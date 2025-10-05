Почему россияне оформляют иностранную карту Bakai Bank: SWIFT, простое пополнение и минимальная комиссия

Бакай Банк обладает уникальной позицией на рынке и выдаёт карты клиентам из России с максимально выгодными условиями, несмотря на внешнее давление регулирующих органов.
В статье рассказал, почему и для чего выбирают банковские продукты Бакай Банка, какую карту можно оформить, и как получить Visa удалённо. Также разобрал вопросы пополнения счета, вывода средств и налогов.
Почему Бакай Банк и его карта считаются удачным вариантом для россиян
Основные трудности в 2025 году для российских граждан, часто выезжающих за пределы страны, заключаются в оформлении банковской карты. А как ещё свободно оплачивать покупки и услуги за границей?
Бакай Банк решает данную проблему. В банке можно оформить карту платёжной системы VISA международного образца.
Ключевые плюсы Visa от Bakai Bank
Процесс получения карты проходит без заграничного паспорта, допускается оформление по доверенности.
Счёт легко пополнять валютой из российских банков, среди которых Т-Банк, Сбербанк и другие.
Карты Visa поддерживают SWIFT и обеспечивают быстрые переводы, что важно и для международных операций.
Карта оформляется на имя клиента и привязывается к российской сим-карте, что облегчает процесс идентификации и уведомлений.
Можно ли доверять иностранному банку?
Бакай Банк функционирует свыше 27 лет. К 2025 году банк входит в число самых технологичных и стабильно работающих финансовых организаций в Киргизии.
Российские клиенты отдают предпочтение Бакай Банку благодаря его прозрачной работе, лояльному отношению к нерезидентам, поддержке русского интерфейса интернет-банкинга, а также возможности работать с SWIFT и переводами в российском рубле.
Для каких целей оформляют карты Бакай Банка?
Карты Бакай Банка становятся оптимальным решением для следующих целей:
Оплата расходов и снятие наличных средств во время поездок за границу. У банка установлены сравнительно адекватные лимиты на снятие, которых вполне достаточно для оплаты товаров, услуг и обналичивания средств во время поездок. Суточный лимит Visa Gold установлен в 6000 долларов, что отлично подходит для туристов.
Переводы в валюте ОАЭ (AED). Эта опция актуальна для тех, кто получает или отправляет платежи в Дубай и другие эмираты, что востребовано у предпринимателей и туристов.
Получение суммы из иностранных финансовых учреждений. Новая схема корреспондентских банков приёма долларов и евро улучшила скорость и надёжность SWIFT-переводов. Все поступления можно переслать обратно в Россию по рублёвому SWIFT, что обеспечивает дополнительное удобство.
Оплата сервисов без доступа для российских карт. Благодаря широкой географии работы банка не нужно пользоваться услугами посредников или переплачивать за подписки и любимые сервисы.
Какие условия действуют по дебетовой карте Бакай Банка?
Граждане России могут оформить карту Visa Gold от Бакай Банка. Карта предлагается на срок до пяти лет и выпускается с валютой в долларах. Суточный лимит для операций по карте составляет 6 000 $, годовое обслуживание обойдётся в 20 $. За снятие наличных денег удерживается комиссия в размере 1,5%. Есть также возможность оформить карты Platinum и Infinite с большими лимитами на оплату, переводы и снятие наличных.
Если посетить сайт Бакай Банка и ознакомиться с условиями обслуживания зарплатных и дебетовых карт Visa, можно столкнуться с иными тарифами. Однако информация, опубликованная в открытом доступе, ориентирована на граждан Киргизии, а для российских пользователей действуют иные расценки и правила.
Как россиянину получить карту Бакай Банка: дистанционно или в отделении
Во многих статьях утверждают, что у граждан РФ имеется возможность получить карту Бакай Банка как по почте, так и при личном визите в отделение на территории Кыргызстана.
На практике всё выглядит иначе: оформить карту дистанционно не удастся — её выдают только лично и не в каждом офисе. Простые и понятные инструкции на официальном сайте предназначены исключительно для резидентов Киргизии. Как же тогда получить гарантию успешного оформления карты?
В World Open закрывают не только визовые и иммиграционные вопросы, но и помогают с гарантированным оформлением зарубежных счетов. Бакай Банк тоже в их числе.
Вопрос налогов: как пользоваться картой Bakai Bank и не нарушить законы РФ
После оформления карты иностранного банка, например в Бакай Банке, необходимо соблюдать российское законодательство:
Уведомление о наличии иностранного банковского счёта подаётся в течение одного месяца с момента открытия через специальную форму. За нарушение предусмотрен штраф до 5 000 рублей.
Обязательство по уплате 13% налога с доходов распространяется на все поступления на карту, если речь идёт о прибыли, полученной от инвестиций, начисленных процентов по вкладам, дивидендов или аналогичных видов дохода. Чтобы избежать разбирательств и штрафов от ФНС, нужно декларировать и платить налог.
Российская налоговая служба внимательно отслеживает движение средств на зарубежных счетах при оборотах свыше 600 000 рублей. Непрозрачные переводы или несоответствие расходов официальным доходам могут стать поводом для проверки и взыскания дополнительных налогов и штрафов.
Главное из статьи
Санкционные ограничения для россиян в 2025 году существенно затруднили открытие зарубежных счетов с поддержкой SWIFT. Бакай Банк из Киргизии остаётся одним из немногих финансовых организаций, где россиянам доступна карта Visa с официальной поддержкой SWIFT-переводов.
Ключевые достоинства карты Visa от Бакай Банка: допускается оформление без загранпаспорта и на основании доверенности, можно пополнять счёт через российские банки, поддерживаются SWIFT и внутрироссийские быстрые переводы.
Стандартная карта Visa Gold выпускается на пять лет, стоимость обслуживания ежегодно составляет 20 $. Комиссия за снятие наличных установлена на уровне 1,5%.
Удалённо оформить карту россиянину нельзя, получение возможно только лично в Киргизии и не в каждом отделении. Инструкции на официальном сайте Бакай Банка адаптированы только для резидентов Киргизии. Поэтому для гарантированного получения рекомендую обратиться в World Open.
При открытии карты Бакай Банка в течение месяца нужно уведомить ФНС, чтобы избежать штрафа. Также все доходы на счёт (инвестиции, проценты, дивиденды) облагаются налогом 13%.
