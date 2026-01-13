Январские каникулы закончились, но не стоит расстраиваться, уже в феврале и марте россиян ожидают два периода длинных выходных в связи с Днем защитника Отечества и 8 Марта. Рассказываем, как будем работать и отдыхать в ближайшие два месяца и выгодно ли брать отпуск в феврале и марте.

Думаете, долгие выходные все позади? Ничего подобного! Впереди у нас еще несколько мини-каникул! Причем ближайшие ждут нас уже в следующем месяце. Из 365 дней 2026 года, 247 — рабочие, 118 — выходные и праздничные, включая День защитника Отечества (23 февраля) и Международный женский день (8 марта).

Как отдыхаем в феврале 2026 года

В феврале россиян ожидают длинные выходные на День защитника Отечества, следует из производственного календаря на 2026 год. В 2026 году День защитника Отечества выпадает на понедельник. Выходные будут с 21 по 23 февраля: 21 февраля (суббота), 22 февраля (воскресенье) и 23 февраля (понедельник). Следующая за праздниками неделя будет короткой — всего 4 рабочих дня.

Пятница — 20 февраля не считается предпраздничным днем, поэтому работаем полный день, без сокращения на один час.

Выходные февраля и марта 2026 года

Сколько рабочих дней в феврале 2026

Февраль 2026 года будет невисокосным, поэтому в нем всего 28 дней. 23 февраля выпадает на понедельник. Благодаря этому россиян ждет три выходных дня — с 21 по 23 февраля включительно. В феврале:

28 дней;

19 рабочих;

9 выходных и праздничных.

Как отдыхаем в марте 2026 года

Международный женский день в 2026 году выпадет на воскресенье, выходной день перенесут на 9 марта, понедельник. То есть россияне будут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно.

Праздничный день — 8 марта — выпадает на воскресенье, и выходные продлятся с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта. После этого будет четырехдневная рабочая неделя.

Обратите внимание, что пятница — 6 марта не попадает под категорию предпраздничных дней, поэтому трудиться будем полный, а не сокращенный день.

Сколько рабочих дней в марте 2026

В марте 2026 года будет 21 рабочий и 10 выходных дней. В марте:

31 день;

21 рабочий;

10 выходных и праздничных.

Выгодно ли в феврале и марте 2026 года брать отпуск

Выгода для работника может заключаться как в увеличении дней отпуска (работник фактически будет больше отдыхать), так и в максимальной сумме отпускных выплат.

Если для вас важнее выплаты, то при выборе месяца для отпуска стоит отдать предпочтение тому, где меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, будет «дороже» один рабочий день. С финансовой точки зрения — февраль будет не самым выгодным месяцем для отпуска, в феврале 2026 года будет лишь 19 рабочих дней. Стоимость выплачиваемых сотруднику отпускных зависит от количества рабочих дней в том месяце, в котором работник будет отдыхать.

В марте 21 рабочих дня, что позволяет сочетать отдых с минимальными финансовыми потерями. Поэтому отдыхать в марте — выгоднее, чем в феврале. Кроме того, можно подлить себе отдых за счет отпуска с 10 по 13 марта.

Как рассчитываются отпускные в 2026 году

С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила расчета среднего заработка, утвержденные постановлением Правительства №540 от 24.04.2025. Изменения затронули алгоритм начисления отпускных, командировочных и некоторых других видов выплат сотрудникам.

С сентября 2025 года для расчета выходного пособия СДЗ надо будет умножать на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.

Формула такая: выходное пособие = СДЗ х Среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.