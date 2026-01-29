Могут ли приставы арестовать кота из‑за долгов хозяина в 2026 году?

В сети появился ролик, в котором эксперт уверяет, по закону кот считается собственностью владельца, поэтому судебные приставы вправе включить его в опись имущества и животное могут арестовать. Особенно, если кот породистый. Разобрались с юристом, так ли это.

В интернете появился ролик, который моментально стал популярным, его не перепостил, пожалуй, только ленивый. В ролике эксперт рассказывает, что кота могут арестовать из-за долгов его хозяина.

«По закону животное считается собственностью владельца, поэтому судебные приставы вправе включить его в опись имущества. Особенно это касается породистых кошек стоимостью более 10 тысяч рублей. Если долг не будет погашен, кота могут продать на торгах, а новый владелец получит питомца», — уверяет специалист из ролика.

Публикация сильно напугала пользователей. В «Клерк» начали приходить вопросы обеспокоенных хозяев котиков и собачек: «Действительно ли такое возможно?». Редакция разобралась в ситуации.

Сразу успокоим вас, в 2026 году приставы изъять любимого Барсика или Полкана не могут. Изъять животных в качестве меры воздействия на должника приставы могут, только при одном условии — если кот или собака используются хозяевами для заработка, например, для разведения с последующей продажей.

Еще 30 апреля 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон от 30.04.2021 № 106-ФЗ «О внесении изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». Он запрещает обращать взыскание по исполнительным документам на домашних животных, используемых для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Авторы закона отметили в пояснительной записке, что негативные последствия изъятия животных у владельцев наступают как для самих хозяев, так и для животных. А органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую не могут обеспечить условия для их содержания. Поэтому изменения в законе будут способствовать созданию надлежащих условий содержания животных, эмоциональному благополучию владельцев и гуманизации общества.

Редакция «Клерка» обратилась к юристу за разъяснениями. Александр Малютин, судебный юрист, автор канала «Прочел в законе», рассказал следующее:

«Только что с коллегами обсуждали этот ролик. Ну если бы он был записан в 2020 году, то да — такие случаи бывали. Почему этот ролик решили записать в 2026 году, лично я удивлен. В 2021 году приняли поправки в закон и домашних животных забрать и продать нельзя. Это установлено: ст. 446 ГПК РФ. В соответствии с ней не могут обратить взыскание на домашних животных, которые используются не для целей предпринимательской деятельности. То есть: обычный домашний любимец, если семья не занимается разведением животных, не должен попадать под обращение взыскания. Существует мнение, что норма не исключает обращения взыскания на «элитные породы». Однако, если мы обратимся к историческому контексту принятия поправки, то авторы законопроекта подчеркивали, что арест животного — потенциально жестокое с ним обращение, что вызывает стресс у питомца. Поэтому, даже элитные котики и собаки не должны попадать под арест приставами. Есть даже примеры из практики, когда суды обязывали исключить из под ареста сразу несколько собак породы Хаски. Поэтому, ролик — ложь и кликбейт, я считаю именно так», — прокомментировал резонансный ролик юрист.

Исходя из вышесказанного, волноваться за любимого пушистика не стоит.