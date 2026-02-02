💥Обзор новостей: работники смогут отказываться от электронного больничного, предложили ввести отцовский капитал в 2 млн руб, введут видеофиксацию сделок с недвижимостью

В Госдуме предложили дать право отказываться от электронного больничного. Работник должен иметь право отказаться от оформления электронного больничного, если заболевание позволяет выполнять обязанности удаленно. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с ТАСС. Он предложил в обязательном порядке брать согласие гражданина перед оформлением больничного. По его словам, если согласия нет, то ответственность несет сам гражданин, так как по закону ему предоставляется услуга по лечению, от которой можно отказаться. Нилов напомнил, что раньше сотрудник сам решал, предъявлять листок нетрудоспособности или продолжать работать. Теперь документ автоматически попадает в базу, и работник, даже продолжая трудиться, теряет в доходах из-за более низких выплат по больничному.

В ОП предложили ввести отцовский капитал в 2 млн руб. для многодетных семей. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский капитал для семей с тремя и более детьми, заявил он в комментарии ТАСС. «Мы предлагаем ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трех и более детей в одном браке. Это поддержка мужчин, их роли в семье. В многодетной семье в 40% случаев мама уже не работает, вся основная финансовая нагрузка ложится на плечи отца», — сказал эксперт. По мнению Рыбальченко, выплату стоит сделать федеральной, а ее размер должен превышать 1 млн руб. Это поможет «поддерживать отцов не только моральными стимулами, но и финансовыми». Есть и еще одно условие: для получения отцовского капитала все дети должны быть рождены в одной семье, а не в последующих браках.

Социальные и страховые выплаты проиндексировали. С 1 февраля на 5,6% проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий. Так, размер материнского капитала на первого ребенка увеличен до 728 920 руб., на второго (при условии, что была получена выплата на первого) – до 234 320 руб. Если же семья не получала сертификат при рождении первого ребенка, то при появлении второго ей выплатят 963 240 руб. При этом пособие при рождении ребенка вырастет до 28 450 руб. Размер фиксированной выплаты, получаемой пенсионерами, которым исполнилось 80 лет, составит 19 169 руб. С начала месяца также на 5,6% вырастут и страховые выплаты работникам, получившим травму на рабочем месте или профзаболевание. Максимальный размер единовременной страховой компенсации в таких случаях увеличится до 163 600 руб., а больничного – до 503 000 руб. Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания составит 125 800 руб. в месяц.

С 1 февраля дня в России вступили в силу новые правила возврата техники. В России начали действовать новые правила возврата технически сложных товаров. При возврате устройства с браком покупателю компенсируют не стоимость новой модели, а рыночную цену аналогичного товара с учетом износа, состояния и года выпуска. Изменения распространяются на смартфоны, ноутбуки, планшеты, компьютеры, автомобили и бытовую технику. Изменения также коснулись суммы неустойки за несвоевременный возврат, замену или другие невыполненные требования покупателя: теперь общая пеня не может превышать сумму, которую покупатель заплатил за товар.

Оформить машиночитаемую доверенность станет проще. С 1 февраля упростили процедуру оформления машиночитаемой доверенности (МЧД, электронная форма бумажной доверенности, подписанная квалифицированной электронной подписью руководителя организации или ИП). Теперь, помимо прочего, не обязательно при ее оформлении указывать вид, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность представителя, а также наименование и код органа, который предоставил сам документ. Это, как ожидается, позволит уменьшить количество ошибок при заполнении формы.

Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей. Правительство России объявило о снятии запрета на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов. В то же время для непроизводителей запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива продлен до 31 июля 2026 г.

В Думе предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты по ОСАГО с виновников. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который обязывает страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП при отягчающих обстоятельствах. Инициатива, как утверждают ее авторы, позволит исключить возможность отказа страховщиков от взыскания средств с недобросовестных водителей при ДТП. Регресс можно будет оплачивать через инфраструктуру электронного правительства. Кроме того, взыскание регрессных требований по ОСАГО предлагается перевести на приказное судопроизводство, что должно упростить процедуру и сохранить право на обжалование.

Мошенники начали рассылать вредоносное ПО под видом рабочих приложений. Мошенники устанавливают вредоносное программное обеспечение на устройства россиян, представляясь работодателями и предлагая установить программы для работы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Аферисты присылают для скачивания файлы, содержащие вредоносное ПО, например WBwork.apk или YandexTracker.apk, убеждая, что это необходимо для выполнения рабочих задач. Как пояснили в ведомстве, данное ПО позволяет мошенникам собирать информацию об устройстве жертвы: модель, версию операционной системы, номера телефонов, SMS-сообщения, контакты, данные о звонках и геолокации в реальном времени. Также они получают возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.

Цифровой паспорт можно будет применять чаще. С 27 февраля россияне чаще смогут предъявлять «цифровой паспорт» – файл на смартфоне с QR-кодом, содержащим основные сведения о человеке, который можно получить через «Госуслуги». Теперь электронный аналог паспорта можно будет предъявлять оператору связи для получения соответствующих услуг, а также в частных медицинских организациях, но при условии, что прежде гражданин уже встал там на учет. С декабря 2025 г. цифровой паспорт можно предъявлять в отделениях банков (но также только идентифицированным клиентам).

Минздрав утвердил первые постоянные рекомендации по лечению COVID-19. В рекомендациях говорится, что источником инфекции может быть не только заболевший, но и человек в инкубационном периоде, а также бессимптомный носитель SARS-COV-2. «Наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек в конце инкубационного периода и первые дни болезни», — указано в документе. В рекомендациях указано, что у каждого третьего заболевшего возникает нехватка кислорода в крови, а легкие и бессимптомные случаи могут приводить к скрытому распространению инфекции.

В ГД предложили ввести обязательную видеофиксацию сделок с недвижимостью. Депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе под руководством председателя партии Леонида Слуцкого внесли законопроект, предусматривающий обязательную видеофиксацию нотариусами всех сделок с недвижимостью. Согласно предложению, отснятые материалы должны храниться в качестве доказательной базы с учетом сроков давности по уголовным делам о мошенничестве в данной сфере. Авторы инициативы подчеркивают, что мера направлена на защиту граждан от мошеннических действий.

В Волгограде временно установили дорожные знаки с надписью «Сталинград». В Волгограде временно заменили дорожные знаки «Волгоград» на «Сталинград» на основных въездах в город к 83-й годовщине победы в Сталинградской битве (2 февраля). Об этом сообщает «РИА Новости».

Аномальные холода ожидаются в европейской части России. В европейской части России с 31 января ожидается резкое похолодание, аномальные морозы, достигающие 7–17 градусов ниже климатической нормы, продержатся всю следующую неделю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит «Интерфакс».

Пациента с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Домодедово. Пациент с предварительным диагнозом «оспа обезьян» госпитализирован в Домодедовскую больницу. Ему проводят необходимые диагностические исследования, сообщило медицинское учреждение.