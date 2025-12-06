Налог на депозиты ИП

С 2026 года вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, а также в статью 2 закона 17-ФЗ об АУСН, которые изменяют правила налогообложения доходов ИП от банковских вкладов. Разбираемся в статье.

Новый сюрприз от законодателей с 2026 года. Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации исключает для предпринимателей возможность получать налоговую экономию при размещении депозитов.

С 2026 года вступят в силу поправки в статьи 346.1 и 346.11 НК РФ, а также в статью 2 закона об АУСН (от 25.02.2022 № 17-ФЗ), которые изменяют правила налогообложения доходов ИП от банковских вкладов.

С какой суммы дохода по вкладу нужно уплачивать налог?

Напомним, 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ о налогообложении процентов по банковским вкладам, включая все банковские продукты, которые приносят доход в виде процентов (накопительные и карточные счета, пенсионные вклады и т. д.). Однако, в 2021-2022 гг. действовал мораторий на начисление налога.



С 2023 года у физических лиц налогом облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы, которая рассчитывается как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ РФ за налоговый период.

Суммируются все доходы по всем банковским продуктам (накопительные и карточные счета, пенсионные вклады и т. д.) за календарный год, причем в любых российских банках, из этой общей суммы вычитается необлагаемый лимит. И если совокупный доход превысил этот лимит, то на сумму превышения и начисляется налог.

С 2025 года физические лица уплачивают НДФЛ с доходов по вкладам по ставке 13%.

Если совокупные доходы по вкладам составят не более ₽2,4 млн за год, - с суммы свыше ₽2,4 млн НДФЛ будет удерживаться по ставке 15%.



Индивидуальные предприниматели на УСН имели налоговое преимущество в части налогообложения доходов по банковским продуктам. Логика законодателей довольно простая: пассивные доходы предпринимателей должны облагаться так же, как доходы физических лиц.

Если физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя размещало средства на депозите и получало доход в виде процентов по банковским вкладам, то налогообложение производилось по ставке налога согласно системы налогообложения ИП Проще говоря, например, предприниматель, уплачивающий УСН с дохода, - уплачивал налог по ставке 6%, вместо НДФЛ по ставкам 13%.-15% С 1 января 2026 года указанный порядок будет изменен.

Как будет начисляться налог на вклады ИП?

С 1 января 2026 года налогообложение процентов по банковским вкладам, включая все банковские продукты, открытые ИП будут облагаться только налогом на доходы физических лиц по ставке 13% или 15%.

Как будут рассчитывать НДФЛ с процентов по вкладам для ИП на УСН?

Банки передают сведения по процентным доходам в налоговые органы (ФНС) в электронном виде, ежегодно до 1 февраля, по новым формам, для контроля налогооблагаемого дохода (НДФЛ) с процентных ставок

Эта информация поступает в Личный кабинет налогоплательщика - физического лица, где можно увидеть свои доходы, и на основе данных ФНС формирует налоговое уведомление для уплаты налога на доход с процентов

Таким образом, ИП не подает декларацию и не рассчитывает налог с процентов по банковским вкладам. Налог будет рассчитывать налоговый орган.

Что делать предпринимателям?

С 2026 года индивидуальным предпринимателям не следует включать в налоговую декларацию доход от процентов по банковским вкладам.

Еще больше про налоги малого бизнеса мы пишем в нашем канале https://t.me/ausn_nalog

Присоединяйтесь ❤️