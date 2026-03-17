💥Обзор новостей: количество проверок бизнеса снизилось, ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор», в России хотят ужесточить миграционную политику

Количество проверок бизнеса в 2025 году снизилось на 7%. В России в 2025 г. было проведено 273 000 проверок, что на 7% меньше, чем годом ранее (294 000). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании по итогам контрольно-надзорной деятельности (КНД) в 2025 г. Количественное снижение касается как плановых, так и внеплановых мероприятий, отметил он. Например, число первых уменьшилось до 35 000 (-13%) после 40 000 годом ранее. Количество внеплановых проверок сократилось на 6% до 238 000 после 254 000 в 2024 г. Одновременно с уменьшением числа контрольных мероприятий выросла эффективность проверок – с 57% в 2024 г. до 64% по итогам прошлого года. Доля внеплановых мероприятий, которые выявили нарушения, увеличилась также на 7 п. п. до 61%, рассказал Григоренко. Вице-премьер отметил, что «идеальное количество – это вообще отсутствие проверок». «Проверка означает, что что-то пошло не так, не были исполнены правила», – сказал он. Григоренко добавил, что ключевая задача – это дальнейший переход на риск-ориентированный подход.

В Госдуме попросили ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор». Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой проверить российские компании на предмет «зарплатного сговора». Лантратова упоминает в обращении к ФАС статью РБК, в которой речь идет о том, что компании в России заключают неформальные договоренности о том, чтобы не переманивать дефицитных специалистов друг у друга и сдерживать рост их зарплат. Депутат называет это «крайне тревожной практикой». «По существу, речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, направленном не на добросовестную конкуренцию за квалифицированного специалиста, а на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан», — указывается в обращении. Ограничение соперничества работодателей за работников способно искажать рыночные механизмы формирования заработной платы, ухудшать положение граждан и создавать преимущества для участников таких соглашений за счет ущемления прав наемных работников, считает Лантратова.

В России вновь хотят ужесточить миграционную политику. В проекте поправок предусматривается установление административного наказания в виде выдворения за пределы России для иностранцев, совершивших нарушения экстремистской направленности и в области общественной безопасности и правопорядка. Также поправки в КоАП увеличивают санкции в сфере миграции и в области защиты государственной границы.

Гражданам-банкротам могут возвращать 10% от продажи ипотечного жилья. Обанкротившемуся гражданину предлагается отдавать 10% от выручки с продажи взятого в ипотеку единственного жилья, но не более суммы первоначального взноса и уже произведенных платежей по кредиту. Это следует из новой редакции проекта поправок в закон о банкротстве ко второму чтению – первая версия предлагала возвращать 5% от выручки.

ЦБ добавил оснований для списания со счетов недружественных правообладателей. Банк России разрешил по решению суда списывать средства со спецсчетов типа «О», которые введены после начала спецоперации для расчетов с недружественными правообладателями. До сих пор списание допускалось только с разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций либо в уплату комиссий уполномоченному банку.

Регионы смогут передать функции по выплате пособий Соцфонду с 2027 года. Регионы смогут передавать территориальным органам Фонда пенсионного и социального страхования функции по выплате пособий и субсидий, которые предусмотрены нормативно-правовыми актами субъектов. Изменения вошли в законопроект Министерства труда и социальной защиты, его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Это сделает меры поддержки более адресными и оптимизирует расходы субъектов, считают эксперты.

Депутат Свинцов ответил на сообщения о его исключении из фракции ЛДПР. Андрей Свинцов призвал дождаться заседания 18 марта, где решится его политическая судьба. На этом заседании президиум высшего совета партии обсудит вопрос о его возможном исключении на фоне заявлений депутата о блокировке Telegram. «Сегодня на заседании фракции меня не исключали. 18-е марта — надо его дождаться. Больше информации дать не могу», — сказал он в разговоре с Радио РБК. Ранее «Ведомости» со ссылкой на трех близких к партии источников сообщили, что 16 марта Свинцова могут исключить из фракции на заседании 16 марта.

Telegram пост сдал. Доля неудачных запросов к доменам Telegram из России в среднем достигла почти 80%, при этом в отдельных федеральных округах этот показатель близится к 90%. Разницу в степени блокировки участники рынка объясняют особенностями настройки оборудования для фильтрации трафика. Фактически же Telegram уже перестал полноценно функционировать: если ранее в мессенджере блокировались мультимедиа, то теперь и сообщения отправляются со значительной задержкой.

Верховный суд признал законной оплату юридических услуг по устной договоренности. Верховный суд РФ (ВС) допустил заключение договора об оказании юридических услуг в устной форме. Более того, в оплату может входить даже «гонорар успеха» (процент от суммы выигрыша по делу), но доказать наличие такого условия и его привязку к конкретному результату в отсутствие письменного соглашения непросто, следует из решения экономколлегии. Участники рынка приветствуют позицию, подтверждающую законность такого способа оплаты услуг не только адвокатов, но и обычных юристов. Ранее практика в судах по этому вопросу была разноречивой.