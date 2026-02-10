💥Обзор новостей: пересматривать пенсионный возврат не будут, изменят порядок уплаты НДФЛ для мигрантов, проект об ограничении числа банковских карт доработают

В Минтруде заявили об отсутствии планов по пересмотру пенсионного возраста в РФ. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России не планируют пересматривать пенсионный возраст, даже несмотря на дефицит кадров и рост продолжительности жизни. «Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — сказал Котяков INTERFAX. Недавно мы писали, что депутаты хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году.

Власти поменяют порядок уплаты НДФЛ для трудовых мигрантов. Минфин России разработал и внес в правительство пакет системных поправок в законодательство, регулирующее трудовую деятельность иностранных граждан в России и их налогообложение. В частности, трудовые мигранты, получившие право работать по патенту, будут осуществлять фиксированные платежи в счет НДФЛ не только за себя, но и за несовершеннолетних детей (за каждого ребенка). По достижении 18 лет дети иностранных работников обязаны будут выехать из страны или оформить собственный патент с уплатой полного платежа. Кроме того, такие платежи обязаны будут вносить не только работающие по патенту иностранцы, но и временно или постоянно проживающие в России иностранцы, нанятые физлицами (для личных нужд), а также те, кто трудится у физлиц на законных основаниях без разрешения на работу или патента (это, например, иностранные студенты, научные или педагогические работники, беженцы или получившие временное убежище).

Глава Минтруда назвал молодежь «окном возможностей» для рынка труда. Молодежь является основным источником покрытия дефицита рабочих рук на российском рынке труда, заявил в интервью изданию «Эксперт» глава Минтруда Антон Котяков. «Сегодняшнее окно возможностей для рынка труда — это молодые ребята в возрасте 18–27 лет», — ответил Котяков на вопрос, где кроется основной источник восполнения нехватки рабочих рук.

Котяков объяснил слова о поддержке работодателей семей с детьми. Инициатива Минтруда о поддержке рождаемости со стороны работодателя направлена на изменение отношения работодателя к сотруднику с семейными обязанностями, хотя дополнительная помощь семье также важна, рассказал министр Антон Котяков. «Понятно, что мы стимулируем предприятия к выплатам, но главная задача все же в трансформации отношения. В обществе, в трудовом коллективе должно быть четкое понимание того, что если сотрудник создал семью, родил детей, то он может рассчитывать на понимание своих обстоятельств», — подчеркнул глава Минтруда. По словам Котякова, важны разные формы поддержки. Так, если речь идет о периоде беременности, то будущей маме нужно предоставить возможность работать в дистанционном или в гибком формате. Родившей женщине — возможность сократить рабочий день или оставить ребенка в специальной детской комнате на территории вуза или завода.

В Думе предложили доработать поправки об ограничении числа банковских карт. Комитет Госдумы по информационной политике поддержал правительственный законопроект № 1110676-8, который ограничивает количество банковских карт у одного человека лимитом в 20 штук, но считает, что установленный при этом лимит в пять карт от одного банка необоснованно обязывает граждан пользоваться услугами нескольких банков. Такой подход, по мнению депутатов, противоречит принципу равенства участников гражданского оборота. Кроме того, в комитете указали на противоречие внутри самого законопроекта. Статья 2 документа устанавливает, что ЦБ сможет при необходимости устанавливать предельное количество платежных карт, а статья 7 фиксирует лимит в 20 карт.

Единую базу банковских карт могут создать в России в течение года. Банк России в течение года подготовит единую базу с информацией о банковских картах граждан РФ, сообщил статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев. «Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить единую базу по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина в каком банке оформлено карт», — сказал он. Лебедев пояснил, что существует множество кредитных карт, а также различных скидочных карт, которые имеют статус банковских.

В Карелии кафе и магазинам запретили выбрасывать мусор в контейнеры жилых домов. В Карелии вступил в силу новый порядок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), утвержденный главой региона Артуром Парфенчиковым. Согласно его указу, магазины и заведения общепита не могут выбрасывать мусор в контейнеры жилых домов.

Вакцину от аллергии на пыльцу березы планируют зарегистрировать в 2026 году. Временная регистрация в России вакцины от аллергии планирует во втором квартале 2026 г., сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. «После сезона пыления 2026 г. мы надеемся уже подать на постоянную регистрацию эту вакцину», – сказала она «РИА Новости».

Минцифры смягчит запрет на входящие международные звонки. Ведомство рассматривает введение режима «самозапрета», который пользователь сможет самостоятельно активировать. Также обсуждается вариант с отправкой уведомления, что входящий вызов – международный.

Умер адвокат Генрих Падва. Заслуженный юрист России Генрих Падва умер на 95-м году жизни. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков. Падва стоял у истоков введения моратория на смертную казнь в России. Кроме того, он представлял интересы близких Бориса Пастернака, семьи Андрея Сахарова, а также Владимира Высоцкого и Владислава Галкина.