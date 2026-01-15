КПК ОБЩ 8103
Наталия Лукина
Трудовые отношения

Могут ли уволить или оштрафовать за несоблюдение дресс-кода в офисе?

Во многих компаниях существует дресс-код. В каких-то организациях он строго регламентирован, в каких-то условный. Могут ли сотрудники игнорировать дресс-код и ходить на работу в толстовках и джинсах? Может ли несоблюдение правил стать поводом для увольнения или штрафа, а также что можно носить в офис, а какую одежду лучше оставить дома, расскажем в статье.
Могут ли уволить или оштрафовать за несоблюдение дресс-кода в офисе?

Все чаще корпоративный дресс-код в компаниях становится менее официальным, большинство работодателей доверяет работникам в вопросах выбора одежды. Но есть и те, где строго прописаны цвет рубашки, длина юбки, наличие украшений. Разберемся, в чем стоит приходить на работу, а какую одежду лучше оставить для личного времени. А также выясним, могут ли работодатели наказать работника за нарушение дресс-кода.

Могут ли работодатели установить дресс‑код

Да, могут! Работодатель имеет право установить требования к внешнему виду, стилю и одежде сотрудников в трудовом договоре или локальном акте организации. К такому выводу пришли специалисты Роструда в письме от 18.03.2021 № ПГ/04981-6-1.

При желании работодатель может конкретно прописать все требования к дресс‑коду в локальных нормативных актах. Начиная от высоты каблука, заканчивая цветом маникюра и наличием ювелирных украшений.

Каждого сотрудника организация обязана ознакомить с ними под подпись.

Может ли сотрудник не соблюдать дресс‑код

Если работник поставил подпись в локальном акте или договоре, где прописано, что в компании существует дресс-код, то его соблюдение становится обязанностью, а не правом.

Другое дело, если коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка, которые являются приложением к коллективному договору, дресс-код не установлен. В этом случае даже если директор издаст приказ, что приходить на работу в шортах нельзя, то такой приказ не будет иметь юридической силы. Распоряжение директора о введении дресс-кода без закрепления данного правила в локальных нормативных актах и без ознакомления с ними работников неправомерно.

Может ли несоблюдение дресс‑кода быть основанием для штрафа или увольнения

Привлекать сотрудников к ответственности за субъективные оценки внешности нельзя, заявила RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Хотя в целом нет единого действующего закона относительно внешнего вида работника, остаются правила, предусмотренные в нормативных актах компании и трудовом договоре, добавила эксперт.

Если сотрудник не соблюдает дресс-код, который предусмотрен правилами внутреннего трудового распорядка или условиями трудового договора, то это приравнивается к ненадлежащему исполнению трудовых обязанностей и грозит привлечением к дисциплинарной ответственности. Если такой дисциплинарный проступок совершен впервые, работодатель может сделать замечание или объявить выговор сотруднику (ч. 1 ст. 192 ТК). Если нарушение происходит систематически, сотрудника могут уволить за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК).

Вправе ли работодатель лишать премии за несоблюдение дресс-кода?

Работодатель может лишить сотрудника премии за дисциплинарный проступок, только если это прописано в нормативном акте организации. Если в трудовом, коллективном договорах, соглашении и (или) локальном нормативном акте организации установлено, что премия работнику может быть выплачена в неполном размере или не выплачена совсем за несоблюдение дресс-кода, то это не будет нарушением действующих норм трудового законодательства.

Напомним, депремирование можно применить только в отношении регулярных премий, лишить закрепленной в локальном акте премии к юбилею или празднику нельзя. Депремирование разрешается применить только в том периоде, когда сотрудника привлекли к ответственности. То есть лишать годовой премии из-за выговора в феврале нельзя, можно только лишить или снизить размер премии за первый квартал.

Кроме этого, уменьшение премии не должно приводить к уменьшению размера месячной заработной платы более чем на 20%. Если зарплата состоит из разных видов начислений, в том числе премии, то после лишения или сокращения размера премии, сотрудник должен получить 80% обычной зарплаты (ст. 135 ТК).

Что можно носить в офис, где есть дресс-код

Деловой дресс-код не меняется десятилетиями. Поэтому, купив несколько базовых качественных вещей, вы сможете носить их долго.

Business Best — строгий деловой дресс-код

Мужчины

темно-синий костюм, белая сорочка, галстук бордового оттенка, черные классические туфли, черные носки и черный ремень.

Женщины

юбочном костюме синего, серого или бежевого цвета. Классическая блузка, в лодочках на небольшом каблуке черного цвета или под цвет костюма, бежевые колготки или чулки.

Business Traditional — консервативный деловой дресс-код.

Мужчины

костюмы синего или серого цвета, рубашка может быть белой, серой, голубой, бледно-розовой, бежевой и оливковой. Галстук подбирается под рубашку. Уместен костюм-тройка.

Женщины

платье в деловом стиле или костюм — с юбкой или брюками. Цвета могут быть самыми разными: серым, синим, зеленым, бежевым, коричневым и т. д.

Business casual— стиль одежды, который сочетает элементы деловой и повседневной моды.

Мужчины

неброские пастельные тона, например, песочный или даже светло-голубой. Возможно также сочетание пиджака и брюк разных цветов, например, темно-синий пиджак с серыми брюками. Зимой поверх рубашки можно надеть V-образный джемпер или кардиган.

Женщины

классическими прямыми брюками и свитером нейтрального цвета. Или платье-рубашка с ремнем. Вы можете выбрать яркий акцентный низ, но при этом придайте строгости образу с помощью классической рубашки. Прекрасно подойдет прямой плотный кардиган с простыми брюками и рубашкой.

Что нельзя надевать в офис, где есть дресс-код

Подчеркнем: черные костюмы на деловых встречах не носят. Они допускаются на свадьбах, похоронах или на вечерних светских мероприятиях. Все! В офис в них ходить не принято.

Что нельзя надевать в офис, где есть дресс-код

Мужчинам

Женщинам

Черные костюмы

Вечерние наряды

Шорты

Глубокие декольте

Спортивные брюки

Суперкороткие юбки-мини

Гавайские рубашки

Прозрачную одежду

Майки

Шорты

Шлепанцы

Короткие топы

Сандалии

Шлепанцы

У вас в компании есть дресс-код? Пишите в комментариях.

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

Комментарии

1
  • А
    Алейда

    Мне казалось, что дресс-код уже умер. Ну, не считая всякого рода униформы (у официантов, стюардесс и пр.) или требований в банке каком-нибудь. Хотя, в наших краях я видела 2 такие организации. Одну из которых буквально 2 года назад. Компания на 250 человек с таким пафосом заявляющая: у всех крупных компаний есть дресс-код и мы туда же. Хотя, у нас даже на самых крупных заводах дресс-код есть максимум для высшего руководства, да и то они по большей части сами носят что-то подобное, потому как люди старой формации и привыкли ходить в брюках/платьях/костюмах и т.п., а не в джинсах, например.

    Не переношу подобного рода дресс-код. Да, согласна, что какие-то правила установлены должны быть, ибо у нас многие вообще не понимают, что есть уместность, но все эти обмороки от джинсов и т.п. давно уже пора запретить на законодательном уровне

