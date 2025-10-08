Регистрация бизнеса в Грузии в 2025 году: просто, выгодно и по-европейски

Прошло время, и стало ясно: Грузия — не просто запасной аэродром. Это страна, где легко начать с нуля, работать официально и платить налоги по понятным ставкам.
В 2025 году правила регистрации немного поменялись, но сам принцип «быстро, прозрачно и по-европейски» остался.
История одного стартапера
Владимир — сооснователь IT-стартапа из Санкт-Петербурга. В 2023 году он решил открыть компанию в Тбилиси.
«Я пришёл в Дом юстиции с переводчиком, заполнил заявление, оплатил сто лари (примерно 35 долларов) — и через пару часов у меня уже была зарегистрирована фирма. Даже печать сделали на следующий день».
Сегодня у Владимира клиенты из Германии и Чехии, а расчёты идут через счёт в Bank of Georgia.
«Всё работает стабильно. Никаких блокировок, всё онлайн. Главное — правильно оформить документы и показать банку, что ты реально работаешь, а не просто открываешь “пустую” фирму».
Его история типична: регистрация компании в Грузии действительно остаётся одной из самых простых в регионе.
Но в 2025-м появились новые нюансы — в онлайн-идентификации и банковском комплаенсе.
Что изменилось в 2025 году
Онлайн-регистрация: теперь только с представителем
Раньше иностранцы могли зарегистрировать компанию полностью дистанционно — через сайт my.gov.ge.
Теперь система требует личной идентификации в Грузии или нотариально заверенной доверенности.
То есть, если вы находитесь в другой стране, нужен представитель в Грузии, который подаст документы в Дом юстиции.
Сам процесс остался прежним — 1-2 рабочих дня, госпошлина 100 лари (≈ 35 $), но теперь без представителя — никак.
Банки стали строже, но не закрыты
С 2024 года Национальный банк Грузии (НБГ) ужесточил требования по проверке источников дохода (AML/KYC).
Банки теперь внимательно смотрят, откуда приходят деньги, и требуют дополнительные документы:
договоры с клиентами, инвойсы, описание деятельности, иногда — бизнес-план.
Тем не менее, предприниматели продолжают успешно открывать счета в TBC Bank, Bank of Georgia, Basisbank, Terabank.
Срок — от 3 до 5 рабочих дней.
Для IT-сектора, маркетинга и консалтинга проблем нет: банки видят реальные платежи и идут навстречу.
«Если ты просто фрилансер с Upwork — покажи пару инвойсов, и счёт откроют без вопросов. А вот если делаешь “бумажную” компанию без оборотов — тогда могут отказать», — рассказывает консультант по открытию счетов в Тбилиси.
Актуальные налоги 2025 года
Налоговая система Грузии всё так же проста и прозрачна.
Ставки остаются неизменными минимум до конца 2026 года — это официально подтвердило Министерство финансов.
Налог
Ставка
Комментарий
Прибыль (CIT)
15%
Взимается только при распределении прибыли. Пока деньги остаются в компании — налог 0%.
Дивиденды
5%
При выплате физлицам или нерезидентам.
Малый бизнес (ИП)
1%
Если оборот ≤ 500 000 лари в год (≈ 180 000 $).
НДС
18%
Стандартная ставка.
Подоходный налог (зарплата)
20%
Удерживается при выплате физлицам.
Режим «эстонской модели» налогообложения сохраняется: компания платит налог только при распределении прибыли. Если прибыль реинвестируется — налог нулевой.
Как открыть компанию в Грузии в 2025 году
Процесс выглядит просто, если действовать по шагам.
1. Выбрать форму
Самый популярный вариант — LLC (შპს, sh.p.s.), аналог российского ООО.
Минимальный уставной капитал не установлен — можно указать любую сумму, хоть 1 лари.
2. Подготовить документы
Паспорт учредителя.
Адрес (можно арендованный или юридический от регистратора).
Устав и заявление на грузинском языке.
Доверенность с апостилем, если подаёт представитель.
3. Подать документы в Дом юстиции
Регистрация занимает 1 день (иногда 2).
Госпошлина — 100 лари.
