Весенние каникулы 2026 у школьников в России: расписание по четвертям и триместрам
Когда весенние каникулы у школьников в 2026 году?
Даты весенних каникул зависят от системы обучения — по четвертям или триместрам (модульная система). Окончательное решение о датах каникул принимает администрация школы на основании рекомендаций Минпросвещения и региональных властей.
Весенние каникулы по четвертям
Многие школы по-прежнему придерживаются традиционного расписания — по четвертям. Четвертная система делит учебный год на четыре части:
Четверть
Месяцы
Учебные недели
I
1 сентября по 24 октября
8 учебных недель
II
5 ноября – 30 декабря
8 учебных недель
III
12 января по 27 марта
11 учебных недель (10 учебных недель для первоклассников)
IV
6 апреля — 26 мая
7 учебных недель
Отдыхают школьники, обучающиеся по четвертям, следующим образом:
Каникулы
Дата
Количество дней
Начало
Окончание
Весенние каникулы
28.03.2026
05.04.2026
9 дней
Летние каникулы
27.05.2026
31.08.2026
92 дней
У школьников 9-х и 11-х классов год завершится позже — это зависит от расписания экзаменов Государственной итоговой аттестации.
Весенние каникулы по триместрам
При триместровой системе учебный год делится на три равных периода обучения, каждый из них продолжается примерно 10–11 недель. В России такую систему практикуют школы в Москве и Московской области.
Каникулы
Дата
Количество дней
Начало
Окончание
Весенние каникулы
21.02 2026
01.03.2026
9 дней
28.03.2026
04.04.2026
8 дней
Летние каникулы
27.05.2026
31.08.2026
92 дней
Окончание учебы у учащихся 9-х и 11-х классов будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации (ГИА)
Когда еще не учатся школьники в 2026 году
Помимо каникул школьники не будут учиться во во время государственных праздников. Официальные выходные в 2026 году:
8 Марта — с 7 по 9 марта;
майские праздники — шесть дней по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;
День России — с 12 по 14 июня;
День народного единства — 4 ноября;
31 декабря 2026-го — выходной.
Точные даты каникул могут варьировать, проверяйте на официальном сайте учреждения.
