💡 Да будет свет: события, которые изменили мир. Викторина на Клерке

Вспоминаем важные открытия, которые оказали влияние на жизнь человечества. Викторина посвящена Дню первооткрывателя, который ежегодно отмечается 29 января.

Продолжим неделю викторина на Клерке. По математике мы проходили тест вчера, а во вторник — тест по истории.

Сегодня вспомним открытия и первооткрывателей, которые оказали важнейшее влияние на жизнь человечества.

Вопрос 1

В каком году открыли Антарктиду? Анонимная викторина 1800 1820 1876 Проголосовали 7 человек

Вопрос 2

Кто создал первый в мире радиоприемник? Анонимная викторина Томас Эдисон Александр Попов Александр Флеминг Проголосовали 7 человек

Вопрос 3

Что изобрел Александр Флеминг? Анонимная викторина Пенициллин Ядерное оружие Ракетный двигатель Проголосовали 7 человек

Вопрос 4

Кто открыл закон всемирного тяготения? Анонимная викторина Исаак Ньютон Михаил Ломоносов Луи Пастер Проголосовали 7 человек

Вопрос 5

Кто был первым российским лауреатом Нобелевской премии? Анонимная викторина Сергей Вавилов Николай Пирогов Иван Павлов Проголосовали 7 человек

Вопрос 6

Перси Спенсер работал над созданием радаров, но случайно открыл это Анонимная викторина СВЧ-печь Шумоподавляющие наушники Тонометр Проголосовали 7 человек

Вопрос 7

Инженер Кристофер Кокерелл в 1959 году проводил испытания с помощью двух жестяных банок, фена и кухонных весов. Что он создал? Анонимная викторина Вентилятор Вертолет Судно на воздушной подушке Проголосовали 7 человек

Вопрос 8

Кто совершил первое кругосветное путешествие? Анонимная викторина Джеймс Кук Витус Беринг Фернан Магеллан Проголосовали 7 человек

Сложный тест? Освежили в памяти события?

Какую тему возьмем в следующий раз? Пишите в комментариях!