Преимущества гражданства Кыргызской Республики для россиян: как получить гражданство Кыргызстана

Рассмотрим преимущества этого выбора и процедуры получения паспорта Кыргызстана.
Преимущества гражданства Кыргызстана для россиян:
Визовые преимущества
Получив гражданство Кыргызстана, россияне увеличивают вероятность получения шенгенских виз, особенно в страны Прибалтики.
Бизнес и финансы
Вы сможете без ограничений, действующих для граждан России:
Открывать счета в европейских банках.
Иметь криптокошелек на Binance без ограничений по депозиту
Вести бизнес в странах европейской зоны и США.
Получить американскую визу E-2 для инвесторов.
Программы инвестиционного гражданства
Воспользоваться программами инвестиционного европейского гражданства, которые закрыты для граждан РФ.
Двойное гражданство
Граждане Кыргызстана могут сохранять свое российское гражданство без необходимости отказа от него.
Получив гражданство Кыргызстана, вы можете сохранять российское гражданство, но у вас будут некоторые ограничения в занятии государственной службой в Киргизии и работе в местных судах.
Законодательство обеих стран допускает двойное гражданство.
Получение гражданства Кыргызстана: как это сделать
По факту рождения
Если хотя бы один из родителей является гражданином Кыргызстана, ребенок автоматически приобретает гражданство.
По натурализации
Вступление в брак с гражданином Кыргызстана.
Проживание в стране более 5 лет.
Этническая принадлежность к киргизской национальности.
Постоянное проживание на территории страны до 1991 года.
Программа по упрощенной натурализации
Для лиц, родившихся в СССР, существует упрощенная программа получения гражданства Кыргызстана.
Гражданство Республики Кыргызстан открывает двери к новым перспективам и привилегиям. При рассмотрении преимуществ становится очевидным, что гражданство Кыргызстана может стать ключом к расширению границ и достижению личных и профессиональных целей.
Комментарии1