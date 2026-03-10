💥Обзор новостей: лишь каждая пятая компания поддерживает карьеру женщин, до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ, подростковый период длится до 32 лет

Только каждая пятая компания в России системно поддерживает карьеру женщин. Несмотря на сокращение гендерного разрыва на рынке труда, женщины в России по-прежнему сталкиваются с системными ограничениями – от неравной оплаты труда до нагрузки по уходу за детьми. И только каждая пятая компания системно поддерживает карьеру женщин. Ключевым фактором неравенства остается уровень оплаты труда. В большинстве стран женщины зарабатывают меньше мужчин даже при сопоставимом уровне занятости.

Для медицинских и фармацевтических вузов введут пошлина за их проверку. С 1 марта, в соответствии с НК, вводится государственная пошлина за предоставление заключения Росздравнадзора, подтверждающего соответствие организации, осуществляющей образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования, к требованиям кадрового и материально-технического обеспечения в части практической подготовки обучающихся.

Россияне смогут подавать заявление о поиске сограждан через «Госуслуги». Граждане России и компании смогут искать пропавших россиян через подачу запроса на «Госуслугах». Это следует из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным закона. Закон устанавливает такое право физическим и юридическим лицам. Решение о выдаче информации о себе принимается разыскиваемым гражданином самостоятельно.

Путин подписал закон об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ. Согласно одобренным изменениям в КоАП РФ, нарушение правил пересечения госграницы РФ лицами или транспортными средствами, повлечет наложение штрафа на граждан от 5 тыс. до 25 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 5 тыс. рублей); на должностных лиц — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей); на юридических лиц — от 1 млн до 2,5 млн рублей (сейчас от 400 тыс. до 800 тыс. рублей). Предусматривается, что ведение на границе РФ либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас до 1 тыс. рублей); на должностных лиц — от 10 тыс. до 25 тыс. (сейчас от 3 тыс. до 5 тыс. рублей); на юридических лиц — от 30 тыс. до 150 тыс. рублей (сейчас от 10 тыс. до 30 тыс. рублей).

Владимир Путин ввел обязательную геномную регистрацию для военных и полицейских. Полученная информация будет храниться до достижения гражданами 100 лет. В случае гибели — до установления его личности, в том числе с использованием геномных данных. При увольнении со службы или исключении из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по заявлению гражданина.

Путин запретил экстрадицию служащих в ВС России иностранцев. Речь идет о случаях, когда запрос касается иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ (иных воинских формированиях) и участвовавшего в боевых действиях в составе этих формирований.

Беременность назвали лучшим подарком женщине на 8 Марта. Лучший подарок, который мужчина может подарить женщине на 8 Марта, – это наступление беременности. Такое заявление в интервью News.ru сделал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Минздрав представил шесть цветов формы медиков для каждой должности. Так, руководящему персоналу рекомендуется носить форму фиолетового цвета, врачебному — темно-зеленого, а среднему медицинскому персоналу — салатового цвета. Для младшего медицинского персонала предусмотрена одежда лавандового цвета, для административного — голубого, для немедицинских и хозяйственных служб, а также IT-специалистов — серого цвета.

Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького.

Депутат Певцов назвал варварством использование иностранных псевдонимов. Российские артисты не должны использовать иностранные псевдонимы, поскольку это является проявлением варварства. Об этом ТАСС заявил народный артист России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

Новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи. Моджтаба Хаменеи — второй сын бывшего верховного лидера Ирана Али. Он погиб при ударе во время операции США и Израиля. Моджтаба Хаменеи — шиитский священнослужитель, пользующийся огромным влиянием в иранских политико-религиозных кругах, долгое время занимал ключевые позиции в администрации верховного лидера и тесно сотрудничал с Корпусом стражей исламской революции.