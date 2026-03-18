💥Обзор новостей: МВД предложило отказаться от миграционных карт, будут штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер, мобильный интернет скоро заработает

С 1 февраля пенсионеры старше 80 лет будут получать двойную выплату к страховой пенсии. Сейчас размер такой выплаты составляет 9583 рубля. Для россиян старше 80 лет её увеличат в 2 раза, до 19169 рублей.

МВД предложило отказаться от миграционных карт для иностранцев с 2028 года. В МВД России выступили за отказ от использования миграционных карт иностранных граждан за неактуальностью их применения в стране. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов. В ведомстве отмечают, что ранее миграционная карта использовалась для контроля за пребыванием иностранцев в России, однако сейчас обмен необходимыми данными уже осуществляется в электронном виде между государственными органами. Кроме того, в стране внедряются альтернативные цифровые инструменты контроля за въездом и пребыванием иностранных граждан.

Госдума разрешила ГИБДД штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер. Госдума приняла законопроект, позволяющий ГИБДД выносить штрафы на 800 руб. за отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер. Автовладельцы будут получать не более одного штрафа в 24 часа независимо от количества проездов под камерами.

Лерчек полностью погасила долг перед налоговой в 176 миллионов рублей. Об этом заявил представитель блогера в суде. Деньги, по его данным, перечислили вчера.

Кремлю неизвестно о контактах российских ведомств с руководством Telegram. Кремлю неизвестно о каких-либо контактах российских ведомств с руководством мессенджера Telegram, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне неизвестно о каких-либо контактах с руководством Telegram. Мы все слышали те разъяснения, которые давались Минкомсвязи и Роскомнадзором. К этому мне добавить нечего, и здесь комментировать тоже нечего», – сказал он.

Депутат Свинцов: мобильный интернет вновь заработает в России в течение двух недель. Перебои в работе мобильного интернета и связи в крупных городах завершатся в течение ближайших двух недель. Об этом в пресс-центре НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. По словам депутата, текущие перебои связаны с проведением пусконаладочных мероприятий и перенастройкой механизмов маршрутизации интернет-трафика. Система уже находится на завершающем этапе настройки, и в ближайшее время ее работа должна стабилизироваться, прежде всего в крупнейших мегаполисах.

Законопроект о приоритете родственников при опеке над сиротами завис в Госдуме. Депутаты удивлены, что в Госдуму (ГД) до сих пор не поступил необходимый отзыв правительства на законопроект, который дает приоритет родственникам в опеке над детьми-сиротами. В свою очередь, авторы законопроекта считают, что зачастую опеку над детьми-сиротами получают «профессиональные опекуны», в то время как родственники не успевают подать все необходимые документы. В проекте они предлагают установить приоритет воспитания детей в той семье, в которой они были рождены (т. е. в родной семье), и создать очередность опекунов при устройстве ребенка. Депутаты хотят заменить формулировку «Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье» на другую: «Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в родной (кровной) семье».

Министр здравоохранения Кубани задержан по подозрению в мошенничестве. Министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали. Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Москвичи выбрали имена для редких тигрят из столичного зоопарка. Жители столицы определили имена для двух амурских тигрят. Они родились в августе прошлого года в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Самец получил имя Уссури – в честь реки в Приморском крае, вдоль берегов которой обитают амурские тигры. Тигрицу назвали Таежкой.

В мэрии Москвы заявили о необходимости регулирования роботов-курьеров. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью «Вестям». По его словам, роверы уже можно увидеть в Москва-Сити и центральной части города, где они работают в экспериментальном режиме. «Есть ряд вещей, которые нужно решить с точки зрения законодательства, с точки зрения вопросов безопасности, реагирования», – сказал Ликсутов. Он отметил, что все эти вопросы решаемы.

Журналистам хотят запретить писать о преступлениях до приговора суда. Парламент (госсовет) Татарстана предложил радикально изменить подход СМИ к подбору источников информации. В частности, региональные депутаты подготовили поправки в закон о СМИ, запрещающие журналистам писать о преступлениях на стадии следствия.