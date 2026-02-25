Рассказываем, как будут отдыхать ученики весной и летом, расписание каникул по четвертям и триместрам в 2026 учебном году, когда начинается летний отдых. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Когда весенние каникулы у школьников в 2026 году?

Даты весенних каникул зависят от системы обучения — по четвертям или триместрам (модульная система). Окончательное решение о датах каникул принимает администрация школы на основании рекомендаций Минпросвещения и региональных властей.

Весенние каникулы по четвертям

Многие школы по-прежнему придерживаются традиционного расписания — по четвертям. Четвертная система делит учебный год на четыре части:

Четверть Месяцы Учебные недели I 1 сентября по 24 октября 8 учебных недель II 5 ноября – 30 декабря 8 учебных недель III 12 января по 27 марта 11 учебных недель (10 учебных недель для первоклассников) IV 6 апреля — 26 мая 7 учебных недель

Отдыхают школьники, обучающиеся по четвертям, следующим образом:

Каникулы Дата Количество дней Начало Окончание Весенние каникулы 28.03.2026 05.04.2026 9 дней Летние каникулы 27.05.2026 31.08.2026 92 дней

У школьников 9-х и 11-х классов год завершится позже — это зависит от расписания экзаменов Государственной итоговой аттестации.

Весенние каникулы по триместрам

При триместровой системе учебный год делится на три равных периода обучения, каждый из них продолжается примерно 10–11 недель. В России такую систему практикуют школы в Москве и Московской области.

Каникулы Дата Количество дней Начало Окончание Весенние каникулы 21.02 2026 01.03.2026 9 дней 28.03.2026 04.04.2026 8 дней Летние каникулы 27.05.2026 31.08.2026 92 дней

Окончание учебы у учащихся 9-х и 11-х классов будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации (ГИА)

Когда еще не учатся школьники в 2026 году

Помимо каникул школьники не будут учиться во во время государственных праздников. Официальные выходные в 2026 году:

8 Марта — с 7 по 9 марта;

майские праздники — шесть дней по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;

День России — с 12 по 14 июня;

День народного единства — 4 ноября;

31 декабря 2026-го — выходной.

Точные даты каникул могут варьировать, проверяйте на официальном сайте учреждения.