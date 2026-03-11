КПП ОСНО моб
Наталия Лукина
Трудовые отношения

Майские праздники в 2026 году: когда и сколько отдыхаем

Майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих из-за длинных новогодних каникул 2025/26. Рассказываем, как отдыхаем, сколько будет выходных и рабочих дней в мае 2026 года. А также выгодно ли брать отпуск в мае.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В 2026 году майские праздники будут короткими

В сравнении с прошлым годом, в 2026 году россияне в мае будут отдыхать меньше. «Короткие» майские праздники получились из-за длинных новогодних: вместо привычных длинных каникул будет лишь два блока по три дня, следует из официального производственного календаря на 2026 год. В мае россияне будут отдыхать 1–3 мая и 9–11 мая. Между «праздничными» выходными будет 5 рабочих дня 4, 5, 6, 7 и 8 мая.

Майские праздники в 2026 году

Производственный календарь на май 2026 года

Производственный календарь на май 2026 года утвержден официально и применяется по всей стране — от частных компаний до государственных учреждений.

Показатель

Количество дней / часов

Календарных дней

31

Рабочих дней

19

Выходных и нерабочих праздничных дней

12

Норма рабочего времени (40-часовая неделя)

151 час

Норма рабочего времени (36-часовая неделя)

135.8

Норма рабочего времени (24-часовая неделя)

90.2

Выходные на майские праздники в 2026 году

На май приходятся сразу две праздничных даты: 1 мая — Праздник Весны и Труда и 9 мая — День Победы. В связи с этим будем отдыхать следующим образом:

Период

Даты

Сколько отдыхаем

Первые майские

1 мая (пятница), 2–3 мая (суббота и воскресенье)

3 дня

Вторые майские

9 мая (суббота), 10–11 мая (выходные с переносом)

3 дня

Первые майские

В честь Праздника весны и труда россияне отдыхают:

  • 1 мая (пятница);

  • 2–3 мая (суббота и воскресенье).

Итого — 3 дня подряд. Обратите внимание, 30 апреля – сокращенный рабочий день.

Вторые майские

В честь Дня Победы будет еще один трехдневный период отдыха:

  • 9 мая (суббота);

  • 10–11 мая (воскресенье и понедельник).

Предшествовать вторым майским будет сокращенный рабочий день — 8 мая.

Выгодно ли брать отпуск в мае 2026

Май — не лучший месяц для отпуска с финансовой точки зрения. Если вы хотите получить больше отпускных, то выгоднее брать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, и это не май!

Самые выгодные месяцы для отпуска по деньгам в 2026 году:

  • июль — 23 рабочих дня;

  • апрель — 22 рабочих дня

  • сентябрь — 22 рабочий день;

  • октябрь — 22 рабочих дня;

  • декабрь — 22 рабочих дня.

Узнать точные даты официальных праздников и выходных в 2026 году можно с помощью производственного календаря

