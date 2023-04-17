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DSlash
Ведение бизнеса

🎙 Страшный вред перфекционизма! Сделать идеально или доделать до конца

В этом видео мы поговорим о том, как перфекционизм может стать настоящей преградой на пути к успеху. Мы рассмотрим примеры из жизни успешных людей, которые смогли преодолеть этот страх и достичь поставленных целей. Вы узнаете, как не останавливаться на полпути и доводить дело до конца, несмотря ни на что.
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DSlash

DSlash

Владелец в Коуч

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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    Логотип DSlash
    DSlash
    Ведение бизнеса

    🎙 Страшный вред перфекционизма! Сделать идеально или доделать до конца

    В этом видео мы поговорим о том, как перфекционизм может стать настоящей преградой на пути к успеху. Мы рассмотрим примеры из жизни успешных людей, которые смогли преодолеть этот страх и достичь поставленных целей. Вы узнаете, как не останавливаться на полпути и доводить дело до конца, несмотря ни на что.

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