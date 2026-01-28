💥Обзор новостей: ФСБ сможет отключать стационарный интернет, введут запрет на ставки до 21 года, Часы Судного дня показали рекордно близкое время до «ядерной полуночи»

Дума одобрила идею о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий право ФСБ отключать не только мобильный, но и стационарный интернет, а также телефонную связь.

Минэкономразвития предложило сделать механизм параллельного импорта постоянным. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников. Его слова приводит правительство по итогам стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года. Сейчас в России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. «Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную», – говорится в сообщении кабмина. Механизм параллельного импорта был введен в 2022 году. С тех пор он ежегодно продлевался.

Россияне стали чаще использовать маткапитал для оформления семейной ипотеки. По данным сервиса Сбербанка «Домклик», в 2025 г. количество ипотечных сделок с привлечением маткапитала возросло более чем на 50% к 2024 г. Каждый третий заемщик ВТБ в прошлом году оформлял семейную ипотеку с использованием материнского капитала – это рекордный показатель за всю историю программы. В банке Дом.РФ средняя доля использования маткапитала для первоначального взноса по семейной ипотеке выросла до 35% в 2025 г. с 21% в 2024 г.

В Госдуме предлагают запретить делать ставки на спорт тем, кто младше 21 года. Депутаты ГД от партии КПРФ внесли в Думу законопроект о повышении возраста с 18 до 21 года, с которого можно делать ставки на спортивных мероприятиях, документ доступен в думской электронной базе. Авторы инициативы отмечают, что норма вводится по той причине, что взрослый человек более взвешенно подходит к своим решениям, 18-летние люди, как правило еще являются учащимися и не обладают денежными средствами и имуществом, а в возрасте 21 год уже способны зарабатывать себе на жизнь.

ФАС вынесла первое решение по делу о рекламе VPN-сервисов. Вологодское УФАС признало ненадлежащей рекламу VPN-сервисов и рассматривает вопрос о привлечении к административной ответственности ее распространителя, в этом случае – владельца блога, следует из базы решений этой службы. Регулятор отнес к рекламе публикации с электронными ссылками на соответствующие ресурсы в Telegram-канале, отмечается там же. Указанное дело было возбуждено по результатам рассмотрения заявления Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Вологодской области. Других аналогичных решений в базе ФАС пока нет.

Правительство прорабатывает вопрос индексации тарифов «Почты России». Об этом заявил генеральный директор компании Михаил Волков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. «Здесь также прорабатывается ряд решений в правительстве по индексации тарифов "Почты" с сохранением льгот для социальных категорий граждан», – подчеркнул Волков (цитата по «Интерфаксу»).

Прокуратура направила в суд дело Ходорковского. Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского2 (считается в России иноагентом). Он обвиняется по пп. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

В Краснодаре задержана экс-вице-губернатор Анна Минькова. На Кубани продолжается серия громких антикоррупционных дел в отношении действующих и бывших высокопоставленных сотрудников краевой исполнительной власти. «Ъ» выяснил, что бывший заместитель главы Краснодарского края Анна Минькова задержана по подозрению в мошенничестве. Обыски прошли у главы краевого минздрава Евгения Филиппова. О претензиях силовиков пока известно лишь то, что уголовное дело касается сферы здравоохранения и медицины.

ВОЗ допустила распространение вируса Нипах. Дальнейшее заражение вирусом Нипах в мире возможно, так как источник инфекции до конца не изучен. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич.

Требования о блокировке «Википедии» в Роскомнадзор не поступали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Требования уполномоченных органов о блокировке упомянутого ресурса в настоящее время в Роскомнадзор не поступали», — говорится в сообщении. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в ближайшие два года «Википедия» может подвергнуться блокировке в России из-за искажения исторических фактов в статьях.

Часы Судного дня показали рекордно близкое время до «ядерной полуночи». В начале 2026 года стрелка часов Судного дня расположилась в 85 секундах от «ядерной полуночи». До этого на протяжении двух лет часы показывали 90 секунд до Судного дня. Об этом сообщило издание «Бюллетень ученых-атомщиков», которое проводит такую оценку с 1947 года (с 2015-го оно делает это ежегодно).

Российский ученый Иван Ремизов решил одну из «вечных» задач математики, которая не имела общего аналитического решения 190 лет. Речь идет о классе дифференциальных уравнений второго порядка с переменными коэффициентами. Такие уравнения описывают огромное количество сложных процессов в природе и технике: от колебаний маятника и движения спутников до поведения квантовых частиц и экономических моделей. С 1834 года считалось, что для них невозможно вывести универсальную формулу решения.

Бездумное использование ИИ может способствовать деградации мышления у подрастающего поколения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских образовательных чтениях в Кремлевском дворце. Бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта может привести к деградации естественного, отметил он.

Британская киноакадемия назвала номинантов на премию BAFTA. За награду в номинации «Лучший фильм» поборются: «Гамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Сентиментальная ценность» «Грешники».