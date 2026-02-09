Масленица начнется 16 февраля: когда печь блины и идти к теще в гости

Масленица в 2026 году начнется раньше обычного — 16 февраля и продлится по 22 февраля. На протяжении всей недели люди веселятся, гуляют, посещают ярмарки, а главное — устраивают веселые застолья и угощаются блинами. Вспоминаем, что готовят в эти дни и масленичные традиции.

История и значение Масленицы

Корни Масленицы уходят вглубь веков. На Масленицу люди устраивали проводы зимы и встречали весну, они задабривали бога весеннего солнца и плодородия — Ярило и «скотьего бога» Велеса, который отвечал в том числе за крупный рогатый скот, землю, леса и богатство.

Масленица всегда была одним из самых шумных и разгульных праздников. После принятия христианства церковь не могла искоренить народные гуляния, — поэтому Масленицу включили в церковный календарь.

По одной версии, слово «Масленица» связано с основным продуктом, который активно употребляют в эту неделю — маслом. Оно отражает главную кулинарную традицию праздника — приготовление блинов, которые пекли на масле и им же смазывали. Также есть версия, что люди пытались задобрить весну, которая пришла на смену зиме, — умаслить ее. Отсюда праздник и получил свое название — Масленица.

Традиции и обычаи Масленицы

Масленица отмечается семь дней, каждый из которых включает в себя определенные традиции и названия. Первые три дня (понедельник, вторник, среда) — Узкая Масленица. В 2024-м она выпадает на 16, 17 и 18 февраля. Остальные дни масленичной недели (с четверга по воскресенье) — это Широкая Масленица, которая пройдет 19, 20, 21 и 22 февраля.

Понедельник — «Встреча». В этот день пекли первые блины. Первыми блинами на Масленицу поминали усопших вторник — «Заигрыш». Считалось, что встречи в этот день могут привести к свадьбе после Великого поста. среда — «Лакомка», по традиции зять приходил к теще на блины. четверг — «Разгуляй-четверток», люди выходили на улицы, катались, водили хороводы, устраивали игры и состязания. пятница — «Тещины вечерки», теперь уже зять приглашает тещу в гости, показывая свое уважение и гостеприимство. суббота — «Золовкины посиделки». Молодая хозяйка принимает сестер мужа и других родственниц. «Проводы» — кульминация праздника. В этот день сжигают чучело Масленицы, что символизирует проводы зимы и встречу весны, прощание со всем старым, ветхим. Когда праздник заканчивается, пеплом чучела посыпали поля и огороды, чтобы был хороший урожай. В православии это также Прощеное воскресенье. В этот день надо прощать и примиряться с близкими и родными.

Что готовят на Масленицу

Главное угощение в неделю Масленицы, конечно, блины — символ солнца, тепла и плодородия. Они могут быть разными: дрожжевыми, с пышной структурой или тонкими. На кефире, молоке, воде и даже сыворотке — с разным вкусом и структурой.

Многие пекут блины всю масленичную неделю, каждый день меняя начинки, способ приготовления и подачи, чтобы блюдо не наскучило. Но, кроме этого традиционного главного блюда, на праздничный стол в Масленицу можно приготовить множество других вкусных и разнообразных блюд. Тем более, что блины — не самая полезная еда, по мнению диетологов.

«Несмотря на то что по традиции блины едят всю неделю, необходимо все-таки соблюдать меру. Не стоит объедаться и включать блины в каждый прием пищи на протяжении недели. Допустимая порция для здорового человека — это два — четыре блина, примерно 100–250 г в сутки, без начинки», — рекомендует главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

Кроме блинов можно приготовить: вареники, сырники, драники. Разнообразные пироги: кулебяки — слоеные пироги с рыбой, капустой или яйцами, расстегаи — пирожки с открытым верхом, сладкие — с яблоками, ягодами или творогом.

