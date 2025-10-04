Виза в Испанию в 2025: полный гид для бизнеса и туризма

Туристическая виза в Испанию

Совершать непродолжительные поездки, не связанные с коммерческой или трудовой деятельностью.

Оформление визы типа С требуется гражданам государств, которые не входят в Евросоюз и Шенгенскую зону.

Документы для получения туристической визы в Испанию

Справка о финансовом состоянии: можно предоставить выписку из банка, где видна нужная сумма (исходя из расчета от 70 до 100 евро на один день пребывания), справку с места работы либо письмо от спонсора.

Заграничный паспорт, срок действия которого превышает дату окончания планируемой поездки минимум на три месяца, а также копия первой страницы документа.

Для обращения за туристической визой потребуется стандартный комплект бумаг. Полный и актуальный список желательно проверять на официальном сайте испанского консульства, так как время от времени требования обновляются.

Сроки рассмотрение и стоимость

Стандартный срок ожидания ответа по заявке может достигать 45 рабочих дней. Цена оформления стандартной шенгенской туристической визы составляет 100 евро для совершеннолетних лиц и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет.

При обращении к визовому агенту оплачиваются дополнительные услуги в размере 80-100 евро, что позволяет упростить подготовку документов и повысить вероятность успешного получения визы.