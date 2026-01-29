💡 Да будет свет: события, которые изменили мир. Викторина на Клерке
Продолжим неделю викторина на Клерке. По математике мы проходили тест вчера, а во вторник — тест по истории.
Сегодня вспомним открытия и первооткрывателей, которые оказали важнейшее влияние на жизнь человечества.
Вопрос 1
В каком году открыли Антарктиду?
Вопрос 2
Кто создал первый в мире радиоприемник?
Вопрос 3
Что изобрел Александр Флеминг?
Вопрос 4
Кто открыл закон всемирного тяготения?
Вопрос 5
Кто был первым российским лауреатом Нобелевской премии?
Вопрос 6
Перси Спенсер работал над созданием радаров, но случайно открыл это
Вопрос 7
Инженер Кристофер Кокерелл в 1959 году проводил испытания с помощью двух жестяных банок, фена и кухонных весов. Что он создал?
Вопрос 8
Кто совершил первое кругосветное путешествие?
Сложный тест? Освежили в памяти события?
Какую тему возьмем в следующий раз? Пишите в комментариях!
Две банки, фен и кухонные весы... хотелось бы увидеть эти испытания)))
Я такую дичь для Мозгонапрягателя нашел😄Завтра будем разбираться
развитие кругозора 🙂