Видели Клерк.Премиум за 6 000 руб? Его можно попробовать бесплатно!

На прошлой неделе мы запустили подписку за 6 000 руб., и незамеченной прошла другая важная новость. У Клерк.Премиум есть демо-версия на 3 дня.

Два года назад мы взорвали рынок онлайн-курсов для бухгалтеров, предложив качественное образование по доступной цене. Неделю назад мы сделали то же самое с сервисами и подписками для бухгалтеров.

Мы снизили до себестоимости подписку Клерк.Премиум. Почему? Потому что не хотим, чтобы вы переплачивали за то, без чего немыслима работа бухгалтера — вовремя знать изменения законов, встречаться с экспертами, получать экстренные консультации.

Конкуренты зарабатывают на вас, мы же хотим дать возможность работать вам. Без лишних обещаний, лишних слов. Поэтому поставили честную цену подписки Клерк.Премиум 6 000 руб.

Но вы все это уже слышали! Но скорее всего не слышали про бесплатный 3-дневный период на подписку Клерк.Премиум.

Это отличная возможность попробовать подписку: посмотреть изнутри личный кабинет, посмотреть несколько вебинаров, пройти интересующий онлайн-курс. Почему бы и нет? Вы даже получите сертификат о пройденном обучении.

Можно насладиться сайтом без рекламы, а это много стоит, уж поверьте! Оформить бесплатную подписку на три дня можно здесь👇

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Что дает подписка бухгалтеру?

Узнавайте все изменения в учете и налогах вовремя.

Пользуйтесь инструментами, которые облегчают жизнь работу бухгалтера.

Используйте справочно-правовую систему.

Задавайте вопросы экспертам.

Осваивайте новые участки и проходите обучение.

Мы понимаем, что для вас это необходимость, а не роскошь. Не ждите, получите бесплатный Клерк.Премиум прямо сейчас.