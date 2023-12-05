Можно ли получить гражданство в Черногории для Россиян? Последние изменения? Основная правда

Черногория, с ее богатой историей и захватывающими природными красотами, привлекает внимание иностранцев.
Кто имеет право на гражданство в Черногории?
Черногория предоставляет возможность получения гражданства различным категориям лиц. Это включает в себя:
Владельцев недвижимости и бизнеса: иностранцы, владеющие недвижимостью или бизнесом в Черногории, имеют возможность подать на получение гражданства.
Трудовые мигранты: желающие трудоустроиться в стране также могут рассчитывать на гражданство.
Семейное воссоединение:лица, стремящиеся воссоединиться с семьей, могут рассматривать Черногорию как место для получения гражданства.
Кто не сможет получить гражданство?
Однако, есть ряд ограничений, и, к сожалению, не все россияне могут рассчитывать на чрезмерную легкость в получении черногорского гражданства.
К ним относятся:
Граждане с двойным гражданством: россияне, имеющие гражданство своей страны и не желающие отказываться от него, не могут получить черногорское гражданство.
Осужденные лица: гражданство также закрыто для ранее осужденных лиц.
Нелегальные предприниматели и работники: предприниматели, ведущие незаконный бизнес, и нелегально трудоустроенные лица также не имеют доступа к гражданству.
Отсутствие на территории страны:лица с ПМЖ, отсутствующие на территории Черногории в течение года, и те, кто не сможет сдать экзамен на знание местных законов и языка, также не могут рассчитывать на гражданство.
Основания для получения гражданства Черногории
На текущий момент существует пять основных категорий лиц, для которых получение гражданства не представляет особых преград:
Русские с черногорским происхождением: граждане России с черногорскими корнями могут рассчитывать на упрощенные условия для получения гражданства.
Бывшие граждане Югославии: лица, ранее являвшиеся гражданами Югославии, также имеют преимущества при получении черногорского гражданства.
Проживание в стране по ВНЖ и ПМЖ: граждане, прожившие в Черногории от 10 лет по ВНЖ или ПМЖ, не нарушившие законы страны, могут рассчитывать на гражданство.
Беженцы: Черногорское правительство предоставляет защиту гражданам, подвергшимся гонениям в своей родной стране, позволяя им получить гражданство.
Предприниматели и трудовые мигранты: иностранцы, открывшие прибыльный бизнес или трудоустроенные в Черногории, могут рассчитывать на гражданство, соблюдая определенные условия.
Процесс через бизнес и трудоустройство
Желающие стать гражданами Черногории через бизнес или трудоустройство также имеют возможность получить черногорский паспорт.
Предприниматели должны зарегистрировать фирму на свое имя, регулярно уплачивать налоги и предоставлять отчеты. Такой путь обеспечивает возможность подачи на гражданство после 10 лет проживания в стране.
Тем временем, трудовые мигранты должны получить официальное разрешение на работу от Министерства труда. Подача заявления осуществляется работодателем, и по истечении 10 лет законного проживания и трудоустройства в стране, можно подать на гражданство.
Паспорт через покупку недвижимости
Для иностранцев, владеющих недвижимостью в Черногории, также существует возможность получения гражданства. Стоимость недвижимости не имеет значения, главное — наличие жилой недвижимости, а также соблюдение легального срока проживания в стране.
Общие основания для получения гражданства
Независимо от конкретной категории, иностранные граждане могут подать на гражданство Черногории, соблюдая несколько основных условий:
Достижение совершеннолетнего возраста.
Осознанный отказ от первоначального гражданства.
Проживание на территории страны в течение 10 лет.
Владение черногорским языком и знание грамматики и правописания.
Соблюдение законов страны на протяжении всего срока проживания.
Черногория, с ее гостеприимством и разнообразием, предоставляет несколько путей для иностранцев, желающих стать ее гражданами. Однако, следует помнить, что каждая категория имеет свои уникальные требования и условия. Будьте внимательны и тщательно изучайте основные правила, чтобы ваш путь к черногорскому гражданству был успешным и легким.
Комментарии