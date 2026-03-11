КПП БСН моб
🔴 Вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

⚡️ Хотите получить эксклюзивный ответ по налоговой реформе-2026 от звездного спикера? Регистрируйтесь на онлайн-конференцию «Большой БухСтрим-2026»

Получили налоговое требование и не знаете, как быть? Присылайте его в закрытый чат ХI Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Большой БухСтрим-2026». Известный спикер-практик разберет ваш вопрос и объяснит, как действовать. Такая эксклюзивная возможность будет только 5 июня у участников онлайн-конференции! Регистрируйтесь бесплатно уже сейчас!
⚡️ Хотите получить эксклюзивный ответ по налоговой реформе-2026 от звездного спикера? Регистрируйтесь на онлайн-конференцию «Большой БухСтрим-2026»

«Клерк» приглашает бухгалтеров, финансовых специалистов и руководителей на очередную конференцию! 5 июня с 10:00 до 18:00 вас ждет самое масштабное онлайн-событие года для бухгалтеров и бизнеса — ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Большой БухСтрим-2026»

👉 Регистрация бесплатная!

Целый день звездные спикеры будут разбирать самые важных и острые вопросы налоговой реформы-2026 и делиться актуальными практическими решениями. Вас ждут выступления 25 спикеров и сразу три потока тем.

Поток 1. Налоговая реформа 2026: итоги и новые изменения

  • НДС: практика работы на ОСНО и УСН; 

  • Первые блины: разбираем и решаем ошибки АУСН;  

  • В эпицентре отчетность за первое полугодие;

  • Высшая лига учета: сложные вопросы НДФЛ;

  • Кадровый вопрос;

  • Инновации уже с нами, или как ФНС использует ИИ. 

Поток 2. E-comm-2026: маркетплейсы, онлайн-торговля и ВЭД

Выйти из тени: e-comm и онлайн-торговля (отраслевой поток: про учет для онлайн и еком, маркетплейсов и ВЭД)

  • Новая метла, или учет и налоги на маркетплейсах в 2026 году;

  • Трудностей не боимся: НДС при работе на маркетплейсах;

  • По рукам: сверка взаиморасчетов с Яндекс, WB, OZON;

  • Обеляемся: импорт на маркетплейсах;

  • Делись, делись, делись: претензии ФНС по дроблению к селлерам.

Поток 3. Офлайн-экономика: учет в реальном секторе

Расстрельное место: говорим про учет в реальном секторе (общепит, производство, розница, строительство и прочее)  

  • Тотальная маркировка: новая жизнь розницы; 

  • Идем на бой, или списания порчи и отходов в общепите; 

  • Затраты и списания в строительстве;

  • Получаем зеленые льготы в производстве;

  • Руки на стол: как подготовиться к выездной проверке.

Что вы получите бесплатно

  • трансляцию всех выступлений;

  • доступ к закрытому телеграм-чату конференции;

  • возможность задать вопрос спикерам;

  • участие в розыгрышах ценных призов.

Если вы хотите дополнительно получить: доступ к видеозаписи всех выступлений на полгода, авторские материалы спикеров и электронный сертификат участника. То только до 15 марта для вас действует специальная цена — 990 руб вместо 3990. Присоединяйтесь

Присоединяйтесь уже сейчас к «Большому БухСтриму-2026» 5 июня — это больше, чем конференция!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

266 подписчиков1 299 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Off Group
Автоматизация учета

«Битрикс24» для финансового департамента: лайфхаки, которые сэкономят ваше время

«Битрикс24» — инструмент для автоматизации бизнес-процессов, который способен стать незаменимым помощником для финансового департамента. Те бухгалтеры, у кого сервис уже есть, найдут в этом материале лайфхаки, как с его помощью упростить свою работу.

«Битрикс24» для финансового департамента: лайфхаки, которые сэкономят ваше время

Комментарии

1
ГлавнаяБухСтрим