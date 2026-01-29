8125 КПП БСН моб
🔴 Вебинар: ВЭД-2026 — ОАЭ без двойного налога, техсбор на электронику, новые коды ТН ВЭД →
Наталия Лукина
Бухгалтеры

💡 Да будет свет: события, которые изменили мир. Викторина на Клерке

Вспоминаем важные открытия, которые оказали влияние на жизнь человечества. Викторина посвящена Дню первооткрывателя, который ежегодно отмечается 29 января.
💡 Да будет свет: события, которые изменили мир. Викторина на Клерке
freepik.com

Продолжим неделю викторина на Клерке. По математике мы проходили тест вчера, а во вторник — тест по истории.

Сегодня вспомним открытия и первооткрывателей, которые оказали важнейшее влияние на жизнь человечества.

Вопрос 1

В каком году открыли Антарктиду?

Анонимная викторина

Проголосовали 7 человек

Вопрос 2

Кто создал первый в мире радиоприемник?

Анонимная викторина

Проголосовали 7 человек

Вопрос 3

Что изобрел Александр Флеминг?

Анонимная викторина

Проголосовали 7 человек

Вопрос 4

Кто открыл закон всемирного тяготения?

Анонимная викторина

Проголосовали 7 человек

Вопрос 5

Кто был первым российским лауреатом Нобелевской премии?

Анонимная викторина

Проголосовали 7 человек

Вопрос 6

Перси Спенсер работал над созданием радаров, но случайно открыл это

Анонимная викторина

Проголосовали 7 человек

Вопрос 7

Инженер Кристофер Кокерелл в 1959 году проводил испытания с помощью двух жестяных банок, фена и кухонных весов. Что он создал?

Анонимная викторина

Проголосовали 7 человек

Вопрос 8

Кто совершил первое кругосветное путешествие?

Анонимная викторина

Проголосовали 7 человек

Сложный тест? Освежили в памяти события?

Хотите узнать все по налоговой реформе-2026?

Пройдите курс повышения квалификации Налоговая реформа ー 2026.

На курсе вы подробно изучите все изменения в налогах и налоговом администрировании. Разберетесь, как работать с НДС. Получите рекомендации от экспертов по работе в новых условиях.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 24 ак. часа.

Цена курса со скидкой 73%: 7 900 ₽ вместо 29 990 ₽.

Записаться

Какую тему возьмем в следующий раз? Пишите в комментариях!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

259 подписчиков1 264 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

5
ГлавнаяПремиум