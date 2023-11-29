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Общество

Как получить гражданство в Мексике в 2023-2024 году? Почему это так просто?

В этой статье мы рассмотрим, почему гражданство в Мексике становится всё более доступным, и какие способы могут быть использованы для его получения в 2023-2024 годах.
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Как получить гражданство в Мексике в 2023-2024 году? Почему это так просто?
Иллюстрация: Jorge Aguilar/unsplash

Мексика привлекает внимание многих иностранцев своей быстроразвивающейся экономикой и уникальными возможностями для получения гражданства.

Натурализация: путь через временное проживание

Для многих иностранцев наиболее распространенным путем получения гражданства Мексики является натурализация. Этот процесс требует законного проживания в стране сроком не менее 5 лет. Важным шагом является получение временного вид на жительство (ВНЖ), что открывает путь к гражданству. 

Процесс также включает сдачу тестов на знание испанского языка и мексиканской истории.

Происхождение: признание через родственные связи

Если у вас есть мексиканский предок, вы имеете право на гражданство Мексики. Этот метод требует предоставления документов, подтверждающих родственные связи, такие как мексиканское удостоверение личности и свидетельство о рождении мексиканского родителя или предка до третьего колена.

Брак с гражданином

Брак с гражданином Мексики сокращает срок до получения гражданства до 2 лет. Этот метод требует подтверждения того, что вы состоите в браке не менее 2 лет.

Гражданство по рождению

В соответствии с принципом гражданства по рождению, дети, родившиеся в Мексике, считаются гражданами, независимо от гражданства родителей. После 2 лет со дня рождения ребенка, родители также могут получить мексиканское гражданство.

Инвестиции

Инвестиции в бизнес, недвижимость и фондовый рынок Мексики — еще один способ получить гражданство. 

Эти инвестиции должны составлять не менее 123 330 $ в недвижимость и 86 000 $ в акции мексиканской корпорации.

Оформление гражданства на основании ВНЖ

Получив визу иммигранта, необходимо подать заявление на получение ВНЖ. Каждое основание для этого должно быть документально подтверждено. После 2 лет проживания в стране, вы можете получить статус ПМЖ. 

По прошествии установленных сроков, вы имеете право подать заявление на гражданство. 

После успешного рассмотрения вашего прошения, вам будет назначен тест на знание языка, и при успешной сдаче вы сможете оформить гражданство.

Возможность отказа в получении гражданства Мексики

Согласно законодательству Мексики, гражданство страны может быть предоставлено любому лицу, соответствующему установленным требованиям. Не существует дискриминации по признакам расы, национальности или религии.

Подготовка и подача всех необходимых документов, а также ознакомление с тонкостями и нюансами процесса, существенно снижают риск отказа.

Двойное гражданство для россиян

Хотя Россия и Мексика не имеют соглашения о двойном гражданстве для своих граждан, в обеих странах разрешено иметь второе гражданство. Получение гражданства Мексики не требует отказа от российского гражданства, что обеспечивает гибкость и удобство для иностранцев.

Гражданство Мексики становится всё более привлекательным для иностранцев благодаря разнообразию методов, предоставляемых страной. С высоким уровнем жизни, доступными ценами и разнообразными возможностями для получения гражданства, Мексика остается одной из востребованных стран для многих, стремящихся обрести новое гражданство в 2023-2024 годах. 

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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