Тренд 2026: какой была наша жизнь в 2016 году?

В сети тренд: «2026-й — это новый 2016-й». Люди активно делятся фотографиями 10-летней давности, вспоминают старые мемы и ностальгируют по давно ушедшим временам. Мы тоже предлагаем вспомнить, каким был 2016 год.
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

В январе 2026 года интернет-пользователи неожиданно перенеслись на десять лет назад — в 2016 год. В лентах соцсетей сплошные посты на тему: «2026-й — это новый 2016-й». Люди делятся фотографиями 10-летней давности, вспоминают старые мемы и ностальгируют по давно ушедшим временам.

Интернет вспоминает, чем жил десять лет назад. Давайте тоже вспомним некоторые события, которые произошли в 2016 году:

  • Максимальная ставка НДС в 2016-м —18%.

  • Изменен срок уплаты имущественных налогов физических лиц — налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налога — с 1 октября на 1 декабря.

  • НДФЛ начали платить, если до продажи недвижимость была в собственности не менее пяти лет. Это касалось только объектов, которые будут приобретаться после 1 января в 2016 года.

  • Введена ежемесячная отчетность в ПФР.

  • Мораторий на проверки предпринимателей. Президент подписал закон, устанавливающий «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства. Федеральный закон № 246-Ф от 13.07.2015 устанавливает трехлетний запрет на проведение госорганами плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса, которые в течение 3 предыдущих лет не допускали нарушений законодательства в проверяемых сферах деятельности.

  • «Денег нет, но вы держитесь» — фраза, которую Дмитрий Медведев произнес в мае 2016 года во время визита в Крым в ответ на жалобу пенсионерки о маленьком размере пенсии. 

мем из интернета

  • В Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из Евросоюза (Brexit). Большинство участников голосования высказались против продолжения членства в организации.

  • Разбился самолет Ту-154, вылетевший в Сирию. Погибли 92 человека: военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

  • Обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

  • Допинговый скандал. Россия была лишена права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи, а также потеряла несколько крупных соревнований по биатлону и конькобежному спорту.

  • Арест министра экономического развития Алексея Улюкаева.

  • Netflix презентовал первый сезон «Очень странных дел».

  • Леонардо Ди Каприо наконец-то получил свой долгожданный «Оскар» за роль в «Выжившем».

  • В 2016 году ушли из жизни многие кумиры: Дэвид Боуи, Умберто Эко, Мохаммед Али, Джордж Майкл, Алан Рикман, Харпер Ли, Наталья Крачковская, Принс.

  • Для мобильных устройств под управлением Android и iOS вышла игра Pokemon GO и тут же стала невероятно популярна.

Присоединяйтесь к тренду! Какие события 2016 года вспоминаются вам? Над какими мемами смеялись, во что играли, чем восхищались, что вас разочаровало? Расскажите, где работали, были ли уже в профессии или только учились? Была ли жизнь в 2016 году легче, чем сейчас?

Пишите в комментариях, обсудим вместе!

