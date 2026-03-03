💥Обзор новостей: для МСП смягчат налоговую реформу, повышение экосбора притормозили, с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии

Минфин предложил смягчить переход к налоговым изменениям для МСП. Минфин внес в Правительство поправки в НК, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки МСП для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года: с 1 апреля по 31 декабря 2026 года предлагают освободить от НДС организации и ИП в сфере общественного питания. Не торопитесь радоваться: освобождение от НДС для тех, у кого средняя зарплата не дотягивает до среднеотраслевой, будет действовать с 1 апреля. То есть за 1-й квартал придется платить;

ИП, утратившим с 2026 года право на применение ПСН, предоставляется возможность воспользоваться правом на налоговые вычеты НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, не использованным при применении ПСН. Е сли ПСН выбрал 22% НДС, то по остаткам с которыми ушел на НДС, он сможет заявить вычет;

Минфин предлагает всем опоздавшим запрыгнуть в последний вагон: если по итогам 2025 года доходы ИП, совмещавшего ПСН с ОСН, превысили 20 млн рублей, он получит право перейти на УСН с 1 января 2026 года, уведомив об этом ИФНС не позднее 25 апреля 2026 года.

Про откат лимитов Минфин промолчал, никто их отказывать не будет😉

С 1 апреля правительство РФ проиндексирует социальные пенсии. Прибавку к выплатам получат более 4 млн человек. В их число войдут люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, те, кто потерял кормильца, а также лица, у которых нет достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Об этом сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин.

Правительство притормаживает повышение сумм экосбора. Запланированное ранее повышение коэффициентов «экологичности» к базовым ставкам экосбора планируется перенести с 2026-го на 2027 год. Соответствующий проект постановления внесен в правительство, сообщили «Ъ» в ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Сохранение прежних коэффициентов станет компромиссом между экологическими целями государства и экономическими условиями деятельности бизнеса.

Страховые компании продляют полисы для застрявших за границей российских туристов. В частности, об этом заявили компании «Солидарность», «Гелиос», «СберСтрахование», «Ингосстрах», «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). Страховые полисы продляются для россиян, которые не могут вернуться домой из-за закрытия неба над ОАЭ, Омане, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии и другими странами региона. А также для путешественников из третьих странах, которые не смогли вылететь из-за отмены стыковок через ближневосточные хабы. Полисы, оформленные через любые каналы, будут действовать до момента фактического возвращения в Россию, сообщили в пресс-службе «Ингосстраха».

Медведев: третья мировая может начаться в любой момент из-за действий Трампа. Третья мировая пока не идет, но может начаться в любой миг, если президент США Дональд Трамп продолжит свой курс. Об этом ТАСС заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется», – заявил он, добавив, что триггером для начала третьей мировой войны может послужить любое событие.

РКН опроверг информацию о блокировке прямого подключения к иностранным VPN-серверам. Ранее в понедельник Telegram-каналы написали, что Роскомнадзор закрыл возможность прямого подключения к иностранным серверам: теперь специальная нейросеть Роскомнадзора отслеживает поведение сетей в поисках характерных признаков VPN-протоколов, а затем перекрывает их узлы. « Информация о закрытии возможности прямого подключения к иностранным серверам, сформулированная в вашем запросе, не соответствует действительности. Настоятельно рекомендуем проверять публикуемые данные, напоминаем о недопустимости распространения недостоверной информации», — заявили в Роскомнадзоре.

Трамп заявил, что большая волна ударов по Ирану впереди. США еще не начали сильно бить по Ирану, «большая волна» ударов последует, передал слова американского президента Дональда Трампа в эфире CNN журналист Джейк Таппер. «Мы еще даже не начали наносить им сильные удары. Самая большая волна еще впереди», — привел CNN слова главы государства.

Умар Джабраилов умер от огнестрельного ранения в голову. Обстоятельства гибели 67-летнего бывшего члена Совета федерации от Чечни и бизнесмена Умара Джабраилова стали предметом разбирательства, которое проводят следственные органы СКР и полиция. Между тем знакомые господина Джабраилова уверены, что тот ушел из жизни добровольно, не справившись с депрессией и финансовыми проблемами.

Более 40% россиян не готовы сталкиваться с одиночеством. Оставшись один на один с самими собой, опрошенные боятся встретиться с ощущением собственной незначительности (61%) и потерять ценность для своих близких (58%). Чтобы не сталкиваться с неприятными чувствами, россияне предпочитают «сбегать» от одиночества в работу или учебу (26%), бытовые дела (19%) или, что происходит наиболее часто, в просмотр фильмов и сериалов и времяпровождение в социальных сетях (32%).

В этом году новостройки в России взлетят в цене примерно на 10%, а в 2027 году рост еще сильнее ускорится, прогнозируют аналитики ДОМ. РФ. При этом в отдельных городах (например, в Москве) рост цен на жилье может быть больше общероссийского.

Apple выпустила iPhone 17e за $599. Корпорация Apple представила iPhone 17e — самый доступный смартфон в линейке бренда. Информация опубликована на официальном сайте компании.