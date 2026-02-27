КПП ЗП моб
Наталия Лукина
Обновления в Трибуне: пейволл, статус модерации, Трибуна Про

Мы серьезно обновили Трибуну. Материалы, которые не прошли модерацию, теперь скрыты пейволлом. Добавили статус модерации, который будет отображаться прямо в статье. А еще создали сделали отдельный тариф — Трибуна Про. Обо всем подробно в статье.

Что изменилось в целом в Трибуне

  • Появился платный тариф «Трибуна Про». Мы сделали отдельный тариф — «Трибуна Pro». Он включает ускоренную модерацию, индексацию материалов и убирает пейволл — дает возможность размещать ссылки.

  • Материалы, не прошедшие модерацию, скрываются пейволлом. Материалы без тарифа «Трибуны Про», не прошедшие модерацию, скрываются пейволлом. Пейволл полностью закрывает ссылки. Такие тексты не доступны для индексации поисковыми системами. Они не попадают в поиск и не создают «мусорный» трафик.

  • Статус модерации будет отображаться прямо в статье. Автор будет видеть статус модерации прямо в опубликованной статье. Статус понятен и прозрачен. Например, будет видна надпись «Ваш текст ждет модерацию» — значит, статья одобрена редакцией и опубликована в ленте Трибуны или на главной странице сайта. Может также появиться надпись «Ваш текст не прошел модерацию» — значит, текст содержит нарушения наших правил, например, в статье есть реклама. Их можно исправить, и тогда редакция опубликует материал.

Статус модерации

По каким причинам материал может не пройти модерацию в Трибуне

«Трибуна» — это бесплатная площадка в федеральном СМИ для экспертного контента. Здесь можно делиться новостями из мира бухгалтерии, налогов и права. Можно рассказать о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь во время работы, а также поделиться своим мнением по какому-то важному для вас вопросу. Публикуясь в «Трибуне», вы получаете доступ к аудитории бухгалтеров и предпринимателей, индексацию в поиске, анонсы на главной странице, а также обсуждение в комментариях и прямой контакт с профессиональным сообществом.

Нам важно сохранить качество контента, поэтому существую правила размещения в Трибуне. Основные причины по которым статьи не проходят модерацию — реклама, публикации от имени компании, SEO-спам, избыточные ссылки на Telegram и отсутствие ссылок на первоисточник.

Если ваша задача — контент-маркетинг и лидогенерация, для этого лучше всего использовать формат «Блоги компаний». Он позволяет работать с аудиторией, усиливать бренд и привлекать целевой трафик через экспертный контент.

FAQ по тарифу «Трибуна Про»

Зачем автору нужен тариф «Трибуна Про»?

Специально для тех, кто хочет не только делиться экспертным мнением, но и продвигать себя, мы создали новый тариф «Трибуна Про». Он включает ускоренную модерацию и индексацию материалов, даже если ваш пост не прошел модерации, статья не будет скрыта пейволлом и ссылки во всех постах будут работать без редиректа.

Еще одно важное преимущество — на время действия тарифа все статьи автора индексируются, даже если они были опубликованы давно и не прошли ранее модерацию.

Проходят ли статьи с тарифом «Трибуна Про» модерацию?

Да! Все без исключения статьи Трибуны модератор проверяет на предмет нарушения закона и наших правил. Если нарушения нет – ваша статья сразу начнет индексироваться поисковиками: Яндекс и Google. Если модератор нашел нарушения законодательства, ваша статья будет удалена с Клерк.ру. Даже если у вас подключен тариф «Трибуна Про», но материал нарушает наши правила, он не пройдет модерацию. При этом статья не будет скрыта пейволлом.

Если я юридическое лицо и хочу вести блог в «Трибуне» от имени компании, могу ли подключить тариф «Трибуна Про»?

Нет, если вы хотите публиковать статьи не от своего имени, а от компании, Вам нужен коммерческий блог. В блогах компании вы создадите корпоративный блог на «Клерке» и продвигайте свой бренд среди профессиональной аудитории через успешные кейсы и экспертизу. В «Трибуне» мы размещаем публикации только от имени автора.

Сколько времени уходит на модерацию постов?

Если ваша публикация соответствует всем правилам и отправлена на модерацию в рабочее время(!), то мы ее опубликуем в среднем в течение часа.

Как вам изменения, коллеги? Есть вопросы?

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

261 подписчик1 286 постов

  Владислав Савушкин
    Бизнес-эксперт

    Во-вторых, тариф на время своего действия убивает пэйвол с уже опубликованных, но непромодерированных редактором постов в Вашем блоге.

    Вот здесь поясните) Если подключить тариф, то ранее опубликованные посты тоже будут индексироваться?

