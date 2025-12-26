🎄 Новогодняя викторина на Клерке. Разыгрываем Клерк.Премиум

Вот и наступила последняя пятница 2025 года. Пора настраиваться на новогоднее настроение, специально для этого проводим предновогоднюю викторину. Победителю подарим Клерк.Премиум!

Сегодня в большинстве офисов пройдут новогодние корпоративы, пока вы ждете начала, примите участие в нашей веселой викторине. Победителю подарим Клерк.Премиум на месяц.

Зачем бухгалтеру подписка Клерк.Премиум

Вместе с подпиской Клерк.Премиум вы получаете неограниченный доступ к базе онлайн-курсов и записей вебинаров, к разборам законов, нормативно-правовой базе, шаблонам и образцам документов. Вы сможете использовать в работе инструменты и сервисы «Клерка» для расчета налоговой нагрузки и отпускных, а также поддержку экспертов на целый год!

В подписку Клерк.Премиум входят наши самые новые и топовые онлайн-курсы «НДС на УСН — 2026» и «АУСН — 2026», а также онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейсов».

Оформите подписку Клерк.Премиум за 19 900 руб. вместо 30 000 руб.

Вопрос №1

В каких отношениях Дед Мороз со Снегурочкой? (по Одоевскому) Она ему внучка Она ему дочка Она ему сестра Проголосовали 15 человек

Вопрос №2

Кто впервые выступил с телевизионным новогодним обращением к гражданам СССР 31 декабря? Брежневе Хрущев Сталин Проголосовали 15 человек

Вопрос №3

Кто у нас ввел традицию отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января? Екатерина II Петр I Александр II Проголосовали 15 человек

Вопрос № 4

Сколько лучей всегда бывает у снежинки? 5 6 8 Сколько угодно Проголосовали 15 человек

Вопрос №5

В каком году в СССР день 1 января впервые официально был выходным? 1917 1935 1948 1970 Проголосовали 15 человек

Вопрос №6

Какого ингредиента нет в салате оливье? Горошка Морковки Картошки Свеклы Проголосовали 15 человек

Вопрос №7

Какой формы должен быть исторически «правильный» торт наполеон? Прямоугольный Квадратный Треугольный Круглый Проголосовали 15 человек

Вопрос №8

Какое блюдо французы называют «русским салатом»? Селедку под шубой Оливье Мимозу Холодец Проголосовали 15 человек

Вопрос №9

Какой фрукт ассоциируется с Новым годом в России? Хурма Апельсин Мандарин Ананас Проголосовали 15 человек

Вопрос №10

На какой башне Кремля бьют куранты? На Спасской башне На Боровицкой башне На Никольской башне На Троицкой башне Проголосовали 15 человек

Всем желаем удачи и новогоднего настроения. Победителя определим в понедельник. Его будет ждать подарок — Клерк.Премиум на месяц.