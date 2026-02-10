8166 КПК ОСНО моб
💥Обзор новостей: пересматривать пенсионный возврат не будут, изменят порядок уплаты НДФЛ для мигрантов, проект об ограничении числа банковских карт доработают

  • В Минтруде заявили об отсутствии планов по пересмотру пенсионного возраста в РФ.

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России не планируют пересматривать пенсионный возраст, даже несмотря на дефицит кадров и рост продолжительности жизни.

    «Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — сказал Котяков INTERFAX.

    Недавно мы писали, что депутаты хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году.

  • Власти поменяют порядок уплаты НДФЛ для трудовых мигрантов. Минфин России разработал и внес в правительство пакет системных поправок в законодательство, регулирующее трудовую деятельность иностранных граждан в России и их налогообложение. В частности, трудовые мигранты, получившие право работать по патенту, будут осуществлять фиксированные платежи в счет НДФЛ не только за себя, но и за несовершеннолетних детей (за каждого ребенка). По достижении 18 лет дети иностранных работников обязаны будут выехать из страны или оформить собственный патент с уплатой полного платежа. Кроме того, такие платежи обязаны будут вносить не только работающие по патенту иностранцы, но и временно или постоянно проживающие в России иностранцы, нанятые физлицами (для личных нужд), а также те, кто трудится у физлиц на законных основаниях без разрешения на работу или патента (это, например, иностранные студенты, научные или педагогические работники, беженцы или получившие временное убежище).

  • Глава Минтруда назвал молодежь «окном возможностей» для рынка труда. Молодежь является основным источником покрытия дефицита рабочих рук на российском рынке труда, заявил в интервью изданию «Эксперт» глава Минтруда Антон Котяков.

    «Сегодняшнее окно возможностей для рынка труда — это молодые ребята в возрасте 18–27 лет», — ответил Котяков на вопрос, где кроется основной источник восполнения нехватки рабочих рук.

  • Котяков объяснил слова о поддержке работодателей семей с детьми. Инициатива Минтруда о поддержке рождаемости со стороны работодателя направлена на изменение отношения работодателя к сотруднику с семейными обязанностями, хотя дополнительная помощь семье также важна, рассказал министр Антон Котяков.

    «Понятно, что мы стимулируем предприятия к выплатам, но главная задача все же в трансформации отношения. В обществе, в трудовом коллективе должно быть четкое понимание того, что если сотрудник создал семью, родил детей, то он может рассчитывать на понимание своих обстоятельств», — подчеркнул глава Минтруда.

    По словам Котякова, важны разные формы поддержки. Так, если речь идет о периоде беременности, то будущей маме нужно предоставить возможность работать в дистанционном или в гибком формате. Родившей женщине — возможность сократить рабочий день или оставить ребенка в специальной детской комнате на территории вуза или завода.

  • В Думе предложили доработать поправки об ограничении числа банковских карт. Комитет Госдумы по информационной политике поддержал правительственный законопроект № 1110676-8, который ограничивает количество банковских карт у одного человека лимитом в 20 штук, но считает, что установленный при этом лимит в пять карт от одного банка необоснованно обязывает граждан пользоваться услугами нескольких банков. Такой подход, по мнению депутатов, противоречит принципу равенства участников гражданского оборота.

    Кроме того, в комитете указали на противоречие внутри самого законопроекта. Статья 2 документа устанавливает, что ЦБ сможет при необходимости устанавливать предельное количество платежных карт, а статья 7 фиксирует лимит в 20 карт.

  • Единую базу банковских карт могут создать в России в течение года. Банк России в течение года подготовит единую базу с информацией о банковских картах граждан РФ, сообщил статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев. «Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить единую базу по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина в каком банке оформлено карт», — сказал он.

    Лебедев пояснил, что существует множество кредитных карт, а также различных скидочных карт, которые имеют статус банковских. 

  • В Карелии кафе и магазинам запретили выбрасывать мусор в контейнеры жилых домов. В Карелии вступил в силу новый порядок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), утвержденный главой региона Артуром Парфенчиковым. Согласно его указу, магазины и заведения общепита не могут выбрасывать мусор в контейнеры жилых домов.

  • Вакцину от аллергии на пыльцу березы планируют зарегистрировать в 2026 году. Временная регистрация в России вакцины от аллергии планирует во втором квартале 2026 г., сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. «После сезона пыления 2026 г. мы надеемся уже подать на постоянную регистрацию эту вакцину», – сказала она «РИА Новости».

  • Минцифры смягчит запрет на входящие международные звонки. Ведомство рассматривает введение режима «самозапрета», который пользователь сможет самостоятельно активировать. Также обсуждается вариант с отправкой уведомления, что входящий вызов – международный.

  • Умер адвокат Генрих Падва. Заслуженный юрист России Генрих Падва умер на 95-м году жизни. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков. Падва стоял у истоков введения моратория на смертную казнь в России. Кроме того, он представлял интересы близких Бориса Пастернака, семьи Андрея Сахарова, а также Владимира Высоцкого и Владислава Галкина.

  • SpaceX займется строительством города на Луне. Основатель SpaceX миллиардер Илон Маск планирует в ближайшие десятилетия начать строительство «саморазвивающихся» городов на Луне и Марсе. По его словам, полеты на Луну значительно проще, чем на Марс: их можно осуществлять примерно раз в десять дней, а дорога займет около двух суток. Для сравнения: миссии на Марс возможны лишь раз в 26 месяцев, а перелет длится около полугода.

