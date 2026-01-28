Математика — основа для любых экономических дисциплин, в том числе и в бухгалтерском учете. Без понимания арифметики, процентов, округлений и работы с формулами — никуда. Помните ли вы школьную программу по математике? Предлагаем пройти тест и проверить себя.

Школьный курс математики — это не просто обязательный предмет, а инструмент для будущей профессии. Для бухгалтера — это база. Чем лучше вы освоили математику в школе, тем проще дальше учиться, работать и расти в карьере. Математика — это не просто формулы, а про умение работать с цифрами, графиками, диаграммами, анализом данных.

В бухгалтерии эти знания необходимы для работы в Excel, а таже для умения работать с большим объемом документов, составлять отчеты, анализировать данные, планировать. На «Клерке» в помощь в таких ситуациях есть понятный онлайн-курс для тех, кто хочет сделать свою работу эффективнее, — Excel и Google таблицы для бухгалтера. Научитесь работать с функциями, без которых невозможен быстрый и комфортный управленческий, кадровый учет и финансовое планирование. Читайте больше и записывайтесь на курс.

Как хорошо вы помните математику? Давайте проверим!

Задача 1

Первую треть трассы автомобиль ехал 60 км/ч, вторую треть — со скоростью 120 км/ч, а последнюю — со скоростью 110 км/ч. Средняя скорость автомобиля на протяжении всего пути... Анонимная викторина 88 км/ч 96.6 км/ч 97 км/ч Проголосовали 2 человека

Задача 2

Половину времени, затраченного на дорогу, автомобиль ехал со скоростью 74 км/ч, а вторую половину времени — со скоростью 66 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Анонимная викторина 68 км/ч 69 км/ч 70 км/ч 71 км/ч Проголосовал 1 человек

Задача 3

ABCD — квадрат. Найдите площадь красного треугольника.

Задача 4

Гоша и Ваня вместе весят 50 кг, Ваня и Леша 70 кг, Леша и Гоша 60 кг. Кто тяжелее всех среди мальчиков? Анонимная викторина Гоша Леша Ваня Проголосовал 1 человек

Задача 5

Найдите расстояние от точки А до прямой BC.

Ответы пишите в комментарии.

Задача 6

Число увеличили на 25% и получили 150. Найдите исходное число Анонимная викторина 112 120 125 Проголосовал 1 человек

Как вам такие задачки? Будем иногда делать?