорит Афонин.

Минфин не будет делать неналоговые платежи налогами. Минфин по просьбе бизнеса пока не собирается переносить неналоговые платежи в Налоговый кодекс. Если перенести их в Налоговый кодекс, к ним будут применяться все мероприятия налогового контроля и процедуры взысканий. Осознавая последствия переноса, бизнес выступил против. Сейчас вопрос снят с повестки. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на конференции «Налоговые итоги года. Диалоги о важном» Ассоциации европейского бизнеса, пишут «Ведомости».

Бизнес просит более динамичного снижения ключевой ставки. Бизнес на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 декабря заявил о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки. Об этом этом журналистам сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. « Что касается вчерашней встречи, мы обсуждали макроэкономические вопросы, в частности, <…> может быть, более динамичное снижение ключевой ставки, учитывая, что инфляция меньше 6% по итогам 2025 года», — сказал Шохин. Ранее ЦБ понизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых на фоне замедления темпов роста цен.

Доходы от повышения налога на прибыль в 2025 году оценили в 1,7-1,75 трлн руб. Повышение базовой ставки налога на прибыль с 20% до 25% даст в 2025 году дополнительные доходы в федеральный бюджет в объеме 1,7-1,75 трлн рублей, сообщил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции «Налоговые итоги года. Диалоги о важном» Ассоциации европейского бизнеса. «По налогу на прибыль ожидания по доходам реализуются: когда принимали изменения, мы прогнозировали поступление 1,8 трлн рублей дополнительных доходов, и в этом году по факту выходим на 1,7- 1,75 трлн рублей», — приводятся его слова в сообщении Минфина.

Нужен баланс в споре маркетплейсов и банков. Спор маркетплейсов и банков относительно справедливости привязки программ лояльности в электронной торговле к способам оплаты стал предметом обсуждения на встрече крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщил журналистам руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, глава государства высказался за поиск справедливого решения, а присутствовавшая на мероприятии председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддержала допуск банков к программам лояльности маркетплейсов при условии сохранения баланса в интересах игроков.

Минприроды до мая выработает взвешенный подход к экоплатежам. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса поручил Минприроды до мая выработать более взвешенный подход к экологическим платежам. «С января этого года идет повышение этих платежей, и к 2030 году они увеличатся в 20 раз в среднем по ключевым загрязняющим веществам, — сказал Александр Шохин ТАСС. — <...> Фактически [президент] на встрече дал поручение [главе] Минприроды Александру Александровичу Козлову до мая проработать вопрос о более взвешенном подходе к этим платежам, которые в 2027-2028 году должны по экспоненте вырасти».

Правительство внесло в Госдуму проект о создании игорной зоны на Алтае. Сейчас в России действуют пять таких зон: в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и в Калининградской области.

Шесть «трезвых сел» появятся в Иркутской области 1 сентября. Там введут полный запрет на торговлю алкоголем в рознице. Местные жители такое решение поддержали. При этом запрет не будет распространяться на общепит.

В России разработали методичку по разрешению конфликтов в школе. Минпросвещения утвердило пошаговый алгоритм действий для руководителей образовательных организаций на случай конфликтных ситуаций. Инструкция разослана в регионы, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

«Почта России» приостановила наземную доставку в Прибалтику, Словению и Хорватию. «Почта России» временно приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию. Об этом сообщили на сайте компании. Авиадоставка в эти страны продолжается, уточнили в компании.

Россияне планируют потратить около 60 тысяч рублей на Новый год. Россияне планируют потратить около 60 тысяч рублей на Новый год, из них почти 13 тысяч — на новогодний стол, следует из опроса ВЦИОМ. В среднем во время празднования Нового года россияне планируют потратить 59 тысяч 824 рубля, из них 12 тысяч 947 рублей — на новогодний стол, 21 тысячу 635 рублей — на подарки близким, 24 тысячи 242 рубля — на елки для детей, туристические поездки, посещение театров и ресторанов. Почти четверть (24%) респондентов в новогодние и рождественские каникулы собираются ходить в гости, по 19% россиян ответили, что они будут работать и гулять на природе, 17% планируют кататься на коньках, на лыжах, санках, 15% — сходить в театр, на концерт, в кино, пишут РИА Новости.