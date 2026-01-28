Как хорошо вы помните математику? Давайте проверим!
Школьный курс математики — это не просто обязательный предмет, а инструмент для будущей профессии. Для бухгалтера — это база. Чем лучше вы освоили математику в школе, тем проще дальше учиться, работать и расти в карьере. Математика — это не просто формулы, а про умение работать с цифрами, графиками, диаграммами, анализом данных.
Задача 1
Первую треть трассы автомобиль ехал 60 км/ч, вторую треть — со скоростью 120 км/ч, а последнюю — со скоростью 110 км/ч. Средняя скорость автомобиля на протяжении всего пути...
Задача 2
Половину времени, затраченного на дорогу, автомобиль ехал со скоростью 74 км/ч, а вторую половину времени — со скоростью 66 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути.
Задача 3
ABCD — квадрат. Найдите площадь красного треугольника.
Задача 4
Гоша и Ваня вместе весят 50 кг, Ваня и Леша 70 кг, Леша и Гоша 60 кг. Кто тяжелее всех среди мальчиков?
Задача 5
Найдите расстояние от точки А до прямой BC.
Задача 6
Число увеличили на 25% и получили 150. Найдите исходное число
