💥Обзор новостей: НДС введут на электронную торговлю, Минфин рекомендуют кольца с натуральным бриллиантом, аудиторские услуги подорожают до 30%

Минфин предложил ввести НДС на электронную торговлю. Минфин РФ подготовил законопроект о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для продукции, реализуемой через электронную торговлю, независимо от наличия беспошлинного порога. Об этом сообщил Telegram-канал министерства. Ожидается, что такое решение поможет создать равные конкурентные условия для российских производств.

Минфин предложил ограничить физлицам вывоз золота за границу. Министерство финансов России внесло в правительство предложение об ограничении вывоза физическими лицами золота за рубеж в слитках от 100 г. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, проект указа согласован со всеми заинтересованными ведомствами. «Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента», – цитируют замминистра «РИА Новости».

Минфин предложил ввести пошлины на экспорт алмазов. Российский Минфин предлагает ввести пошлины на экспорт алмазов, чтобы поддержать отечественную гранильную отрасль, об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, министерство разрабатывает проект указа, который предусматривает введение пошлин на экспорт сырых необработанных алмазов. «И будет предусматривать механизм распределения этих алмазов среди огранщиков», — уточнил Моисеев, передает «Интерфакс».

Замглавы Минфина рекомендовал женихам покупать кольца с натуральным бриллиантом. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев порекомендовал женихам покупать кольца невестам с натуральным бриллиантом вместо синтетического. Он сказал, что кольцо с синтетическим бриллиантом выглядит тоже красиво, но это бижутерия, которая не имеет инвестиционной ценности. «Пройдет 20 лет, и ваша жена припомнит и разведется с вами», – пошутил замминистра. Моисеев отметил, что в торговле необходимо использовать однозначную терминологию. Употребление таких определений, как «выращенный» или «рукотворный» камень, по его мнению, вводит потребителя в заблуждение. Замминистра подчеркнул: «Должно быть четко обозначено, что это синтетика», пишут «Ведомости».

Стоимость аудиторских услуг может подорожать до 30% в 2026 году. Причем стоимость для финансовых организаций может вырасти еще больше, а по словам экспертов, повышенные цены уже включаются в коммерческие предложения.

В Госдуме предложили ввести мораторий на закрытие медучреждений. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений и сокращение медработников и их зарплат. «Я уже обращался в Минздрав с предложением ввести мораторий на закрытие медучреждений и сокращение медработников и их зарплат. Нас пока не слышат… Буду поднимать эту проблему на встрече с председателем правительства», — сказал Миронов РИА Новости.

Сбербанк зафиксировал снижение объемов хищения средств у граждан. Рост похищенных мошенниками денежных средств удалось остановить к концу 2025 г. – даже есть небольшой тренд на снижение, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По оценкам «Сбера», объем украденных у граждан денег за прошлый год составит 280–285 млрд руб. Годом ранее банк оценивал потери в 300 млрд руб.

В Госдуме забраковали идею ограничить цены на такси. Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия») раскритиковал инициативу ограничить рост цен на такси во время снегопадов и других неблагоприятных погодных условий. Федяев заявил, что если тарифы ограничивать при плохих погодных условиях или, например, в праздничные дни, то водители просто не выйдут на работу.

Патриарх Кирилл предложил ввести запрет на аборты без согласия мужа. Властям следует запретить россиянкам проводить аборты без согласия мужа. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Совете Федерации. Этим решением не будет полностью решена демографическая проблема, но «мы сделаем шаги в нужном направлении», заявил он. Патриарх также предложил разработать федеральный закон о криминализации склонения к аборту. «Предлагаю двигаться в сторону полного запрета на проведение абортов в частных медицинских организациях, где контроль за соблюдением этических и правовых норм фактически невозможен», – заявил он.

Новым владельцем Домодедово стало Шереметьево. Владельцем группы «Домодедово» стала структура Шереметьево. В ходе торгов цена опустилась с ₽132,2 млрд вдвое. Новому собственнику теперь предстоит решать вопрос с долгом авиаузла — он «дороже» актива и превышает ₽70 млрд.

Уходящий январь в Москве стал самым снежным за 203 года, выяснили в метеорологической обсерватории МГУ. Рекордным количеством осадков в январе за все время наблюдений в Москве остается значение 122 мм, отмеченное в 1823 году по наблюдениям в Императорском Московском университете. На втором месте уровень 88,9 мм, отмеченный в 2004 году.