Документы принимают на месте или через доверенное лицо.
4. Получить регистрационный номер и печать
После регистрации компания автоматически получает номер в Public Registry.
Печать не обязательна, но в Грузии до сих пор многие банки и контрагенты её требуют.
5. Открыть счёт
Выбираете банк — TBC Bank, Bank of Georgia, Terabank или Basisbank.
Банк запросит документы и подтверждение бизнеса.
Счёт открывают за 3-5 дней.
Почему Грузия остаётся бизнес-магнитом
Простые налоги. Один из самых низких совокупных уровней налогообложения в регионе.
Прозрачные правила. Закон о предпринимательстве и налоговый кодекс доступны на английском и обновляются открыто.
Международные соглашения. Грузия подписала договоры об избежании двойного налогообложения с более чем 55 странами, включая Германию, Францию, Польшу, Эстонию и Чехию.
Удобство для IT. Нет валютного контроля, расчёты в долларах и евро, поддержка цифровых сервисов.
Минимальная бюрократия. Все процедуры проходят в одном здании — в Public Service Hall.
Прогнозируемость. Ставки и правила фиксированы до конца 2026 года.
Лайфхак: как зарегистрировать компанию дистанционно
Если вы не можете приехать в Грузию, используйте нотариальную доверенность.
Её можно оформить у российского нотариуса, поставить апостиль и переслать представителю.
Он подаст документы, получит выписку и откроет счёт от вашего имени.
Многие юридические фирмы в Тбилиси помогают пройти процесс «под ключ»: подготовка устава, регистрация, получение ИНН и онлайн-банкинга.
Важно лишь проверить, что у фирмы есть лицензия и реальный офис в Грузии.
Бизнес-реальность 2025: немного формальностей, много преимуществ
Да, сегодня банки внимательнее.
Да, онлайн-регистрация теперь требует доверенного лица.
Но в остальном — всё по-прежнему быстро, просто и надёжно.
С момента подачи документов до открытия счёта проходит максимум неделя.
Счета в евро, долларах и лари работают стабильно.
А налоговые отчёты можно сдавать онлайн через rs.ge — без бумажных очередей и походов в инспекцию.
«В Грузии к бизнесу относятся с уважением, — говорит Владимир. — Тебя не заставляют доказывать, что ты не нарушаешь закон. Если платишь налоги и подаёшь отчёт, — работай спокойно».
Быстрый чек-лист предпринимателя
✅ Выбрать форму (LLC или ИП)
✅ Подготовить паспорт и адрес
✅ Оформить доверенность (если дистанционно)
✅ Подать документы в Дом юстиции (1 день)
✅ Получить регистрационный номер
✅ Открыть счёт в банке (3–5 дней)
✅ Подключить налоговый кабинет на rs.ge
Кому подходит грузинская юрисдикция
Фрилансерам и IT-компаниям. Простая отчётность, счёт в евро, 1–5% налога.
Консультантам и маркетологам. Можно работать с клиентами из ЕС без посредников.
Сервисным бизнесам. Удобно принимать оплату от нерезидентов.
Производственным проектам. Для резидентов индустриальных зон действуют льготы и 0% на импорт оборудования.
Итоги
Грузия — одна из немногих стран, где регистрация бизнеса занимает один день, налоги просты, а законы стабильны.
Да, 2025-й принёс немного больше формальностей, но общая логика не изменилась:
бизнес здесь — это не квест, а понятная процедура.
Для тех, кто работает с клиентами из СНГ или Европы, грузинская компания остаётся одним из самых рациональных решений:
дёшево, прозрачно и без сюрпризов.
Полезные ссылки
Public Service Hall (justice.gov.ge) — регистрация юрлиц
Revenue Service (rs.ge) — налоговая служба
National Bank of Georgia (nbg.gov.ge) — правила AML и KYC
Ministry of Finance (mof.ge) — налоговый кодекс
Doing Business Georgia — рейтинг условий ведения бизнеса
Короче
Грузия — не офшор и не временное убежище.
Это реальная площадка для тех, кто хочет работать легально и при этом не тратить месяцы на бумажную рутину.
Здесь бизнес — это диалог, а не борьба.
