Обновления в Трибуне: пейволл, статус модерации, Трибуна Про

Что изменилось в целом в Трибуне
Появился платный тариф «Трибуна Про». Мы сделали отдельный тариф — «Трибуна Pro». Он включает ускоренную модерацию, индексацию материалов и убирает пейволл — дает возможность размещать ссылки.
Материалы, не прошедшие модерацию, скрываются пейволлом. Материалы без тарифа «Трибуны Про», не прошедшие модерацию, скрываются пейволлом. Пейволл полностью закрывает ссылки. Такие тексты не доступны для индексации поисковыми системами. Они не попадают в поиск и не создают «мусорный» трафик.
Статус модерации будет отображаться прямо в статье. Автор будет видеть статус модерации прямо в опубликованной статье. Статус понятен и прозрачен. Например, будет видна надпись «Ваш текст ждет модерацию» — значит, статья одобрена редакцией и опубликована в ленте Трибуны или на главной странице сайта. Может также появиться надпись «Ваш текст не прошел модерацию» — значит, текст содержит нарушения наших правил, например, в статье есть реклама. Их можно исправить, и тогда редакция опубликует материал.
По каким причинам материал может не пройти модерацию в Трибуне
«Трибуна» — это бесплатная площадка в федеральном СМИ для экспертного контента. Здесь можно делиться новостями из мира бухгалтерии, налогов и права. Можно рассказать о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь во время работы, а также поделиться своим мнением по какому-то важному для вас вопросу. Публикуясь в «Трибуне», вы получаете доступ к аудитории бухгалтеров и предпринимателей, индексацию в поиске, анонсы на главной странице, а также обсуждение в комментариях и прямой контакт с профессиональным сообществом.
Нам важно сохранить качество контента, поэтому существую правила размещения в Трибуне. Основные причины по которым статьи не проходят модерацию — реклама, публикации от имени компании, SEO-спам, избыточные ссылки на Telegram и отсутствие ссылок на первоисточник.
Если ваша задача — контент-маркетинг и лидогенерация, для этого лучше всего использовать формат «Блоги компаний». Он позволяет работать с аудиторией, усиливать бренд и привлекать целевой трафик через экспертный контент.
FAQ по тарифу «Трибуна Про»
Зачем автору нужен тариф «Трибуна Про»?
Специально для тех, кто хочет не только делиться экспертным мнением, но и продвигать себя, мы создали новый тариф «Трибуна Про». Он включает ускоренную модерацию и индексацию материалов, даже если ваш пост не прошел модерации, статья не будет скрыта пейволлом и ссылки во всех постах будут работать без редиректа.
Еще одно важное преимущество — на время действия тарифа все статьи автора индексируются, даже если они были опубликованы давно и не прошли ранее модерацию.
Проходят ли статьи с тарифом «Трибуна Про» модерацию?
Да! Все без исключения статьи Трибуны модератор проверяет на предмет нарушения закона и наших правил. Если нарушения нет – ваша статья сразу начнет индексироваться поисковиками: Яндекс и Google. Если модератор нашел нарушения законодательства, ваша статья будет удалена с Клерк.ру. Даже если у вас подключен тариф «Трибуна Про», но материал нарушает наши правила, он не пройдет модерацию. При этом статья не будет скрыта пейволлом.
Если я юридическое лицо и хочу вести блог в «Трибуне» от имени компании, могу ли подключить тариф «Трибуна Про»?
Нет, если вы хотите публиковать статьи не от своего имени, а от компании, Вам нужен коммерческий блог. В блогах компании вы создадите корпоративный блог на «Клерке» и продвигайте свой бренд среди профессиональной аудитории через успешные кейсы и экспертизу. В «Трибуне» мы размещаем публикации только от имени автора.
Сколько времени уходит на модерацию постов?
Если ваша публикация соответствует всем правилам и отправлена на модерацию в рабочее время(!), то мы ее опубликуем в среднем в течение часа.
Как вам изменения, коллеги? Есть вопросы?
Спасибо за текст, доносим инофрмацию по всем каналам. Для заинтересовавшихся есть ещё два поста на эту тему: https://www.klerk.ru/user/it/680819/ и https://www.klerk.ru/user/tot/680598/
Вот здесь поясните) Если подключить тариф, то ранее опубликованные посты тоже будут индексироваться?