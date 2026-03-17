💥Обзор новостей: количество проверок бизнеса снизилось, ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор», в России хотят ужесточить миграционную политику
Количество проверок бизнеса в 2025 году снизилось на 7%. В России в 2025 г. было проведено 273 000 проверок, что на 7% меньше, чем годом ранее (294 000). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании по итогам контрольно-надзорной деятельности (КНД) в 2025 г. Количественное снижение касается как плановых, так и внеплановых мероприятий, отметил он. Например, число первых уменьшилось до 35 000 (-13%) после 40 000 годом ранее. Количество внеплановых проверок сократилось на 6% до 238 000 после 254 000 в 2024 г.
Одновременно с уменьшением числа контрольных мероприятий выросла эффективность проверок – с 57% в 2024 г. до 64% по итогам прошлого года. Доля внеплановых мероприятий, которые выявили нарушения, увеличилась также на 7 п. п. до 61%, рассказал Григоренко. Вице-премьер отметил, что «идеальное количество – это вообще отсутствие проверок». «Проверка означает, что что-то пошло не так, не были исполнены правила», – сказал он. Григоренко добавил, что ключевая задача – это дальнейший переход на риск-ориентированный подход.
В Госдуме попросили ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор». Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой проверить российские компании на предмет «зарплатного сговора». Лантратова упоминает в обращении к ФАС статью РБК, в которой речь идет о том, что компании в России заключают неформальные договоренности о том, чтобы не переманивать дефицитных специалистов друг у друга и сдерживать рост их зарплат. Депутат называет это «крайне тревожной практикой». «По существу, речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, направленном не на добросовестную конкуренцию за квалифицированного специалиста, а на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан», — указывается в обращении. Ограничение соперничества работодателей за работников способно искажать рыночные механизмы формирования заработной платы, ухудшать положение граждан и создавать преимущества для участников таких соглашений за счет ущемления прав наемных работников, считает Лантратова.
В России вновь хотят ужесточить миграционную политику. В проекте поправок предусматривается установление административного наказания в виде выдворения за пределы России для иностранцев, совершивших нарушения экстремистской направленности и в области общественной безопасности и правопорядка. Также поправки в КоАП увеличивают санкции в сфере миграции и в области защиты государственной границы.
Гражданам-банкротам могут возвращать 10% от продажи ипотечного жилья. Обанкротившемуся гражданину предлагается отдавать 10% от выручки с продажи взятого в ипотеку единственного жилья, но не более суммы первоначального взноса и уже произведенных платежей по кредиту. Это следует из новой редакции проекта поправок в закон о банкротстве ко второму чтению – первая версия предлагала возвращать 5% от выручки.
ЦБ добавил оснований для списания со счетов недружественных правообладателей. Банк России разрешил по решению суда списывать средства со спецсчетов типа «О», которые введены после начала спецоперации для расчетов с недружественными правообладателями. До сих пор списание допускалось только с разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций либо в уплату комиссий уполномоченному банку.
Регионы смогут передать функции по выплате пособий Соцфонду с 2027 года. Регионы смогут передавать территориальным органам Фонда пенсионного и социального страхования функции по выплате пособий и субсидий, которые предусмотрены нормативно-правовыми актами субъектов. Изменения вошли в законопроект Министерства труда и социальной защиты, его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Это сделает меры поддержки более адресными и оптимизирует расходы субъектов, считают эксперты.
Депутат Свинцов ответил на сообщения о его исключении из фракции ЛДПР. Андрей Свинцов призвал дождаться заседания 18 марта, где решится его политическая судьба. На этом заседании президиум высшего совета партии обсудит вопрос о его возможном исключении на фоне заявлений депутата о блокировке Telegram. «Сегодня на заседании фракции меня не исключали. 18-е марта — надо его дождаться. Больше информации дать не могу», — сказал он в разговоре с Радио РБК.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на трех близких к партии источников сообщили, что 16 марта Свинцова могут исключить из фракции на заседании 16 марта.
Telegram пост сдал. Доля неудачных запросов к доменам Telegram из России в среднем достигла почти 80%, при этом в отдельных федеральных округах этот показатель близится к 90%. Разницу в степени блокировки участники рынка объясняют особенностями настройки оборудования для фильтрации трафика. Фактически же Telegram уже перестал полноценно функционировать: если ранее в мессенджере блокировались мультимедиа, то теперь и сообщения отправляются со значительной задержкой.
Верховный суд признал законной оплату юридических услуг по устной договоренности. Верховный суд РФ (ВС) допустил заключение договора об оказании юридических услуг в устной форме. Более того, в оплату может входить даже «гонорар успеха» (процент от суммы выигрыша по делу), но доказать наличие такого условия и его привязку к конкретному результату в отсутствие письменного соглашения непросто, следует из решения экономколлегии. Участники рынка приветствуют позицию, подтверждающую законность такого способа оплаты услуг не только адвокатов, но и обычных юристов. Ранее практика в судах по этому вопросу была разноречивой.
Блогер Лерчек освобождена из-под домашнего ареста, ее дело приостановлено. Блогер Валерия Чекалина (Лерчик) освобождена из-под домашнего ареста, а ее уголовное дело приостановлено. Такое решение огласили в Гагаринском районном суде Москвы. Таким образом было удовлетворено ходатайство защиты Лерчек, которое было обусловлено тяжелым заболеванием Валерии Чекалиной. Согласно судебному решению, уголовное дело против бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина будет рассмотрено отдельно. Он, как и Лерчек, обвиняется в незаконном выводе за рубеж 250 миллионов рублей. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.
Комментарии
Доброе утро, коллеги! Ну что, Telegram — всё? Пыталась сегодня зайти, но там пустые окна((
\\\\\\....Гражданам-банкротам могут возвращать 10% от продажи ипотечного жилья.....//////
Или иными словами, то персонаж участвующий в ипотечном проекте своими деньгами и выплативший по этой программе какую то его часть, с продажи такого имущества получит только 10 (Десять) % от всей стоимости самой сделки купли-продажи??????
И это удивление собственно в контекст того вопроса, что в нашем законодательстве термин "деньги" дан только в своем числительном отображении и без какого либо упоминания собственных физических хаорактеристик.
Ну прямо произвол какой то, других слов попросту нет.