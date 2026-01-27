День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: викторина по истории
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. Вечная слава героям, отстоявшим Ленинград, низкий поклон ветеранам и блокадникам! Давайте вспомним историю и освежим в памяти важные события, связанные с этим днем.
Вопрос 1
Как называлась военная операция по окончательному снятию блокады Ленинграда?
Вопрос 2
«Дорога жизни» проходила где?
Вопрос 3
Когда в городе была введена карточная система на продукты?
Вопрос 4
Когда суд Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом?
Вопрос 5
Как называется кладбище Ленинграда, где захоронены сотни блокадников?
Вопрос 6
Награждали ли детей медалью «За оборону Ленинграда»?
Вопрос 7
Какое здание, находящееся в блокадном Ленинграде, не подвергалось прямому артобстрелу?
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 2026 году
День снятия блокады Ленинграда с 2014 года, по указу президента РФ, официально называется «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Ежегодно 27 января в Санкт-Петербурге и других городах проводятся торжественные и траурные мероприятия. В Северной столице 27 января проходят традиционные церемонии возложения цветов. Почтить память блокадников можно на Пискаревском, Серафимовском и Смоленском кладбищах. В полдень в Петропавловской крепости прозвучит традиционный выстрел из пушки, а на Ростральных колоннах будут гореть факелы.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии8
Спасибо Наталия, освежила в памяти (если честно, то перед двумя ответами вначале посмотрела в интернете). Заодно и вспомнила историю
Мой отец в 1942 году в 17 лет был призван в армию и всю жизнь говорил, что его "гнали по дороге жизни". Войска ПВО, дальнобойная артиллерия, Ленинградский фронт, 45-я стрелковая Красносельская ордена Ленина Краснознаменная дивизия. Ничего про войну не рассказывал. Дал только почитать книгу его однополчанина.
Дату суда тоже пришлось погуглить - новейшая история).