День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: викторина по истории

Сегодня отмечают 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня — дольше, чем любая другая осада в мировой истории. Вспомним важные даты и события, связанные с этим днем.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. Вечная слава героям, отстоявшим Ленинград, низкий поклон ветеранам и блокадникам! Давайте вспомним историю и освежим в памяти важные события, связанные с этим днем.

Вопрос 1

Как называлась военная операция по окончательному снятию блокады Ленинграда? Январский гром Багратион Цитадель Тайфун Проголосовали 13 человек

Вопрос 2

«Дорога жизни» проходила где? через Ладожское озеро через Финский залив Через Неву Проголосовали 13 человек

Вопрос 3

Когда в городе была введена карточная система на продукты? 18 июля 1941 года 18 июля 1942 года 18 июля 1943 года Проголосовали 13 человек

Вопрос 4

Когда суд Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом? 9 мая 1945 года 20 октября 2022 года 27 января 2025 года Проголосовали 13 человек

Вопрос 5

Как называется кладбище Ленинграда, где захоронены сотни блокадников? Пискаревское Богословское Никольское Проголосовали 13 человек

Вопрос 6

Награждали ли детей медалью «За оборону Ленинграда»? Да Нет Проголосовали 13 человек

Вопрос 7

Какое здание, находящееся в блокадном Ленинграде, не подвергалось прямому артобстрелу? Казанский собор Исаакиевский собор Петропавловский собор Проголосовали 13 человек

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 2026 году

День снятия блокады Ленинграда с 2014 года, по указу президента РФ, официально называется «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Ежегодно 27 января в Санкт-Петербурге и других городах проводятся торжественные и траурные мероприятия. В Северной столице 27 января проходят традиционные церемонии возложения цветов. Почтить память блокадников можно на Пискаревском, Серафимовском и Смоленском кладбищах. В полдень в Петропавловской крепости прозвучит традиционный выстрел из пушки, а на Ростральных колоннах будут гореть факелы.