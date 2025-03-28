Видели Клерк.Премиум за 6 000 руб? Его можно попробовать бесплатно!

Два года назад мы взорвали рынок онлайн-курсов для бухгалтеров, предложив качественное образование по доступной цене. Неделю назад мы сделали то же самое с сервисами и подписками для бухгалтеров.
Мы снизили до себестоимости подписку Клерк.Премиум. Почему? Потому что не хотим, чтобы вы переплачивали за то, без чего немыслима работа бухгалтера — вовремя знать изменения законов, встречаться с экспертами, получать экстренные консультации.
Конкуренты зарабатывают на вас, мы же хотим дать возможность работать вам. Без лишних обещаний, лишних слов. Поэтому поставили честную цену подписки Клерк.Премиум 6 000 руб.
Но вы все это уже слышали! Но скорее всего не слышали про бесплатный 3-дневный период на подписку Клерк.Премиум.
Это отличная возможность попробовать подписку: посмотреть изнутри личный кабинет, посмотреть несколько вебинаров, пройти интересующий онлайн-курс. Почему бы и нет? Вы даже получите сертификат о пройденном обучении.
Можно насладиться сайтом без рекламы, а это много стоит, уж поверьте! Оформить бесплатную подписку на три дня можно здесь👇
Что дает подписка бухгалтеру?
Узнавайте все изменения в учете и налогах вовремя.
Пользуйтесь инструментами, которые облегчают жизнь работу бухгалтера.
Используйте справочно-правовую систему.
Задавайте вопросы экспертам.
Осваивайте новые участки и проходите обучение.
Мы понимаем, что для вас это необходимость, а не роскошь. Не ждите, получите бесплатный Клерк.Премиум прямо сейчас.
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