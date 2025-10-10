ВНЖ через недвижимость в Сербии: требования, сроки и налоги, о которых забывают новички

Когда мой знакомый Андрей — айтишник из Тулы — в 2023-м купил в Сербии квартиру, он думал, что теперь-то можно выдохнуть: жильё есть, страна тёплая, бюрократии поменьше. Но на третий день после переезда оказалось, что «квартира — это ещё не ВНЖ».
Всё оказалось чуть сложнее, но зато — абсолютно реально. Сербия сегодня остаётся одной из немногих европейских стран, где купить жильё и легализоваться можно без золотых инвестиций, без миллионных вкладов и без изматывающего бумажного марафона. Главное — понимать, что и в какой последовательности делать.
Разберём подробно, что даёт недвижимость для ВНЖ, какие есть требования, сколько это стоит и почему налоги тут не такие страшные, как кажутся на первый взгляд.
🏠 Покупка жилья и ВНЖ Сербии: что нужно знать перед сделкой
Многие уверены: купил дом — получил ВНЖ. Но в сербском законодательстве нет статьи, которая автоматически даёт вид на жительство владельцу недвижимости. Это не «золотая виза», как в Испании или Португалии. Однако именно наличие собственности считается достаточным основанием, чтобы легально жить в стране.
Формула простая: жильё есть, адрес есть, деньги на жизнь есть — значит, есть и основание для временного пребывания. В глазах миграционной полиции вы — не турист, а человек, пустивший корни.
Что даёт покупка недвижимости:
Основание для легального пребывания.
Подтверждение финансовой стабильности.
Реальный адрес для регистрации.
Но важно помнить несколько нюансов:
– жильё должно быть оплачено полностью, без залогов и кредитов;
– объект должен быть жилым — пригодным для проживания;
– перед сделкой проверяйте всё через кадастр (Katastar) и сербского юриста.
Важно: Этот ВНЖ дает права на работу у сербского работодателя. Но вы можете открыть свой бизнес (ООО — «Д.О.О.»), работать на иностранные компании или как фрилансер.
Кстати, Андрей как раз на этом этапе чуть не попал: риелтор уверял, что у дома «всё в порядке», но юрист нашёл старый залог в банке. Проверка спасла ему не только деньги, но и будущий ВНЖ.
Вывод: недвижимость — не билет в Европу, но надёжный аргумент перед сербскими властями. Всё решают документы и аккуратность.
📄 Недвижимость как основание для ВНЖ в Сербии: пошаговая инструкция
Итак, сделка завершена, ключи у вас в кармане. Что дальше?
Шаг 1. Зарегистрировать место жительства
С договором купли-продажи (и нотариальным переводом) нужно обратиться в районную администрацию — општину. Там оформляют временную регистрацию по вашему адресу. Без этой справки на ВНЖ подавать нельзя.
Шаг 2. Подготовить документы
Пакет подаётся в полицию по делам иностранцев. В 2025 году стандартный список выглядит так:
Заявление (бланк выдают на месте).
Загранпаспорт, действительный ещё минимум год.
Две фотографии.
Договор купли-продажи с регистрацией.
Выписка из кадастра.
Справка о временной регистрации.
Подтверждение средств — счёт от 3500 € на человека в год.
Медстраховка с покрытием от 20 000 €.
Квитанция о пошлине (≈50 €).
Все документы переводятся у судебного переводчика на сербский язык.
Шаг 3. Подача и ожидание
После подачи вы получите признаницу — справку о приёме документов. С ней можно находиться в стране легально, даже если виза уже истекла.
Срок рассмотрения — до 30 дней, но в Белграде бывает 45–60.
Срок действия ВНЖ — 3 года, продлевается при сохранении собственности.
💰 Налоги и сборы: сколько реально стоит владение жильём
Покупка — это только первый шаг. Потом начинается «налоговый квест», который, впрочем, вполне понятен.
1. Налог на покупку
2,5 % от стоимости сделки. Если квартира новая и продаётся с НДС, то налог не взимается, но добавляется НДС 10 % для жилья и 20 % для коммерческих помещений.
2. Гербовый сбор
Обычно 100–200 € за регистрацию права собственности.
3. Ежегодный имущественный налог
Платится четыре раза в год, ставка 0,4 % от оценочной стоимости. Квартира в Белграде обходится примерно в 200–500 € в год.
4. Доход от аренды
Если сдаёте жильё, платите 20 % с дохода. Возможна упрощённая схема, где налог считают с условной прибыли — около 10 % от оценки.
5. Прирост капитала
15 % при продаже, если владели менее 10 лет. После десятилетнего владения налог нулевой.
На практике всё это не так страшно. Сербские чиновники не стремятся «добить» инвестора, а налоги прозрачны и стабильны.
🕒 Срок действия ВНЖ и дорога к гражданству
Первый ВНЖ выдают сразу на 3 года.
После трёх лет проживания можно подавать на ПМЖ.
Главное условие — не покидать страну более чем на 6 месяцев подряд.
⚖️ Стоит ли оно того? Разберём трезво
Плюсы:
Реальный путь к ВНЖ без бюрократии.
Недвижимость от 40 000–50 000 €.
Простые налоги, предсказуемые правила.
Лояльное отношение к россиянам, русская речь на каждом шагу.
Минусы:
Первый ВНЖ всего на три года (Закон об иностранцах с февраля 2023. Выдается ВНЖ сразу на 3 года, далее можно подавать на ПМЖ)
Без юриста легко ошибиться.
Не подходит тем, кто ждёт «шенгенского» статуса, дается только право на получение упрощенных Шенгенских виз
Да, Сербия не даёт шенгенских привилегий, но даёт реальность: жильё, законный статус, стабильность и спокойную жизнь в европейском ритме.
Но в целом — это спокойный, понятный способ легализоваться и получить «запасной дом» в Европе.
Недвижимость тут — не просто крыша над головой, а юридический якорь, за который можно держаться, даже если штормит геополитика.
Коротко
Покупка квартиры в Сербии — это не билет в Европу, но реальный путь к легальному проживанию. Всё решает порядок действий, грамотный юрист и аккуратность с бумагами.
Сербия сегодня — та редкая страна, где «дом за границей» действительно может стать вторым домом.
