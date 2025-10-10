ВНЖ через недвижимость в Сербии: требования, сроки и налоги, о которых забывают новички

Когда мой знакомый Андрей — айтишник из Тулы — в 2023-м купил в Сербии квартиру, он думал, что теперь-то можно выдохнуть: жильё есть, страна тёплая, бюрократии поменьше. Но на третий день после переезда оказалось, что «квартира — это ещё не ВНЖ». Всё оказалось чуть сложнее, но зато — абсолютно реально. Сербия сегодня остаётся одной из немногих европейских стран, где купить жильё и легализоваться можно без золотых инвестиций, без миллионных вкладов и без изматывающего бумажного марафона. Главное — понимать, что и в какой последовательности делать. Разберём подробно, что даёт недвижимость для ВНЖ, какие есть требования, сколько это стоит и почему налоги тут не такие страшные, как кажутся на первый взгляд. Если у вас возникли трудности в оформлении ВНЖ в Сербии, Консультант WorldOpen поможет в решении Ваших проблем.

🏠 Покупка жилья и ВНЖ Сербии: что нужно знать перед сделкой

Многие уверены: купил дом — получил ВНЖ. Но в сербском законодательстве нет статьи, которая автоматически даёт вид на жительство владельцу недвижимости. Это не «золотая виза», как в Испании или Португалии. Однако именно наличие собственности считается достаточным основанием, чтобы легально жить в стране. Недвижимость в Сербии служит вашим финансовым и социальным якорем Формула простая: жильё есть, адрес есть, деньги на жизнь есть — значит, есть и основание для временного пребывания. В глазах миграционной полиции вы — не турист, а человек, пустивший корни. Что даёт покупка недвижимости: Основание для легального пребывания. Подтверждение финансовой стабильности. Реальный адрес для регистрации. Но важно помнить несколько нюансов:

– жильё должно быть оплачено полностью, без залогов и кредитов;

– объект должен быть жилым — пригодным для проживания;

– перед сделкой проверяйте всё через кадастр (Katastar) и сербского юриста. Важно: Этот ВНЖ дает права на работу у сербского работодателя. Но вы можете открыть свой бизнес (ООО — «Д.О.О.»), работать на иностранные компании или как фрилансер. Кстати, Андрей как раз на этом этапе чуть не попал: риелтор уверял, что у дома «всё в порядке», но юрист нашёл старый залог в банке. Проверка и помощь консультанта WordOpen спасла ему не только деньги, но и будущий ВНЖ. Вывод: недвижимость — не билет в Европу, но надёжный аргумент перед сербскими властями. Всё решают документы и аккуратность.

📄 Недвижимость как основание для ВНЖ в Сербии: пошаговая инструкция

Итак, сделка завершена, ключи у вас в кармане. Что дальше? Шаг 1. Зарегистрировать место жительства С договором купли-продажи (и нотариальным переводом) нужно обратиться в районную администрацию — општину. Там оформляют временную регистрацию по вашему адресу. Без этой справки на ВНЖ подавать нельзя. Шаг 2. Подготовить документы Пакет подаётся в полицию по делам иностранцев. В 2025 году стандартный список выглядит так: Заявление (бланк выдают на месте). Загранпаспорт, действительный ещё минимум год. Две фотографии. Договор купли-продажи с регистрацией. Выписка из кадастра. Справка о временной регистрации. Подтверждение средств — счёт от 3500 € на человека в год. Медстраховка с покрытием от 20 000 €. Квитанция о пошлине (≈50 €). Все документы переводятся у судебного переводчика на сербский язык. Шаг 3. Подача и ожидание После подачи вы получите признаницу — справку о приёме документов. С ней можно находиться в стране легально, даже если виза уже истекла. Срок рассмотрения — до 30 дней, но в Белграде бывает 45–60.

💰 Налоги и сборы: сколько реально стоит владение жильём

Покупка — это только первый шаг. Потом начинается «налоговый квест», который, впрочем, вполне понятен. 1. Налог на покупку 2,5 % от стоимости сделки. Если квартира новая и продаётся с НДС, то налог не взимается, но добавляется НДС 10 % для жилья и 20 % для коммерческих помещений. 2. Гербовый сбор Обычно 100–200 € за регистрацию права собственности. 3. Ежегодный имущественный налог Платится четыре раза в год, ставка 0,4 % от оценочной стоимости. Квартира в Белграде обходится примерно в 200–500 € в год. 4. Доход от аренды Если сдаёте жильё, платите 20 % с дохода. Возможна упрощённая схема, где налог считают с условной прибыли — около 10 % от оценки. 5. Прирост капитала 15 % при продаже, если владели менее 10 лет. После десятилетнего владения налог нулевой. На практике всё это не так страшно. Сербские чиновники не стремятся «добить» инвестора, а налоги прозрачны и стабильны.

🕒 Срок действия ВНЖ и дорога к гражданству

Первый ВНЖ выдают сразу на 3 года .

После трёх лет проживания можно подавать на ПМЖ .

Главное условие — не покидать страну более чем на 6 месяцев подряд.

⚖️ Стоит ли оно того? Разберём трезво