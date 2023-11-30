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Общество

Как получить ВНЖ и гражданство в Аргентине в 2023-2024 году? Почему это так просто? Гражданство через роды и другие программы

В этой статье мы рассмотрим различные программы, позволяющие получить Вид на Жительство (ВНЖ) и гражданство Аргентины в 2023-2024 годах, включая программы для студентов, рождению ребенка в стране, инвесторов, и другие.
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Как получить ВНЖ и гражданство в Аргентине в 2023-2024 году? Почему это так просто? Гражданство через роды и другие программы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Основания для получения ВНЖ в Аргентине

С российским заграничным паспортом можно въехать в Аргентину как турист, а затем найти основания для легального пребывания и оформления ВНЖ. 

Существует несколько типов ВНЖ:

Транзитный (Transitoria): Для пребывания от нескольких месяцев до года. Этот тип подходит для лечения, исследований, паломничества и бизнес-поездок.

Временный (Temporaria): Выдается на срок от года до трех лет с возможностью продления. Может быть получен для обучения, работы по контракту и других целей.

Постоянный (Permanente): Подобно ПМЖ, можно подаваться на гражданство после 2 лет проживания и на ПМЖ после 3 лет.

Прекария (Precaria): Временное разрешение на пребывание, пока миграционные чиновники рассматривают ваше дело.

Программы получения ВНЖ в Аргентине

Образование

Учебный ВНЖ: Позволяет учиться и работать в стране. Выдается на год с возможностью продления.

Работа по контракту

Трудовой ВНЖ: Выдается на 3 года для тех, кому предложили работу в Аргентине. Требуется предконтракт и несколько документов от заявителя.

Рантье

ВНЖ для финансово-независимых лиц: Дает право проживать в стране при наличии постоянного пассивного дохода. Требуется подтверждение дохода не менее 5 МРОТ на каждого члена семьи.

Инвестиции

Инвестиционный ВНЖ: Подходит для тех, кто инвестирует не менее 1,5 млн аргентинских песо. Выдается на год с возможностью продления.

Цифровой кочевник

Виза цифрового кочевника: Новый тип визы, позволяющий находиться в стране 180 дней с возможностью продления. 

Беженство и гуманитарные причины

ВНЖ по гуманитарным причинам: Выдается тем, кто вынужден покинуть свою страну из-за угрозы жизни, здоровью и свободе. Требуются веские причины, такие как угроза преследования или дискриминация.

Воссоединение семьи

Воссоединение семьи: Супруг(а) и дети до 18 лет могут легализоваться в стране по этой программе.

Дети, родившиеся в стране, автоматически получают аргентинский паспорт, который занимает 11 место в рейтинге Passport Index. Статус для родителей. Мать и отец сразу же после родов получают статус ПМЖ, который через 2 года позволяет претендовать на гражданство.

Кто имеет право на гражданство Аргентины

Гражданство Аргентины может быть получено двумя способами: по праву рождения или через натурализацию. 

По праву рождения

В соответствии с принципом Jus soli, аналогичным принципу, действующему в США, дети, рожденные на территории Аргентины (за исключением детей дипломатов и консульских работников), автоматически приобретают аргентинское гражданство. 

В 2022 году отмечался значительный наплыв беременных россиянок в Аргентину, стремящихся обеспечить своим детям аргентинское гражданство. Ситуация вызвала волну в поисковых запросах, и множество агентств предложило услуги по организации родов в стране. Однако, среди посредников появились недобросовестные агенты, создавшие неприятные ситуации для родителей. Рекомендуем тщательно изучать риски и соблюдать законы, связанные с подобными поездками.

Через натурализацию

Иностранец старше 18 лет, проживший в стране непрерывно в течение 2 лет, может подать заявление на гражданство Аргентины через натурализацию. Исключение составляют случаи брака с аргентинцем или аргентинкой, а также если их ребенок является гражданином страны. В этих случаях ожидание 2 лет не требуется.

Как получить гражданство Аргентины

При подаче заявления на гражданство, кандидату необходимо находиться в стране легально. 

Для успешной подачи заявления следует предоставить следующие документы:

Удостоверение личности:Заграничный паспорт с официальным переводом на испанский язык или национальное удостоверение личности (DNI) с ВНЖ в Аргентине.

Свидетельство о рождении:С апостилем и официальным переводом на испанский язык.

Справка о несудимости в России:Можно заказать через Госуслуги. Требуется перевод на испанский язык с апостилем. Справка действительна в течение 3 месяцев с даты выдачи.

Справка о несудимости в Аргентине: Заявка подается на сайте правительства Аргентины.

Справка о месте жительства:Доступна онлайн или в ближайшем отделении полиции.

Справка о доходах: Может включать трудовой договор, выписку о движении средств на счете и другие документы, подтверждающие источник средств.

Аргентина предоставляет разнообразные программы для получения ВНЖ, позволяя иностранцам легально проживать и интегрироваться в общество. Важно выбрать наиболее подходящую программу в зависимости от ваших целей, будь то обучение, работа, инвестиции или другие обстоятельства и четко следовать местному законодательству.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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