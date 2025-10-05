Почему россияне оформляют иностранную карту Bakai Bank: SWIFT, простое пополнение и минимальная комиссия

Можно ли доверять иностранному банку?

Бакай Банк функционирует свыше 27 лет. К 2025 году банк входит в число самых технологичных и стабильно работающих финансовых организаций в Киргизии.

Российские клиенты отдают предпочтение Бакай Банку благодаря его прозрачной работе, лояльному отношению к нерезидентам, поддержке русского интерфейса интернет-банкинга, а также возможности работать с SWIFT и переводами в российском рубле.