Обновления в Трибуне: пейволл, статус модерации, Трибуна Про

FAQ по тарифу «Трибуна Про»

Зачем автору нужен тариф «Трибуна Про»?

Специально для тех, кто хочет не только делиться экспертным мнением, но и продвигать себя, мы создали новый тариф «Трибуна Про». Он включает ускоренную модерацию и индексацию материалов, даже если ваш пост не прошел модерации, статья не будет скрыта пейволлом и ссылки во всех постах будут работать без редиректа.

Еще одно важное преимущество — на время действия тарифа все статьи автора индексируются, даже если они были опубликованы давно и не прошли ранее модерацию.

Проходят ли статьи с тарифом «Трибуна Про» модерацию?

Да! Все без исключения статьи Трибуны модератор проверяет на предмет нарушения закона и наших правил. Если нарушения нет – ваша статья сразу начнет индексироваться поисковиками: Яндекс и Google. Если модератор нашел нарушения законодательства, ваша статья будет удалена с Клерк.ру. Даже если у вас подключен тариф «Трибуна Про», но материал нарушает наши правила, он не пройдет модерацию. При этом статья не будет скрыта пейволлом.

Если я юридическое лицо и хочу вести блог в «Трибуне» от имени компании, могу ли подключить тариф «Трибуна Про»?



Нет, если вы хотите публиковать статьи не от своего имени, а от компании, Вам нужен коммерческий блог. В блогах компании вы создадите корпоративный блог на «Клерке» и продвигайте свой бренд среди профессиональной аудитории через успешные кейсы и экспертизу. В «Трибуне» мы размещаем публикации только от имени автора.

Сколько времени уходит на модерацию постов?

Если ваша публикация соответствует всем правилам и отправлена на модерацию в рабочее время(!), то мы ее опубликуем в среднем в течение часа.

Как вам изменения, коллеги? Есть вопросы?