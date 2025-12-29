Предновогодняя неделя на «Клерке» продолжается! Напишите стихотворение и забирайте подарок

Вот и началась двухдневная рабочая неделя. А значит, до Нового года осталось всего пару дней, с 31 декабря начнутся новогодние праздники, которые закончатся только 11 января. Клерк раздает подарки и создает новогоднее настроение.

В новогодней викторине на Клерке, которую мы запустили в пятницу, выиграла Ирина. Поздравляем! Ирина, вы получаете в подарок подписку Клерк.Премиум на месяц! В ней вы найдете много всего полезного и важного, для работы в 2026 году!

Зачем бухгалтеру подписка Клерк.Премиум

Вместе с подпиской Клерк.Премиум вы получаете неограниченный доступ к базе онлайн-курсов и записей вебинаров, к разборам законов, нормативно-правовой базе, шаблонам и образцам документов. Вы сможете использовать в работе инструменты и сервисы «Клерка» для расчета налоговой нагрузки и отпускных, а также поддержку экспертов на целый год!

В подписку Клерк.Премиум входят наши самые новые и топовые онлайн-курсы «НДС на УСН — 2026» и «АУСН — 2026», а также онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейсов».

Оформите подписку Клерк.Премиум за 19 900 руб. вместо 30 000 руб.

«Клерк» продолжает дарить подарки бухгалтерам!

Мы решили, что подарки надо раздавать и дальше! Сегодня запускаем еще один предновогодний конкурс — поэтический😂 Давайте только по-честному, без ИИ?

Мне GigaChat вот такое выдал:

«Вот сидит бухгалтер важный —

Перед ним отчёт и баланс.

Новогодняя суета,

Ёлка светится в углу».

Кажется, искусственному интеллекту далеко до Пушкина. Но у вас получится, мы не сомневаемся. Придумайте стихотворение, в котором будут слова: КЛЕРК, НОВЫЙ ГОД, ОТЧЕТ, НДС, РЕФОРМА (или налоговая реформа), ЕНС.

Всем желаем удачи и ждем стихи! Победителю подарим Клерк.Премиум на месяц.