💥Обзор новостей: снижение НДС произойдет в короткие сроки, штрафы за дискредитацию традиционных ценностей одобрили, бакалавриат и магистратуру отменят

Аксаков уверен, что снижение НДС произойдет в короткие сроки. Снижение налога на добавленную стоимость может произойти в короткие сроки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам депутата, он обсуждал с представителями бизнеса решение о повышении НДС и предприниматели отнеслись к нему с пониманием. Парламентарий отметил, что это решение позволит решить социальные вопросы, вопросы обороноспособности и инвестиционного развития, пишут «Ведомости». «Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС, я уверен, что это произойдет в довольно короткие сроки», – сказал Аксаков.

Комиссии иностранных и российских селлеров маркетплейсов хотят уравнять. В правительстве РФ обсуждают новую концепцию торговли на этих площадках, сообщил замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов. «Справедливо, когда и российские селлеры, и иностранные селлеры имеют равные условия по уплате комиссии через посредников», – сказал он в интервью «Бизнес ФМ».

Совфед принял закон о размещении торговых точек на частной земле. Совет Федерации утвердил закон, направленный на регулирование размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках. Согласно поправкам, такие объекты нельзя будет устанавливать где угодно, а только в местах, согласованных с органами местного самоуправления. Закон вводит новый термин «мобильный торговый объект» — это НТО, представляющий собой транспортное средство, например, автолавка, автомагазин, прицеп или цистерна.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком с 1 февраля — 83 тысячи рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет после индексации 1 февраля составит 83 тысячи рублей, рассказал РИА Новости кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Выплаты инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля. С 1 февраля 2026 г. в России будет проведена индексация социальных выплат для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны. Об этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил «РИА Новости». После повышения ежемесячная выплата для инвалидов I группы составит 6157 руб., а для инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны, имеющих инвалидность, – 8794 руб. Повышение коснется всех категорий получателей, включая детей-инвалидов. Он уточнил, что выплаты ветеранам боевых действий после индексации составят 4839 рублей, а участникам Великой Отечественной войны — 6596 рублей.

В Госдуме запретили фотосъемку ради сохранения психики фотографов. В Госдуме запретили вести фотосъемку не только потому, что это мешает депутатам работать. Решение приняли для защиты здоровья фотокорреспондентов, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Кто-то зевнул, не то потрогал... и тут то вы как раз этот момент ухватили,— сказал господин Володин «Ведомостям». — И целый день на этих моментах свою жизнь строите. К чему это приведет? К серьезным отклонениям психики».

Сотрудники «Почты России» скоро разбегутся из-за зарплат и плохих условий. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты. «Ну, так нельзя, ну, невозможно. <...> Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты – маленькие, условия – [плохие], ну и так далее», – сказала она. Председатель Совфеда обратила внимание, что особенно беспокоят сельские отделения почты, отделения в малых городах и малых районах.

Депутаты одобрили штрафы за дискредитацию традиционных ценностей, но не поняли, каких именно. Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал к принятию поправки к КоАП о штрафах до 3 млн руб. за дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей путем публикации контента в онлайн-кинотеатрах и социальных сетях. Правда, за что конкретно будут наказывать нарушителей, депутаты, как оказалось, так и не поняли. Глава комитета Нина Останина напомнила, что никакого закона, определяющего российские традиционные ценности, нет (есть только указ президента), а все попытки вписать их в законодательство, в том числе в Семейный кодекс, наталкивались на «стену сопротивления» Минюста. «Мы знаем, что нельзя: нельзя пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения, чайлдфри. А все остальное? Скажите нам, что вы понимаете под этими ценностями?», — адресовала свои вопросы представителю поддержавшего поправки Министерства культуры Светлане Фричинской. По мнению госпожи Останиной, отсутствие четкого определения грозит «вкусовщиной», пишет «Ъ».

Отпуск в феврале будет невыгоден. Отпуск в феврале будет невыгодным из-за небольшого количества рабочих дней, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. « В 2026 году в феврале всего 19 рабочих дней (поскольку с 21 по 23 число три выходных), а сама продолжительность месяца короткая (28 дней)», — сказала Финогенова. Она уточнила, что при зарплате в 80 тысяч рублей стоимость одного рабочего дня в феврале составит 4 210,5 рублей, тогда как стоимость отпускного дня — 2 730 рублей.

Среднемесячная зарплата врачей в системе ОМС составила 147 000 рублей. Среднемесячная зарплата врачей в системе ОМС составила 147 000 руб. в 2025 г., сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. По его словам, ежегодное увеличение размера субвенции поспособствовало росту зарплаты медработников в сфере ОМС. Так, в 2025 г. она выросла на 12,1%. Зарплата среднего и младшего медперсонала в среднем составила 71 230 руб. и 60 460 руб. – рост на 12,7%.

В России отменят бакалавриат и магистратуру. Форматы «бакалавр» и «магистр» в России отменят с 1 сентября 2026 года, а вместо них введут базовое и специализированное высшее образование, — сообщают РИА Новости со ссылкой на Госдуму. Согласно новой модели, базовое высшее образование будет длиться от четырех до шести лет в зависимости от направления подготовки. Следующим уровнем станет специализированное высшее образование сроком от одного до трех лет. Оно фактически заменит магистратуру и будет ориентировано на профессиональные, управленческие и исследовательские траектории. Одним из принципиальных изменений станет расширение доступа к бюджетным местам. Если ранее выпускники специалитета не могли поступать в магистратуру на бесплатной основе, то теперь выпускники любой базовой программы смогут участвовать в конкурсах на бюджет.

День военной полиции будут отмечать в России 8 февраля. Президент РФ Владимир Путин своим указом установил в России новую памятную дату 8 февраля — День военной полиции.

В эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «слабость». Российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» и «жужжалка», передала 28 января в 15:53 мск слово «слабость».

Max вошел в пятерку самых быстроразвивающихся сервисов мира. Национальный мессенджер Max вошел в пятерку самых быстрорастущих интернет-сервисов в мире. Его аудитория достигла 89 млн пользователей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.