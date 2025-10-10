ЦОК КПП День кадровика 10.10 Мобильная 7829
Савчич Дмитрий
ВНЖ через недвижимость в Сербии: требования, сроки и налоги, о которых забывают новички

Сербия — не зона Шенгена, но это ее плюс. Здесь лояльнее относятся к нашим соотечественникам, проще процедуры, а главное — есть реальная возможность легализоваться, просто купив жилье.

Когда мой знакомый Андрей — айтишник из Тулы — в 2023-м купил в Сербии квартиру, он думал, что теперь-то можно выдохнуть: жильё есть, страна тёплая, бюрократии поменьше. Но на третий день после переезда оказалось, что «квартира — это ещё не ВНЖ».

Всё оказалось чуть сложнее, но зато — абсолютно реально. Сербия сегодня остаётся одной из немногих европейских стран, где купить жильё и легализоваться можно без золотых инвестиций, без миллионных вкладов и без изматывающего бумажного марафона. Главное — понимать, что и в какой последовательности делать.

Разберём подробно, что даёт недвижимость для ВНЖ, какие есть требования, сколько это стоит и почему налоги тут не такие страшные, как кажутся на первый взгляд.

🏠 Покупка жилья и ВНЖ Сербии: что нужно знать перед сделкой

Многие уверены: купил дом — получил ВНЖ. Но в сербском законодательстве нет статьи, которая автоматически даёт вид на жительство владельцу недвижимости. Это не «золотая виза», как в Испании или Португалии. Однако именно наличие собственности считается достаточным основанием, чтобы легально жить в стране.

Недвижимость в Сербии служит вашим финансовым и социальным якорем

Формула простая: жильё есть, адрес есть, деньги на жизнь есть — значит, есть и основание для временного пребывания. В глазах миграционной полиции вы — не турист, а человек, пустивший корни.

Что даёт покупка недвижимости:

  1. Основание для легального пребывания.

  2. Подтверждение финансовой стабильности.

  3. Реальный адрес для регистрации.

Но важно помнить несколько нюансов:
– жильё должно быть оплачено полностью, без залогов и кредитов;
– объект должен быть жилым — пригодным для проживания;
– перед сделкой проверяйте всё через кадастр (Katastar) и сербского юриста.

Важно: Этот ВНЖ дает права на работу у сербского работодателя. Но вы можете открыть свой бизнес (ООО — «Д.О.О.»), работать на иностранные компании или как фрилансер.

Кстати, Андрей как раз на этом этапе чуть не попал: риелтор уверял, что у дома «всё в порядке», но юрист нашёл старый залог в банке. Проверка и помощь консультанта WordOpen спасла ему не только деньги, но и будущий ВНЖ.

Вывод: недвижимость — не билет в Европу, но надёжный аргумент перед сербскими властями. Всё решают документы и аккуратность.

📄 Недвижимость как основание для ВНЖ в Сербии: пошаговая инструкция

Итак, сделка завершена, ключи у вас в кармане. Что дальше?

Шаг 1. Зарегистрировать место жительства

С договором купли-продажи (и нотариальным переводом) нужно обратиться в районную администрацию — општину. Там оформляют временную регистрацию по вашему адресу. Без этой справки на ВНЖ подавать нельзя.

Шаг 2. Подготовить документы

Пакет подаётся в полицию по делам иностранцев. В 2025 году стандартный список выглядит так:

  1. Заявление (бланк выдают на месте).

  2. Загранпаспорт, действительный ещё минимум год.

  3. Две фотографии.

  4. Договор купли-продажи с регистрацией.

  5. Выписка из кадастра.

  6. Справка о временной регистрации.

  7. Подтверждение средств — счёт от 3500 € на человека в год.

  8. Медстраховка с покрытием от 20 000 €.

  9. Квитанция о пошлине (≈50 €).

Все документы переводятся у судебного переводчика на сербский язык.

Шаг 3. Подача и ожидание

После подачи вы получите признаницу — справку о приёме документов. С ней можно находиться в стране легально, даже если виза уже истекла.

Срок рассмотрения — до 30 дней, но в Белграде бывает 45–60.
Срок действия ВНЖ — 3 года, продлевается при сохранении собственности.

💰 Налоги и сборы: сколько реально стоит владение жильём

Покупка — это только первый шаг. Потом начинается «налоговый квест», который, впрочем, вполне понятен.

1. Налог на покупку

2,5 % от стоимости сделки. Если квартира новая и продаётся с НДС, то налог не взимается, но добавляется НДС 10 % для жилья и 20 % для коммерческих помещений.

2. Гербовый сбор

Обычно 100–200 € за регистрацию права собственности.

3. Ежегодный имущественный налог

Платится четыре раза в год, ставка 0,4 % от оценочной стоимости. Квартира в Белграде обходится примерно в 200–500 € в год.

4. Доход от аренды

Если сдаёте жильё, платите 20 % с дохода. Возможна упрощённая схема, где налог считают с условной прибыли — около 10 % от оценки.

5. Прирост капитала

15 % при продаже, если владели менее 10 лет. После десятилетнего владения налог нулевой.

На практике всё это не так страшно. Сербские чиновники не стремятся «добить» инвестора, а налоги прозрачны и стабильны.

🕒 Срок действия ВНЖ и дорога к гражданству

  • Первый ВНЖ выдают сразу на 3 года.

  • После трёх лет проживания можно подавать на ПМЖ.

  • Главное условие — не покидать страну более чем на 6 месяцев подряд.

⚖️ Стоит ли оно того? Разберём трезво

Плюсы:

  • Реальный путь к ВНЖ без бюрократии.

  • Недвижимость от 40 000–50 000 €.

  • Простые налоги, предсказуемые правила.

  • Лояльное отношение к россиянам, русская речь на каждом шагу.

Минусы:

  • Первый ВНЖ всего на три года (Закон об иностранцах с февраля 2023. Выдается ВНЖ сразу на 3 года, далее можно подавать на ПМЖ)

  • Без юриста легко ошибиться.

  • Не подходит тем, кто ждёт «шенгенского» статуса, дается только право на получение упрощенных Шенгенских виз

Да, Сербия не даёт шенгенских привилегий, но даёт реальность: жильё, законный статус, стабильность и спокойную жизнь в европейском ритме.

Но в целом — это спокойный, понятный способ легализоваться и получить «запасной дом» в Европе.

Недвижимость тут — не просто крыша над головой, а юридический якорь, за который можно держаться, даже если штормит геополитика.

Коротко

Покупка квартиры в Сербии — это не билет в Европу, но реальный путь к легальному проживанию. Всё решает порядок действий, грамотный юрист и аккуратность с бумагами.
Сербия сегодня — та редкая страна, где «дом за границей» действительно может стать вторым домом.

Официальные источники

  • Министерство внутренних дел Сербии — mup.gov.rs

  • Кадастр недвижимости (РГЗ) — rgz.gov.rs

  • Налоговая служба Сербии — purs.gov.rs

  • Закон об иностранцах, редакция 2023 года — Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 62/2023

