Майские праздники в 2026 году: когда и сколько отдыхаем
В 2026 году майские праздники будут короткими
В сравнении с прошлым годом, в 2026 году россияне в мае будут отдыхать меньше. «Короткие» майские праздники получились из-за длинных новогодних: вместо привычных длинных каникул будет лишь два блока по три дня, следует из официального производственного календаря на 2026 год. В мае россияне будут отдыхать 1–3 мая и 9–11 мая. Между «праздничными» выходными будет 5 рабочих дня — 4, 5, 6, 7 и 8 мая.
Производственный календарь на май 2026 года
Производственный календарь на май 2026 года утвержден официально и применяется по всей стране — от частных компаний до государственных учреждений.
Показатель
Количество дней / часов
Календарных дней
31
Рабочих дней
19
Выходных и нерабочих праздничных дней
12
Норма рабочего времени (40-часовая неделя)
151 час
Норма рабочего времени (36-часовая неделя)
135.8
Норма рабочего времени (24-часовая неделя)
90.2
Выходные на майские праздники в 2026 году
На май приходятся сразу две праздничных даты: 1 мая — Праздник Весны и Труда и 9 мая — День Победы. В связи с этим будем отдыхать следующим образом:
Период
Даты
Сколько отдыхаем
Первые майские
1 мая (пятница), 2–3 мая (суббота и воскресенье)
3 дня
Вторые майские
9 мая (суббота), 10–11 мая (выходные с переносом)
3 дня
Первые майские
В честь Праздника весны и труда россияне отдыхают:
1 мая (пятница);
2–3 мая (суббота и воскресенье).
Итого — 3 дня подряд. Обратите внимание, 30 апреля – сокращенный рабочий день.
Вторые майские
В честь Дня Победы будет еще один трехдневный период отдыха:
9 мая (суббота);
10–11 мая (воскресенье и понедельник).
Предшествовать вторым майским будет сокращенный рабочий день — 8 мая.
Выгодно ли брать отпуск в мае 2026
Май — не лучший месяц для отпуска с финансовой точки зрения. Если вы хотите получить больше отпускных, то выгоднее брать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, и это не май!
Самые выгодные месяцы для отпуска по деньгам в 2026 году:
июль — 23 рабочих дня;
апрель — 22 рабочих дня
сентябрь — 22 рабочий день;
октябрь — 22 рабочих дня;
декабрь — 22 рабочих дня.
Узнать точные даты официальных праздников и выходных в 2026 году можно с помощью производственного календаря.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию