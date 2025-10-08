Регистрация бизнеса в Грузии в 2025 году: просто, выгодно и по-европейски

История одного стартапера

Владимир — сооснователь IT-стартапа из Санкт-Петербурга. В 2023 году он решил открыть компанию в Тбилиси.

«Я пришёл в Дом юстиции с переводчиком, заполнил заявление, оплатил сто лари (примерно 35 долларов) — и через пару часов у меня уже была зарегистрирована фирма. Даже печать сделали на следующий день».

Сегодня у Владимира клиенты из Германии и Чехии, а расчёты идут через счёт в Bank of Georgia.

«Всё работает стабильно. Никаких блокировок, всё онлайн. Главное — правильно оформить документы и показать банку, что ты реально работаешь, а не просто открываешь “пустую” фирму».

Его история типична: регистрация компании в Грузии действительно остаётся одной из самых простых в регионе.

Но в 2025-м появились новые нюансы — в онлайн-идентификации и банковском комплаенсе.

