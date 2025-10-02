Шенгенская виза во Францию в 2025 году: документы, сроки и изменения

Франция остается одной из самых привлекательных стран для путешествий в Европе.

Париж, Лазурный берег, Бургундия, Прованс и долина Луары каждый год собирают миллионы туристов.

Чтобы попасть туда в 2025 году, россиянам и гражданам СНГ по-прежнему нужна шенгенская виза.

Разберём, какие документы нужны, как записаться в визовый центр, что изменилось в правилах и как сократить сроки ожидания.

Получить визу во Францию в 2025 году несложно, если учитывать правила

Запись в визовый центр

Первый шаг — выбрать ближайший визовый центр VFS Global (официальный партнёр посольства Франции). Запись ведётся через сайт, свободные даты обычно появляются за 2–3 недели вперёд.

⚠️ В высокий сезон (майские праздники, лето, рождество) свободные слоты разбирают за считанные часы. Лучше бронировать визит заранее, иначе придётся ждать месяц или больше.

Подготовка документов

Список бумаг в 2025 году остался классическим, но с важными уточнениями.

Необходимые документы для визы во Францию:

Загранпаспорт, действующий не менее 3 месяцев после окончания поездки (Кодекс виз ЕС).

Копии старых паспортов с визами (при наличии).

Анкета, заполненная на официальном портале France-Visas и распечатанная.

Фото 3,5×4,5 см по стандарту ICAO.

Подтверждение проживания: оплаченная бронь отеля или договор аренды.

Билеты туда-обратно либо детализированный маршрут поездки.

Медицинская страховка на сумму от €30 000 (требование ЕС).

Финансовые гарантии: справка с работы или выписка со счёта. Минимум €70 в день на человека (официальный France-Visas).

📌 Важно: консульство теперь проверяет брони отелей особенно тщательно. Если бронь без оплаты, велик риск отказа.

Подача и биометрия

В визовом центре снимают отпечатки пальцев и цифровое фото. Биометрия обязательна для всех, кто не сдавал её последние 5 лет (Schengen Visa Information System).

Одновременно принимают пакет документов и взимают сервисный сбор (~€30).

Всё проходит в течение 15–20 минут, но в пиковые периоды возможны очереди.

Сроки рассмотрения визы

Обычная подача — от 7 до 15 календарных дней (France-Visas: Processing Times).

Срочная виза — 2–3 дня, но только при уважительных причинах (лечение, похороны, деловые поездки). Решение принимает консульство.

⚠️ В праздничные месяцы (май, декабрь) сроки часто затягиваются. Лучше подавать документы минимум за месяц до выезда.

Что изменилось в 2025 году

Электронная анкета

Теперь заполнение возможно только через France-Visas. Рукописные и сторонние анкеты не принимаются. Цифровая виза (EU Digital Visa)

ЕС постепенно переходит к электронному формату: вместо наклейки в паспорте выдают QR-код (European Commission — Digitalisation of Schengen Visa). В 2025 году система работает пока для отдельных категорий заявителей. Проверка отелей

Теперь принимаются только оплаченные брони или действующие договоры аренды. Приоритет для часто путешествующих

Те, кто имел французский шенген за последние 3 года, чаще получают мультивизы на 1–2 года.

Сколько стоит виза во Францию в 2025 году

Взрослые — €80.

Дети 6–12 лет — €40.

Дети до 6 лет — бесплатно.

Сервисный сбор визового центра — около €30 (France-Visas: Visa Fees).

Оплата производится в рублях по курсу на день обращения. При подаче через региональные центры может быть комиссия.

Реальный пример

Анна из Москвы планировала поездку в июне 2024 года. Документы были в порядке, но из-за большой очереди в консульстве решение заняло почти 3 недели. В 2025 году она решила подготовиться заранее: записалась в визовый центр за месяц, оформила оплаченный отель, подала анкету с помощью консультанта WorldOpen. В итоге виза была готова через 8 дней.

И важно учитывать, что консультант WorldOpen может напрямую через посольство Франции помочь получить слот для визы и подготовить полный комплект документов, что вышло бы значительно быстрее.

Вывод простой: чем раньше подготовите документы и чем точнее следуете новым правилам, а тем более воспользуетесь оперативной и очень грамотной консультацией WorldOpen, тем выше шансы получить визу без задержек.

Чек-лист для заявителя

✅ Запишитесь в VFS Global заранее.

✅ Заполните анкету только через France-Visas.

✅ Подготовьте оплаченный отель или договор аренды.

✅ Купите медицинскую страховку от €30 000 (подробности ЕС).

✅ Подтвердите финансы: справка или выписка (от €70 в день).

✅ Сдайте биометрию, если прошло больше 5 лет.

Итог

Получить визу во Францию в 2025 году несложно, если учитывать новые правила. Главное — действовать заранее: бронировать запись, готовить полный пакет документов, выбирать оплаченные брони и не откладывать оформление на последний момент.

🇫🇷 Франция ждёт туристов, а хорошо подготовленный пакет документов — ваш билет к встрече с Эйфелевой башней, узкими улочками Прованса и лазурным морем Ниццы.

