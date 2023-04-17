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🎙 Страшный вред перфекционизма! Сделать идеально или доделать до конца
DSlash
Владелец в Коуч
DSlash
Владелец в Коуч
Все юридические лица и ИП с наемными работниками выступают налоговыми агентами для своих сотрудников по подоходному налогу и каждый квартал сдают отчетность по сумме выплат. До 25 апреля нужно сдать форму 6-НДФЛ, расчет произвести по новым правилам, заполнить новый электронный бланк.
В статье расскажем зачем нужен бухучет, главные моменты учета и как работать с налогами, особенно с НДС.
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Как рассчитать и заплатить налоги, если физлицо утратил статус налогового резидента? Как правильно заключить договор, если сотрудник / исполнитель живет в иностранном государстве? Как платит налоги ИП-нерезидент на ОСНО и УСН? Когда и как сдавать отчетность физлиц-резидентов по счетам и операциям в зарубежных банках? Этому посвящен сегодняшний мастер-класс.
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В этом видео мы поговорим о том, как перфекционизм может стать настоящей преградой на пути к успеху. Мы рассмотрим примеры из жизни успешных людей, которые смогли преодолеть этот страх и достичь поставленных целей. Вы узнаете, как не останавливаться на полпути и доводить дело до конца, несмотря ни на что.
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В зависимости от обстоятельств можно применять «упрощенку», даже если вы не уведомили об этом налоговый орган.
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