💥Обзор новостей: Госдума рассмотрит поправки о лимитах сверхурочной работы, скорректирую требования к садовым участкам, мошенничество с совместными поездками

В феврале Госдума может рассмотреть поправки о лимитах сверхурочной работы. Госдума может в феврале принять в первом чтении законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законопроект в палату парламента внесло правительство. До 27 января депутаты могут внести в комитет отзывы, замечания и предложения. Как отметил Нилов, увеличение нормы переработок в два раза объясняется потребностями на рынке труда.

Роструд: нужно ли проводить СОУТ на вакантных местах. На сайт Онлайнинспекции.рф обратились с вопросом: подошло время проводить спецоценку, но фактически на рабочем месте уже два года нет работника. Нужно ли проводить СОУТ на вакантном рабочем месте, или делать это только если кто-то поступит на работу, спросил пользователь. В процессе СОУТ исследования и измерения вредных и опасных факторов проводятся в ходе проведения штатных производственных (технологических) процессов или штатной деятельности с учетом используемого производственного оборудования, материалов и сырья, являющихся источниками вредных или опасных факторов (п. 19 Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда от 21 ноября 2023 г. № 817н). То есть СОУТ на вакантном рабочем месте не может быть проведена: при отсутствии работника штатные производственные (технологические) процессы на таком рабочем месте не осуществляются, пояснил Роструд.

В России планируют скорректировать требования к садовым участкам. Росреестр готовит поправки в закон о садоводстве, направленные на уточнение требований к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства, и на упрощение процедуры оформления прав на общее имущество СНТ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства. Планируется, что в границы уже созданной территории можно будет включать участки лиц, не являющихся учредителями, с их согласия.

Соцфонд назначил вторую пенсию более чем 1 тыс. ветеранов-блокадников. Социальный фонд России назначил вторую пенсию более чем 1 тыс. ветеранов-блокадников, имеющих инвалидность. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. «С учетом всех предоставляемых Социальным фондом выплат средний доход жителей блокадного Ленинграда по состоянию на октябрь прошлого года превысил 59 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе. За счет индексаций в течение 2025 года выплаты ветеранов выросли почти на 7 тыс. руб., в январе также были проиндексированы страховые пенсии, а в феврале запланировано повышение социальной ежемесячной денежной выплаты. Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 18 января 1943 года в результате операции «Искра» войска Красной армии прорвали блокаду Ленинграда.

МВД рассказало о схеме мошенничества с совместными поездками. В начале 2026 года мошенники начали активно обманывать россиян, используя схему с совместными поездками. Аферисты просят граждан «забронировать» поездку через фейковые сайты, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Злоумышленники размещают объявление в чатах о поиске попутчиков, которые едут из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов. Когда жертва откликается на предложение, мошенники просят попутчика продолжить диалог в Telegram. Там аферисты присылают фишинговую ссылку, через которую можно забронировать место в автомобиле. Правоохранители призвали россиян быть осторожными и планировать поездки заранее через приложения официальных перевозчиков.

В Московской области без отопления остались жители 101 многоквартирного дома. В городе Чехов 18 января без отопления и горячей воды остались жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения, сообщает прокуратура Московской области. Причиной нарушения теплоснабжения и горячего водоснабжения стала авария на подстанции и теплосети. В ходе аварийно-восстановительных работ к полудню 18 января удалось запустить отопление в 65 домах и на объектах здравоохранения.

В школьных учебниках сделают упор на изучение России и добавят задания с ИИ. В едином учебнике по географии для 5–11‑х классов сделают акцент на углубленное изучение России. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров, который участвует в разработке учебника. В новом учебнике планируется интеграция современных технологий – школьники смогут работать с искусственным интеллектом (ИИ), цифровыми картами и «оживающими» изображениями. В комплект к учебнику войдут методические материалы для учителей, атласы и контурные карты.

«Роскосмос» обсудит с NASA сроки сведения МКС с орбиты. Госкорпорация «Роскосмос» обсудит с американской NASA сроки сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты в течение года. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. «Я думаю, что в течение года переговорим. Пока было на 2028 г. – завершение работы МКС, до 2030 г. – ее сведение с орбиты. А сейчас будем с NASA дополнительно это все обсуждать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Суд между принцем Гарри и Daily Mail станет поворотным для СМИ. 19 января начнется одно из самых громких британских судебных разбирательств: принц Гарри и группа известных публичных лиц подают иск против газет Daily Mail и The Mail on Sunday. Судебный процесс, который продлится девять недель, может стать поворотным моментом для британской медиаиндустрии, пишет The Guardian. Битва с Daily Mail, общие юридические расходы по которой оцениваются в 38 млн фунтов, обещает быть ожесточенной, отмечает The Guardian.

Решение Трампа о пошлинах из-за Гренландии раскололо республиканцев. Однопартийцы президента США Дональда Трампа — сенаторы-республиканцы Том Тиллис (Северная Каролина) и Лиза Мурковски (Аляска) — раскритиковали его решение ввести 10-процентные пошлины против восьми стран, направивших военных в Гренландию на фоне угроз американского лидера взять остров в управление. Оба сенатора считают, что это решение «сыграет на руку» противникам НАТО, которые желают разделения альянса. Тиллис в Х заявил, что введение пошлин негативно повлияет на американский бизнес, потому решение плохое для союзников США, так и для них самих. «Тот факт, что небольшая горстка «советников» активно подталкивает к принудительным действиям по захвату территории союзника, выходит за рамки глупости. Это наносит ущерб наследию президента Трампа и сводит на нет всю работу, которую он проделал для укрепления альянса НАТО за эти годы», — написал сенатор.