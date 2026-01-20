💥Обзор новостей: внесут поправки в ТК, Минфин вписался в план по дефициту бюджета, началась мощнейшая магнитная буря

В РФ готовятся заменить миграционную карту обязательным учетом через «Госуслуги». Предложения по электронному учету иностранцев, въезжающих в Россию из стран с безвизовым режимом, и одновременному отказу от миграционных карт должны быть готовы до начала декабря 2026 г. Правительство дало такое поручение МВД, Минцифры, ФСБ, МИДу и Минэкономразвития. С помощью «Госуслуг» иностранцы будут подавать заявления, в которых нужно указать цель въезда и пребывания в РФ. Порядок станет обязательным, следует из текста поручения Белого дома. Сейчас цель визита и его срок указываются в миграционной карте, иностранные граждане получают ее на погранпунктах. Документ подтверждает законность нахождения в стране. Летом 2025 г. начался эксперимент по переводу подачи заявлений о целях въезда и сроках пребывания в приложение RuID (разработано Минцифры, интегрировано с «Госуслугами»). Этот порядок пока носит добровольный характер. «Ведомости» направили запрос в МВД, чтобы уточнить, заменит ли RuID миграционные карты.

При сокращениях ветераны сохранят работу при равной продуктивности с коллегами. Демобилизованные ветераны спецоперации, вернувшиеся к прежнему работодателю после службы в зоне боевых действий, при равной производительности труда и квалификации получат преимущественное право не быть уволенными при сокращении численности или штата сотрудников. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Законопроект предлагает изменения в ст. 179 ТК, пишут «Ведомости». На практике это выглядит так: к примеру, организация меняет штатное расписание и из двух специалистов с одинаковыми должностями нужно сохранить только одного. Даже если у них идентичный опыт, компетенции и навыки, сократят того, кто не является участником спецоперации, сказал один из инициаторов законопроекта Ярослав Нилов.

Минфин вписался в план по дефициту бюджета. Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 г. сложился на уровне 5,6 трлн руб., или 2,6% ВВП, следует из опубликованной Минфином предварительной оценки его исполнения за прошлый год. Этот показатель оказался даже несколько ниже скорректированного в сентябре прогноза министерства в 5,7 трлн. Расходы бюджета в прошлом году немного превысили сентябрьский прогноз, достигнув 42,9 трлн руб. вместо ожидаемых Минфином в сентябре 42,3 трлн. Доходы превысили план на 199 млрд руб. и достигли 37,3 трлн руб, пишут «Ведомости». Большую часть доходов бюджета обеспечили ненефтегазовые поступления – они составили 28,8 трлн руб. (77,4%). Это на 12,6% выше показателя 2024 г. (25,5 трлн руб.). Поступления оборотных налогов, включая НДС, также выросли на 7,1%, что «соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции», пишет Минфин в пресс-релизе.

Банк России опроверг сообщения о массовых блокировках карт. Центральный банк опроверг сообщения СМИ о массовых блокировках карт россиян. Количество обращений по этому поводу с начала января вдвое меньше обычного, рассказал «Ведомостям» представитель Банка России. Как сообщили в Банке России, с 1 по 19 января 2026 г. было получено 7431 обращение граждан в связи с блокировкой карт, что не подтверждает «массовость проблемы». В ведомстве подчеркнули, что при выявлении операции, соответствующей одному из признаков мошенничества, банк не блокирует карту, а приостанавливает перевод на два дня, уведомляя клиента о риске и предоставляя возможность подтвердить транзакцию.

В Госдуму внесли законопроект о защите покупателей жилья от «схемы Долиной». В Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту добросовестных покупателей недвижимости от так называемых «возвратных» продаж, когда продавцы оспаривают сделки под предлогом обмана со стороны третьих лиц. Соответствующий документ опубликован в думской базе. В пояснительной записке отмечается, что существующая формулировка закона является размытой и зачастую позволяет недобросовестным продавцам и мошенникам, действующим с ними в сговоре, оспаривать уже состоявшиеся сделки после получения денег от покупателя. Новые нормы обяжут продавца, оспаривающего сделку, доказывать, что покупатель знал или должен был знать об обмане со стороны третьих лиц. Это должно искоренить судебную практику, при которой имущество изымается у добросовестных покупателей, и сформировать единообразный подход к рассмотрению подобных дел.

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за майнинг в регионах с запретом. Для граждан предложены штрафы в размере от 100 000 до 150 000 руб. Во всех случаях предусмотрена конфискация оборудования для майнинга криптовалюты. Для должностных лиц – от 300 000 до 800 000 руб. или дисквалификация на год или два. Для предпринимателей инициативой предусмотрены такие же штрафы. Юридические лица за нарушение закона должны будут выплатить от 1 млн до 2 млн руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток также. За превышение лимита энергопотребления предусмотрен штраф от 100 000 до 150 000 руб. Непредоставление информации о получении цифровой валюты, об адресе-идентификаторе в федеральный орган влечет штраф для граждан от 100 000 до 200 000 руб., для должностных лиц – от 200 000 до 300 000 руб., для предпринимателей – от 300 000 до 400 000 руб., а для юрлиц – от 400 000 до 500 000 руб.

Единая биометрическая система перейдет на подписочную модель. Минцифры предложило упростить использование биометрии на контрольно-пропускных пунктах госорганов, ЦБ, госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного, атомного и топливно-энергетического комплексов. Организация сможет сохранять цифровые векторы сотрудников во внутренней информационной системе и сверять данные желающих войти на территорию предприятия с ними, не обращаясь каждый раз к государственной единой биометрической системе (ЕБС).

На Земле началась мощнейшая магнитная буря. На Земле началась мощнейшая планетарная магнитная буря, официально классифицированная как уровень G4.33, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН. Ученые не исключают ее перерастания в высший уровень G5, который наблюдался только один раз за последние 20 лет. Как сообщает лаборатория в своем Telegram-канале, буря развивается с рекордными показателями. Индукция магнитного поля солнечного ветра достигла значения 87.9 нТл, что значительно превышает «потолок» в 50 нТл, заложенный в графики на 20 лет вперед. Такие данные указывают на экстремальную интенсивность события, подчеркивают ученые. В XXI в. такая буря фиксировалась только в мае 2024 г.

Детям до 14 лет запретили выезд в Белоруссию и Казахстан по свидетельству. В России вступили в силу изменения в закон о въезде и выезде из России. Теперь для всех детей до 14 лет потребуется загранпаспорт. Выехавшие ранее из страны по свидетельству смогут вернуться обратно.