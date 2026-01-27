8101 ОК МП моб
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: викторина по истории

Сегодня отмечают 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня — дольше, чем любая другая осада в мировой истории. Вспомним важные даты и события, связанные с этим днем.
freepik.com

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. Вечная слава героям, отстоявшим Ленинград, низкий поклон ветеранам и блокадникам! Давайте вспомним историю и освежим в памяти важные события, связанные с этим днем.

Вопрос 1

Как называлась военная операция по окончательному снятию блокады Ленинграда?

Проголосовали 13 человек

Вопрос 2

«Дорога жизни» проходила где?

Проголосовали 13 человек

Вопрос 3

Когда в городе была введена карточная система на продукты?

Проголосовали 13 человек

Вопрос 4

Когда суд Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом?

Проголосовали 13 человек

Вопрос 5

Как называется кладбище Ленинграда, где захоронены сотни блокадников?

Проголосовали 13 человек

Вопрос 6

Награждали ли детей медалью «За оборону Ленинграда»?

Проголосовали 13 человек

Вопрос 7

Какое здание, находящееся в блокадном Ленинграде, не подвергалось прямому артобстрелу?

Проголосовали 13 человек

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 2026 году

День снятия блокады Ленинграда с 2014 года, по указу президента РФ, официально называется «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Ежегодно 27 января в Санкт-Петербурге и других городах проводятся торжественные и траурные мероприятия. В Северной столице 27 января проходят традиционные церемонии возложения цветов. Почтить память блокадников можно на Пискаревском, Серафимовском и Смоленском кладбищах. В полдень в Петропавловской крепости прозвучит традиционный выстрел из пушки, а на Ростральных колоннах будут гореть факелы.

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Спасибо Наталия, освежила в памяти (если честно, то перед двумя ответами вначале посмотрела в интернете). Заодно и вспомнила историю

  • Лидия Новожилова

    Мой отец в 1942 году в 17 лет был призван в армию и всю жизнь говорил, что его "гнали по дороге жизни". Войска ПВО, дальнобойная артиллерия, Ленинградский фронт, 45-я стрелковая Красносельская ордена Ленина Краснознаменная дивизия. Ничего про войну не рассказывал. Дал только почитать книгу его однополчанина.

