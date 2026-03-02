💥Обзор новостей: конфликт Ирана и США парализовал транзит через ОАЭ и Катар, в ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов

Треть банковских долгов оказались бесперспективными к взысканию в 2025 году. Доля бесперспективных к взысканию банковских долгов в продаваемых портфелях в 2025 г. составила 31%, что на 2 п. п. ниже показателя за 2024 г. До прошлого года доля просрочки самого низкого качества росла несколько лет подряд: в 2021 г. она была 23%, в 2022 г. – 24%, в 2023 г. – 27%, в 2024 г. – 33% (более ранних расчетов нет). К бесперспективным относят задолженности граждан на любой стадии банкротства с маленьким средним чеком (менее 3000 руб.), а также если заемщик умер, отсутствуют документы, срок предъявления истек или пропущен срок исковой давности.

Ингушетия, Дагестан и Чечня — наименее закредитованные регионы, свидетельствуют результаты соответствующего рейтинга. Самая высокая долговая нагрузка перед банками — у жителей Тувы и Калмыкии.

Эксперты ожидают ослабления рубля после корректировки бюджетного правила. Ужесточение бюджетного правила, в частности снижение цены отсечения, анонсированное Минфином на прошлой неделе, приведет к ослаблению рубля, ожидают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Снижение порога до $40–50/барр. может ослабить рубль до 80–85 руб./$ во II квартале, а к концу года валюта может уйти до 90 руб./$, допускают аналитики. Ужесточение бюджетного правила может привести к ослаблению рубля, но обвала курса не будет, отметил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Спам-звонки предлагают окончательно вывести из серой зоны. Массовые вызовы, совершаемые компаниями без договора с операторами связи и без согласия абонента на такие звонки, могут заблокировать. В действующем законодательстве прямо не прописана обязанность компаний блокировать такие вызовы. Проект соответствующих поправок в закон «О связи» заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Станислав Наумов (фракция ЛДПР) направил председателю комитета Госдумы по информационной политике Сергею Боярскому.

Кириллица впервые опередила латиницу при регистрации товарных знаков. Латиница стабильно доминировала, ежемесячно превышая кириллицу в среднем на 23%, в 2023–2024 гг., но в июле 2025 г., сразу после одобрения закона о запрете на использование иностранных слов в наименованиях, который вступил в силу 1 марта 2026 г., кириллица стала преобладать в товарных знаках. В публичном поле должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка по словарям, список которых утвержден распоряжением правительства РФ № 1102-р. Следовательно, слова, написанные на кириллице, но не включенные в указанные словари, например «коуч», «бабл ти», «бамбл» и проч., также могут быть признаны не соответствующими нормам современного русского литературного языка и поэтому запрещены для публичного использования. Крупным игрокам с зарегистрированными товарными знаками менять название по закону не нужно.

Израиль и США атакуют Иран. В воскресенье, 1 марта, на следующий день после нападения США и Израиля на Иран, в Тегеране объявили о гибели в результате американо-израильских ударов своего верховного лидера Али Хаменеи, управлявшего страной с 1989 года. Иран назвал устранение аятоллы Хаменеи «открытым объявлением войны мусульманам» и обрушил на страны Ближнего Востока новый, еще более мощный шквал ударов, дотянувшихся даже до Кипра.

Конфликт Ирана и США парализовал транзит через ОАЭ и Катар. Авиасообщение на Ближнем Востоке было нарушено утром 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. В зоне прямых рисков оказалась не только инфраструктура стран – участниц конфликта, но и важнейшие хабы в регионе – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, чья экономика критически зависит от глобального транзита. Экипажи, самолеты и пассажиры застряли по всему миру, сообщил Reuters источник в одной из авиакомпаний.

Более 50 тысяч российских туристов могут находиться сейчас на Ближнем Востоке.. Порядка 6–8 тысяч российских туристов не могут вернуться домой в Ближнего Востока. Более 50 тысяч российских туристов могут находиться сейчас на Ближнем Востоке. В ОАЭ их около 50 тысяч, в Катаре, Омане и Бахрейне – порядка 2 тысяч, сообщили в АТОР. По данным Минтранса РФ на вечер 1 марта, между Россией и странами Ближнего Востока было отменено 109 рейсов. Почти 90% из них приходятся на направление Россия – ОАЭ.

ГД осудила расправу над законным лидером Ирана. Депутаты Госдумы решительно осуждают и убийство верховного лидера Исламской Республики Сейеда Али Хаменеи. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Дональд Трамп заявил о наличии «трех очень хороших кандидатов» на пост главы Ирана после смерти верховного лидера Али Хаменеи. Об этом он рассказал в интервью The New York Times, не уточнив, кого он имеет в виду.

В Дубае загорелся знаменитый отель-«парус». Обломки иранского беспилотника попали по одной из самых высоких гостиниц мира, пятизвездочному отелю-башне «Бурдж-аль-Араб» в Дубае. На кадрах от очевидца виден столб дыма, поднявшийся после удара, и разгоревшийся на фасаде здания огонь. В результате происшествия никто не пострадал.

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что в Дубае безопаснее, чем в Европе, даже когда летают ракеты. «К сожалению, неделю назад мне пришлось уехать из Дубая в Европу, так что я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя еще большему риску. Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай по статистике безопаснее, даже когда летают ракеты. Не могу дождаться возвращения», — написал Павел Дуров в соцсетях.

Со льда Финского залива спасли 230 рыбаков. В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга со льда Финского залива спасли 230 рыбаков-любителей. Среди них было четверо детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Ограничение использования мобильных телефонов на школьных уроках одобряют 83% родителей обучающихся и 86% учителей — это следует из результатов опроса сервиса Superjob. Запрет на использование телефонов на уроках действует в школах с декабря 2023 года. Мужчины поддерживают запрет активнее женщин (86 против 80%), а родители старше 40 лет — чаще более молодых матерей и отцов (85 против 78%). Противниками ограничений выступили 9% родителей.