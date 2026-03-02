КПП Аналитик 1С моб
💥Обзор новостей: конфликт Ирана и США парализовал транзит через ОАЭ и Катар, в ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Треть банковских долгов оказались бесперспективными к взысканию в 2025 году. Доля бесперспективных к взысканию банковских долгов в продаваемых портфелях в 2025 г. составила 31%, что на 2 п. п. ниже показателя за 2024 г. До прошлого года доля просрочки самого низкого качества росла несколько лет подряд: в 2021 г. она была 23%, в 2022 г. – 24%, в 2023 г. – 27%, в 2024 г. – 33% (более ранних расчетов нет). К бесперспективным относят задолженности граждан на любой стадии банкротства с маленьким средним чеком (менее 3000 руб.), а также если заемщик умер, отсутствуют документы, срок предъявления истек или пропущен срок исковой давности.

  • Ингушетия, Дагестан и Чечня — наименее закредитованные регионы, свидетельствуют результаты соответствующего рейтинга.

    Самая высокая долговая нагрузка перед банками — у жителей Тувы и Калмыкии.

  • Эксперты ожидают ослабления рубля после корректировки бюджетного правила. Ужесточение бюджетного правила, в частности снижение цены отсечения, анонсированное Минфином на прошлой неделе, приведет к ослаблению рубля, ожидают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Снижение порога до $40–50/барр. может ослабить рубль до 80–85 руб./$ во II квартале, а к концу года валюта может уйти до 90 руб./$, допускают аналитики. Ужесточение бюджетного правила может привести к ослаблению рубля, но обвала курса не будет, отметил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

  • Спам-звонки предлагают окончательно вывести из серой зоны. Массовые вызовы, совершаемые компаниями без договора с операторами связи и без согласия абонента на такие звонки, могут заблокировать. В действующем законодательстве прямо не прописана обязанность компаний блокировать такие вызовы. Проект соответствующих поправок в закон «О связи» заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Станислав Наумов (фракция ЛДПР) направил председателю комитета Госдумы по информационной политике Сергею Боярскому.

  • Кириллица впервые опередила латиницу при регистрации товарных знаков. Латиница стабильно доминировала, ежемесячно превышая кириллицу в среднем на 23%, в 2023–2024 гг., но в июле 2025 г., сразу после одобрения закона о запрете на использование иностранных слов в наименованиях, который вступил в силу 1 марта 2026 г., кириллица стала преобладать в товарных знаках. В публичном поле должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка по словарям, список которых утвержден распоряжением правительства РФ № 1102-р. Следовательно, слова, написанные на кириллице, но не включенные в указанные словари, например «коуч», «бабл ти», «бамбл» и проч., также могут быть признаны не соответствующими нормам современного русского литературного языка и поэтому запрещены для публичного использования. Крупным игрокам с зарегистрированными товарными знаками менять название по закону не нужно.

  • Израиль и США атакуют Иран. В воскресенье, 1 марта, на следующий день после нападения США и Израиля на Иран, в Тегеране объявили о гибели в результате американо-израильских ударов своего верховного лидера Али Хаменеи, управлявшего страной с 1989 года. Иран назвал устранение аятоллы Хаменеи «открытым объявлением войны мусульманам» и обрушил на страны Ближнего Востока новый, еще более мощный шквал ударов, дотянувшихся даже до Кипра.

  • Конфликт Ирана и США парализовал транзит через ОАЭ и Катар. Авиасообщение на Ближнем Востоке было нарушено утром 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. В зоне прямых рисков оказалась не только инфраструктура стран – участниц конфликта, но и важнейшие хабы в регионе – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, чья экономика критически зависит от глобального транзита.

    Экипажи, самолеты и пассажиры застряли по всему миру, сообщил Reuters источник в одной из авиакомпаний.

  • Более 50 тысяч российских туристов могут находиться сейчас на Ближнем Востоке.. Порядка 6–8 тысяч российских туристов не могут вернуться домой в Ближнего Востока. Более 50 тысяч российских туристов могут находиться сейчас на Ближнем Востоке.

    В ОАЭ их около 50 тысяч, в Катаре, Омане и Бахрейне – порядка 2 тысяч, сообщили в АТОР.

    По данным Минтранса РФ на вечер 1 марта, между Россией и странами Ближнего Востока было отменено 109 рейсов. Почти 90% из них приходятся на направление Россия – ОАЭ.

  • ГД осудила расправу над законным лидером Ирана. Депутаты Госдумы решительно осуждают и убийство верховного лидера Исламской Республики Сейеда Али Хаменеи. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

  • Дональд Трамп заявил о наличии «трех очень хороших кандидатов» на пост главы Ирана после смерти верховного лидера Али Хаменеи. Об этом он рассказал в интервью The New York Times, не уточнив, кого он имеет в виду.

  • В Дубае загорелся знаменитый отель-«парус». Обломки иранского беспилотника попали по одной из самых высоких гостиниц мира, пятизвездочному отелю-башне «Бурдж-аль-Араб» в Дубае. На кадрах от очевидца виден столб дыма, поднявшийся после удара, и разгоревшийся на фасаде здания огонь.

    В результате происшествия никто не пострадал.

  • Основатель Telegram Павел Дуров считает, что в Дубае безопаснее, чем в Европе, даже когда летают ракеты.

    «К сожалению, неделю назад мне пришлось уехать из Дубая в Европу, так что я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя еще большему риску. Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай по статистике безопаснее, даже когда летают ракеты. Не могу дождаться возвращения», — написал Павел Дуров в соцсетях.

  • Со льда Финского залива спасли 230 рыбаков. В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга со льда Финского залива спасли 230 рыбаков-любителей. Среди них было четверо детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

  • Ограничение использования мобильных телефонов на школьных уроках одобряют 83% родителей обучающихся и 86% учителей — это следует из результатов опроса сервиса Superjob. Запрет на использование телефонов на уроках действует в школах с декабря 2023 года. Мужчины поддерживают запрет активнее женщин (86 против 80%), а родители старше 40 лет — чаще более молодых матерей и отцов (85 против 78%). Противниками ограничений выступили 9% родителей.

  • Депутаты предложили урегулировать реабилитацию пострадавших диких животных. В российском законодательстве могут закрепить понятия «центр реабилитации» и «реабилитационное изъятие» диких животных из естественной среды обитания. Из-за их отсутствия волонтеров и организации, которые оказывают помощь животным, могут привлечь к административной или уголовной ответственности за неправомерное изъятие государственной собственности.

