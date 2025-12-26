🎄 Новогодняя викторина на Клерке. Разыгрываем Клерк.Премиум
Сегодня в большинстве офисов пройдут новогодние корпоративы, пока вы ждете начала, примите участие в нашей веселой викторине. Победителю подарим Клерк.Премиум на месяц.
Вопрос №1
В каких отношениях Дед Мороз со Снегурочкой? (по Одоевскому)
Вопрос №2
Кто впервые выступил с телевизионным новогодним обращением к гражданам СССР 31 декабря?
Вопрос №3
Кто у нас ввел традицию отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января?
Вопрос № 4
Сколько лучей всегда бывает у снежинки?
Вопрос №5
В каком году в СССР день 1 января впервые официально был выходным?
Вопрос №6
Какого ингредиента нет в салате оливье?
Вопрос №7
Какой формы должен быть исторически «правильный» торт наполеон?
Вопрос №8
Какое блюдо французы называют «русским салатом»?
Вопрос №9
Какой фрукт ассоциируется с Новым годом в России?
Вопрос №10
На какой башне Кремля бьют куранты?
Всем желаем удачи и новогоднего настроения. Победителя определим в понедельник. Его будет ждать подарок — Клерк.Премиум на месяц.
Вообще-то она ему вроде никто там, просто помощница
Какой самый сложный вопрос?))