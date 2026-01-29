Почему статья 54.1 — «мина замедленного действия», заложенная в НК РФ. И как бизнесу на ней не подорваться. Часть 2

Прежде чем рассмотреть самые распространенные категории дел о необоснованной налоговой экономии и способы защиты по ним, обратим внимание на перечисленный в ст. 54.1 НК РФ ряд сущностных (объективных) критериев для исчисления налоговой базы в зависимости от конкретных нарушений, допущенных налогоплательщиками. Тем более, что, в отличие от предшествующей правоприменительной практики, для норм статьи 54.1 НК характерен куда больший формализм.

Критерий 1: Искажение налогоплательщиком сведений о хозяйственной деятельности, что в первую очередь означает отсутствие реальности операций с контрагентом (п. 1 ст. 54.1 НК РФ).

Статья 54.1 НК ввела новый термин «искажение сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения» (п. 1 ст. 54.1 НК РФ). При этом законодатель никак не раскрывает, в чем же состоит суть подобных искажений.

В своих письмах от 31 октября 2017 г. № ЕД4–9/22123@; от 10 марта 2021 г. № БВ4–7/3060@, ФНС России делает робкие попытки обозначить контуры нарушений п. 1 ст. 54.1 НК РФ, приводя в качестве примера отсутствие факта совершения сделки, создание схемы «дробления бизнеса», неправомерное применение норм международных соглашений, искусственное формирование условий для применения налоговых льгот и др.,

Что важно знать налогоплательщику для понимания смысла нормы:

Логика п. 1 ст. 54.1 НК РФ, в противопоставление п. 2 данной статьи, подразумевает в подобных делах отсутствие действительной услуги (товара)!

Каноничный пример подобного правонарушения – использование (покупка) «бумажного НДС»

Законодатель устанавливает прямой запрет использования налогоплательщиком подобных схем, а также указывает на необходимость доказывания умысла в действиях проверяемого налогоплательщика.

Если анализировать понятие «основная цель сделки» в контексте указанного пункта ст. 54.1 НК РФ, то, по имеются ввиду сделки, не имеющих предпринимательской цели, кроме уменьшения налоговой базы.

В письме ФНС России от 31 октября 2017 г. № ЕД4–9/22123@ в качестве примера упоминается бизнес-решение, не свойственное предпринимательскому обороту, а также создание формального документооборота и отсутствии реального исполнения операций. Характерно, что эти действия совпадают с теми, что были описаны в этом же письме при разъяснении пункта 1 статьи 54.1 НК, поэтому на практике ориентироваться на данные разъяснения все же стоит с осторожностью.

Что важно знать налогоплательщику для понимания смысла нормы:

Пункт 2 статьи 54.1 НК тоже запретительный. Однако этот запрет выражен не через ограничение, а через дозволение. То есть уменьшение базы допустимо, если одновременно выполнено два условия:

Если один из пунктов не выполнен, то и уменьшить налоговую базу нельзя. Важно, что в пункте 2 статьи 54.1 НК законодатель запретил именно умышленные действия должностных лиц.

3. Тесты «налоговой цели» и «ненадлежащей стороны», установленные в пункте 2 статьи 54.1 НК, применяются, только если соблюден пункт 1 статьи 54.1 НК!

Форма вины налогоплательщика:

Несоблюдение требования пункта 2 статьи 54.1 НК — это правонарушение. Поэтому вина — обязательный элемент состава правонарушения, от которой напрямую зависит размер санкций.

И если нарушение пункта 1 статьи 54.1 НК в любом случае надо наказывать 40-процентным штрафом (п.3 ст. 122 НК РФ), то аналогичного разъяснения к пункту 2 статьи 54.1 НК в письмах ФНС не содержится. Штраф может составить 40 процентов при очевидном отсутствии деловой цели либо 20 - при исполнении сделки иным лицом (но без «отягчающих обстоятельств» в виде полного отсутствия доказательств проявления налогоплательщиком коммерческой осмотрительности).

Пример подобного правонарушения - купля – продажа реально существующего товара «по цепочке» реально действующих контрагентов с поэтапным и необоснованным увеличением его стоимости в несколько раз с целью искусственного завышения базы для применения налоговых вычетов. Если же товар и сделки с ним существуют лишь на бумаге, то применяется п.1 ст. 54.1 НК РФ.

Критерий 3 (наиболее часто используемый в практике доначислений): исполнение обязательств по сделке не тем лицом, которое является стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки передано по договору или закону (подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ).

Фактически в рассматриваемой норме речь идет об одном из последних пунктов в списке возможных претензий налоговиков, которые были разобраны выше, т.е. в ситуации, когда не было допущено «искажение» сведений о фактах хозяйственной деятельности, отсутствует явная цель уклонения от налогообложения ИФНС проверяет, знал и (или) должен был знать налогоплательщик о нарушениях своего контрагента.

Если же причинение ущерба бюджету налоговым органом все же установлено, то налогоплательщику следует убедиться, что претензии предъявляются в связи с «порочностью» непосредственного контрагента, а не поставщиков второго и последующих уровней!

Согласно сопроводительным материалам к законопроекту, статья 54.1 НК должна была ограничить применение доктрины должной (коммерческой) осмотрительности.

Однако без использования фактически сложившейся и широко используемой в налоговой практике концепции проявления осмотрительности при отборе контрагента норма подпункта 2 пункта 2 статьи 54.1 НК не позволяет оценить, был ли у налогоплательщика умысел нарушить закон.

Пример подобного правонарушения: отказ в праве на вычет входящего НДС при неисполнении обязанности его по уплате непосредственно контрагентом о чем налогоплательщик знал либо мог бы узнать при проявлении должной степени заботливости и осмотрительности при проверке его бизнес – истории.

Что важно знать налогоплательщику для понимания смысла нормы

Форма вины налогоплательщика

Помимо непосредственных доначислений, штраф может составить 40 процентов при недоказанности налогоплательщиком соблюдения стандарта осмотрительности либо 20 - при доказанности налоговиками исполнения сделки иным лицом, а не заявленным контрагентом, частично обладавшим для этого материальными ресурсами (недостаточная глубина проверки контрагента по причине легкомысленной неосторожности налогоплательщика).

Краткая схема, разъясняющая суть ст. 54.1 НК РФ для налогоплательщика.

Итоговые выводы настоящей статьи:

1. пределы разрешенного (допустимого) поведения налогоплательщика законодатель попытался уложить в довольно ходульную и вычурную схему (приведена на рис. выше).

2. Однако при этом последний руководствовался высокой степенью формализма при ее построении, что выражается в последовательности прохождения этапов для налогоплательщика, которую ему никак нельзя нарушать.

3. В то же время при реальном правоприменении каждый такой этап (или схематичный «блок») наполняется большим количеством оценочных критериев и информации, которые налоговики и судьи могут трактовать субъективно. Крайний формализм и одновременно субъективизм ст. 54.1 НК РФ – главная опасность данной нормы при ее применении к конкретным налоговым правоотношениям!

4. Это создает большие риски для налогоплательщиков, поскольку в такой редакции нормы ст. 54.1 НК РФ налоговики будут подходить к проверкам исключительно формально, не утруждая себя сбором необходимой доказательственной базы вины бизнеса.

О том, как все-таки защищаться компаниям при обвинении их по ст. 54.1 НК –читайте в следующей статье автора.

С первой частью статьи можно ознакомиться по ссылке: Почему статья 54.1 — «мина замедленного действия», заложенная в НК РФ. И как бизнесу на ней не подорваться. Часть 1