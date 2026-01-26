Тренд 2026: какой была наша жизнь в 2016 году?
В январе 2026 года интернет-пользователи неожиданно перенеслись на десять лет назад — в 2016 год. В лентах соцсетей сплошные посты на тему: «2026-й — это новый 2016-й». Люди делятся фотографиями 10-летней давности, вспоминают старые мемы и ностальгируют по давно ушедшим временам.
Интернет вспоминает, чем жил десять лет назад. Давайте тоже вспомним некоторые события, которые произошли в 2016 году:
Максимальная ставка НДС в 2016-м —18%.
Изменен срок уплаты имущественных налогов физических лиц — налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налога — с 1 октября на 1 декабря.
НДФЛ начали платить, если до продажи недвижимость была в собственности не менее пяти лет. Это касалось только объектов, которые будут приобретаться после 1 января в 2016 года.
Введена ежемесячная отчетность в ПФР.
Мораторий на проверки предпринимателей. Президент подписал закон, устанавливающий «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства. Федеральный закон № 246-Ф от 13.07.2015 устанавливает трехлетний запрет на проведение госорганами плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса, которые в течение 3 предыдущих лет не допускали нарушений законодательства в проверяемых сферах деятельности.
«Денег нет, но вы держитесь» — фраза, которую Дмитрий Медведев произнес в мае 2016 года во время визита в Крым в ответ на жалобу пенсионерки о маленьком размере пенсии.
В Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из Евросоюза (Brexit). Большинство участников голосования высказались против продолжения членства в организации.
Разбился самолет Ту-154, вылетевший в Сирию. Погибли 92 человека: военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе.
Допинговый скандал. Россия была лишена права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи, а также потеряла несколько крупных соревнований по биатлону и конькобежному спорту.
Арест министра экономического развития Алексея Улюкаева.
Netflix презентовал первый сезон «Очень странных дел».
Леонардо Ди Каприо наконец-то получил свой долгожданный «Оскар» за роль в «Выжившем».
В 2016 году ушли из жизни многие кумиры: Дэвид Боуи, Умберто Эко, Мохаммед Али, Джордж Майкл, Алан Рикман, Харпер Ли, Наталья Крачковская, Принс.
Для мобильных устройств под управлением Android и iOS вышла игра Pokemon GO и тут же стала невероятно популярна.
Присоединяйтесь к тренду! Какие события 2016 года вспоминаются вам? Над какими мемами смеялись, во что играли, чем восхищались, что вас разочаровало? Расскажите, где работали, были ли уже в профессии или только учились? Была ли жизнь в 2016 году легче, чем сейчас?
Пишите в комментариях, обсудим вместе!
