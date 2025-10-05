Иностранные карты для россиян в 2025 году: где открыть, сколько стоит и что важно знать о налогах

Если в 2023-м оформление карты за границей напоминало золотую лихорадку, то к 2025 году система стала более прозрачной. Сегодня уже есть проверенные сценарии: от Киргизии и Узбекистана до Сербии.

Карта «Мир» по-прежнему решает задачи внутри страны, но за её пределами остаётся почти бесполезной. Поэтому иностранная карта перестала быть экзотикой и стала необходимостью - для бизнеса, для частных переводов, для туризма и работы с международными сервисами.