Весенняя школа моб
🔴 Вебинар: УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок →
Наталия Лукина
Общество

Весенние каникулы 2026 у школьников в России: расписание по четвертям и триместрам

Рассказываем, как будут отдыхать ученики весной и летом, расписание каникул по четвертям и триместрам в 2026 учебном году, когда начинается летний отдых. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.
Весенние каникулы 2026 у школьников в России: расписание по четвертям и триместрам
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Когда весенние каникулы у школьников в 2026 году?

Даты весенних каникул зависят от системы обучения — по четвертям или триместрам (модульная система). Окончательное решение о датах каникул принимает администрация школы на основании рекомендаций Минпросвещения и региональных властей.

Весенние каникулы по четвертям

Многие школы по-прежнему придерживаются традиционного расписания — по четвертям. Четвертная система делит учебный год на четыре части:

Четверть

Месяцы

Учебные недели

I

1 сентября по 24 октября

8 учебных недель

II

5 ноября – 30 декабря

8 учебных недель

III

12 января по 27 марта

11 учебных недель (10 учебных недель для первоклассников)

IV

6 апреля — 26 мая

7 учебных недель

Отдыхают школьники, обучающиеся по четвертям, следующим образом:

Каникулы

Дата

Количество дней

Начало

Окончание

Весенние каникулы

28.03.2026

05.04.2026

9 дней

Летние каникулы

27.05.2026

31.08.2026

92 дней

У школьников 9-х и 11-х классов год завершится позже — это зависит от расписания экзаменов Государственной итоговой аттестации.

Весенние каникулы по триместрам

При триместровой системе учебный год делится на три равных периода обучения, каждый из них продолжается примерно 10–11 недель. В России такую систему практикуют школы в Москве и Московской области.

Каникулы

Дата

Количество дней

Начало

Окончание

Весенние каникулы

21.02 2026

01.03.2026

9 дней

28.03.2026

04.04.2026

8 дней

Летние каникулы

27.05.2026

31.08.2026

92 дней

Окончание учебы у учащихся 9-х и 11-х классов будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации (ГИА)

Когда еще не учатся школьники в 2026 году

Помимо каникул школьники не будут учиться во во время государственных праздников. Официальные выходные в 2026 году:

  • 8 Марта — с 7 по 9 марта;

  • майские праздники — шесть дней по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;

  • День России — с 12 по 14 июня;

  • День народного единства — 4 ноября;

  • 31 декабря 2026-го — выходной.

Точные даты каникул могут варьировать, проверяйте на официальном сайте учреждения.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

261 подписчик1 283 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Василий С

Как использовать Трибуну и Блоги на 101%

Добавили новый функционал в трибуну, теперь можно заставить свои посты работать ещё эффективнее чем раньше — краткая инструкция к действию.

Как использовать Трибуну и Блоги на 101%
3
id143120104

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола