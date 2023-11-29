Как получить гражданство в Мексике в 2023-2024 году? Почему это так просто?

Мексика привлекает внимание многих иностранцев своей быстроразвивающейся экономикой и уникальными возможностями для получения гражданства.
Натурализация: путь через временное проживание
Для многих иностранцев наиболее распространенным путем получения гражданства Мексики является натурализация. Этот процесс требует законного проживания в стране сроком не менее 5 лет. Важным шагом является получение временного вид на жительство (ВНЖ), что открывает путь к гражданству.
Процесс также включает сдачу тестов на знание испанского языка и мексиканской истории.
Происхождение: признание через родственные связи
Если у вас есть мексиканский предок, вы имеете право на гражданство Мексики. Этот метод требует предоставления документов, подтверждающих родственные связи, такие как мексиканское удостоверение личности и свидетельство о рождении мексиканского родителя или предка до третьего колена.
Брак с гражданином
Брак с гражданином Мексики сокращает срок до получения гражданства до 2 лет. Этот метод требует подтверждения того, что вы состоите в браке не менее 2 лет.
Гражданство по рождению
В соответствии с принципом гражданства по рождению, дети, родившиеся в Мексике, считаются гражданами, независимо от гражданства родителей. После 2 лет со дня рождения ребенка, родители также могут получить мексиканское гражданство.
Инвестиции
Инвестиции в бизнес, недвижимость и фондовый рынок Мексики — еще один способ получить гражданство.
Эти инвестиции должны составлять не менее 123 330 $ в недвижимость и 86 000 $ в акции мексиканской корпорации.
Оформление гражданства на основании ВНЖ
Получив визу иммигранта, необходимо подать заявление на получение ВНЖ. Каждое основание для этого должно быть документально подтверждено. После 2 лет проживания в стране, вы можете получить статус ПМЖ.
По прошествии установленных сроков, вы имеете право подать заявление на гражданство.
После успешного рассмотрения вашего прошения, вам будет назначен тест на знание языка, и при успешной сдаче вы сможете оформить гражданство.
Возможность отказа в получении гражданства Мексики
Согласно законодательству Мексики, гражданство страны может быть предоставлено любому лицу, соответствующему установленным требованиям. Не существует дискриминации по признакам расы, национальности или религии.
Подготовка и подача всех необходимых документов, а также ознакомление с тонкостями и нюансами процесса, существенно снижают риск отказа.
Двойное гражданство для россиян
Хотя Россия и Мексика не имеют соглашения о двойном гражданстве для своих граждан, в обеих странах разрешено иметь второе гражданство. Получение гражданства Мексики не требует отказа от российского гражданства, что обеспечивает гибкость и удобство для иностранцев.
Гражданство Мексики становится всё более привлекательным для иностранцев благодаря разнообразию методов, предоставляемых страной. С высоким уровнем жизни, доступными ценами и разнообразными возможностями для получения гражданства, Мексика остается одной из востребованных стран для многих, стремящихся обрести новое гражданство в 2023-2024 годах.
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