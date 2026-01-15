Могут ли уволить или оштрафовать за несоблюдение дресс-кода в офисе?
Все чаще корпоративный дресс-код в компаниях становится менее официальным, большинство работодателей доверяет работникам в вопросах выбора одежды. Но есть и те, где строго прописаны цвет рубашки, длина юбки, наличие украшений. Разберемся, в чем стоит приходить на работу, а какую одежду лучше оставить для личного времени. А также выясним, могут ли работодатели наказать работника за нарушение дресс-кода.
Могут ли работодатели установить дресс‑код
Да, могут! Работодатель имеет право установить требования к внешнему виду, стилю и одежде сотрудников в трудовом договоре или локальном акте организации. К такому выводу пришли специалисты Роструда в письме от 18.03.2021 № ПГ/04981-6-1.
При желании работодатель может конкретно прописать все требования к дресс‑коду в локальных нормативных актах. Начиная от высоты каблука, заканчивая цветом маникюра и наличием ювелирных украшений.
Каждого сотрудника организация обязана ознакомить с ними под подпись.
Может ли сотрудник не соблюдать дресс‑код
Если работник поставил подпись в локальном акте или договоре, где прописано, что в компании существует дресс-код, то его соблюдение становится обязанностью, а не правом.
Другое дело, если коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка, которые являются приложением к коллективному договору, дресс-код не установлен. В этом случае даже если директор издаст приказ, что приходить на работу в шортах нельзя, то такой приказ не будет иметь юридической силы. Распоряжение директора о введении дресс-кода без закрепления данного правила в локальных нормативных актах и без ознакомления с ними работников неправомерно.
Может ли несоблюдение дресс‑кода быть основанием для штрафа или увольнения
Привлекать сотрудников к ответственности за субъективные оценки внешности нельзя, заявила RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Хотя в целом нет единого действующего закона относительно внешнего вида работника, остаются правила, предусмотренные в нормативных актах компании и трудовом договоре, добавила эксперт.
Если сотрудник не соблюдает дресс-код, который предусмотрен правилами внутреннего трудового распорядка или условиями трудового договора, то это приравнивается к ненадлежащему исполнению трудовых обязанностей и грозит привлечением к дисциплинарной ответственности. Если такой дисциплинарный проступок совершен впервые, работодатель может сделать замечание или объявить выговор сотруднику (ч. 1 ст. 192 ТК). Если нарушение происходит систематически, сотрудника могут уволить за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК).
Вправе ли работодатель лишать премии за несоблюдение дресс-кода?
Работодатель может лишить сотрудника премии за дисциплинарный проступок, только если это прописано в нормативном акте организации. Если в трудовом, коллективном договорах, соглашении и (или) локальном нормативном акте организации установлено, что премия работнику может быть выплачена в неполном размере или не выплачена совсем за несоблюдение дресс-кода, то это не будет нарушением действующих норм трудового законодательства.
Напомним, депремирование можно применить только в отношении регулярных премий, лишить закрепленной в локальном акте премии к юбилею или празднику нельзя. Депремирование разрешается применить только в том периоде, когда сотрудника привлекли к ответственности. То есть лишать годовой премии из-за выговора в феврале нельзя, можно только лишить или снизить размер премии за первый квартал.
Кроме этого, уменьшение премии не должно приводить к уменьшению размера месячной заработной платы более чем на 20%. Если зарплата состоит из разных видов начислений, в том числе премии, то после лишения или сокращения размера премии, сотрудник должен получить 80% обычной зарплаты (ст. 135 ТК).
Что можно носить в офис, где есть дресс-код
Деловой дресс-код не меняется десятилетиями. Поэтому, купив несколько базовых качественных вещей, вы сможете носить их долго.
Business Best — строгий деловой дресс-код
Мужчины
темно-синий костюм, белая сорочка, галстук бордового оттенка, черные классические туфли, черные носки и черный ремень.
Женщины
юбочном костюме синего, серого или бежевого цвета. Классическая блузка, в лодочках на небольшом каблуке черного цвета или под цвет костюма, бежевые колготки или чулки.
Business Traditional — консервативный деловой дресс-код.
Мужчины
костюмы синего или серого цвета, рубашка может быть белой, серой, голубой, бледно-розовой, бежевой и оливковой. Галстук подбирается под рубашку. Уместен костюм-тройка.
Женщины
платье в деловом стиле или костюм — с юбкой или брюками. Цвета могут быть самыми разными: серым, синим, зеленым, бежевым, коричневым и т. д.
Business casual— стиль одежды, который сочетает элементы деловой и повседневной моды.
Мужчины
неброские пастельные тона, например, песочный или даже светло-голубой. Возможно также сочетание пиджака и брюк разных цветов, например, темно-синий пиджак с серыми брюками. Зимой поверх рубашки можно надеть V-образный джемпер или кардиган.
Женщины
классическими прямыми брюками и свитером нейтрального цвета. Или платье-рубашка с ремнем. Вы можете выбрать яркий акцентный низ, но при этом придайте строгости образу с помощью классической рубашки. Прекрасно подойдет прямой плотный кардиган с простыми брюками и рубашкой.
Что нельзя надевать в офис, где есть дресс-код
Подчеркнем: черные костюмы на деловых встречах не носят. Они допускаются на свадьбах, похоронах или на вечерних светских мероприятиях. Все! В офис в них ходить не принято.
Что нельзя надевать в офис, где есть дресс-код
Мужчинам
Женщинам
Черные костюмы
Вечерние наряды
Шорты
Глубокие декольте
Спортивные брюки
Суперкороткие юбки-мини
Гавайские рубашки
Прозрачную одежду
Майки
Шорты
Шлепанцы
Короткие топы
Сандалии
Шлепанцы
У вас в компании есть дресс-код? Пишите в комментариях.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Так понятно, почему девушка на картинке в шоке. Она ж вверх ногами читает! Может, если перевернёт, всё не так страшно окажется?