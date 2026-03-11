⚡️ Хотите получить эксклюзивный ответ по налоговой реформе-2026 от звездного спикера? Регистрируйтесь на онлайн-конференцию «Большой БухСтрим-2026»
«Клерк» приглашает бухгалтеров, финансовых специалистов и руководителей на очередную конференцию! 5 июня с 10:00 до 18:00 вас ждет самое масштабное онлайн-событие года для бухгалтеров и бизнеса — ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Большой БухСтрим-2026».
Целый день звездные спикеры будут разбирать самые важных и острые вопросы налоговой реформы-2026 и делиться актуальными практическими решениями. Вас ждут выступления 25 спикеров и сразу три потока тем.
Поток 1. Налоговая реформа 2026: итоги и новые изменения
НДС: практика работы на ОСНО и УСН;
Первые блины: разбираем и решаем ошибки АУСН;
В эпицентре отчетность за первое полугодие;
Высшая лига учета: сложные вопросы НДФЛ;
Кадровый вопрос;
Инновации уже с нами, или как ФНС использует ИИ.
Поток 2. E-comm-2026: маркетплейсы, онлайн-торговля и ВЭД
Выйти из тени: e-comm и онлайн-торговля (отраслевой поток: про учет для онлайн и еком, маркетплейсов и ВЭД)
Новая метла, или учет и налоги на маркетплейсах в 2026 году;
Трудностей не боимся: НДС при работе на маркетплейсах;
По рукам: сверка взаиморасчетов с Яндекс, WB, OZON;
Обеляемся: импорт на маркетплейсах;
Делись, делись, делись: претензии ФНС по дроблению к селлерам.
Поток 3. Офлайн-экономика: учет в реальном секторе
Расстрельное место: говорим про учет в реальном секторе (общепит, производство, розница, строительство и прочее)
Тотальная маркировка: новая жизнь розницы;
Идем на бой, или списания порчи и отходов в общепите;
Затраты и списания в строительстве;
Получаем зеленые льготы в производстве;
Руки на стол: как подготовиться к выездной проверке.
Что вы получите бесплатно
трансляцию всех выступлений;
доступ к закрытому телеграм-чату конференции;
возможность задать вопрос спикерам;
участие в розыгрышах ценных призов.
Если вы хотите дополнительно получить: доступ к видеозаписи всех выступлений на полгода, авторские материалы спикеров и электронный сертификат участника. То только до 15 марта для вас действует специальная цена — 990 руб вместо
3990. Присоединяйтесь
Присоединяйтесь уже сейчас к «Большому БухСтриму-2026» 5 июня — это больше, чем конференция!
