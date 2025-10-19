ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Регистрация ООО

Регистрация и ведение бизнеса в Китае для россиян: налоги, правила, перспективы

Новый Шелковый путь для российского бизнеса. Китай уже давно перестал быть просто «мировой фабрикой». Сегодня это глобальный экономический хаб, инновационный центр и крупнейший в мире потребительский рынок.

Почему Китай стал точкой притяжения для российского бизнеса

Китай сегодня — не просто «фабрика мира». Это рынок на 1,4 миллиарда потребителей, где сходятся технологии, логистика, финансы и глобальные тренды. Для российских предпринимателей Поднебесная стала новой точкой притяжения: за последние два года число компаний с российскими учредителями выросло почти вдвое.

Кто-то идёт туда ради стабильных поставок и выгодных налогов, кто-то — ради выхода на маркетплейсы вроде JD.com и Tmall. Но чтобы по-настоящему закрепиться, нужно не просто наладить партнёрство, а зарегистрировать собственную компанию в Китае c помощью консультантов World Open .

Ниже — живой и честный кейс: как российские бизнесы выходят на китайский рынок, какие подводные камни ждут на пути, и почему без поддержки локальных консультантов шаг может стоить дорого.

💼 С чего начинается бизнес в Китае

Главное решение — выбрать правовую форму. Китайская система различает три типа компаний для иностранцев.

Тип компании

Что это

Кому подходит

WFOE (Wholly Foreign-Owned Enterprise)

Компания со 100% иностранным капиталом

Оптимальный вариант для россиян: даёт полную независимость, можно нанимать сотрудников, работать с китайскими клиентами и выводить прибыль

JV (Joint Venture)

Совместное предприятие с китайским партнёром

Подходит, если нужно выйти на лицензируемые отрасли или использовать местные связи

RO (Representative Office)

Представительство без права на коммерческую деятельность

Удобно для тестирования рынка, маркетинга, переговоров

С 2020 года процесс регистрации стал проще: упразднено Министерство коммерции (MOFCOM), и теперь всем занимается Государственное управление по регулированию рынка (SAMR).

Средний срок регистрации — 1,5–2 месяца, если документы переведены, а юридический адрес и устав готовы.

📜 Пошаговый процесс регистрации

  1. Выбор города и названия компании.
    Самые популярные направления — Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Пекин. Название резервируется на китайском и английском языках.

  2. Подача документов в SAMR.
    Пакет включает устав, договор аренды, паспорт директора и нотариально заверенные переводы. После проверки выдают бизнес-лицензию.

  3. Регистрация в налоговой и валютной службе.
    Без налогового номера и валютного счёта компания фактически не работает.

  4. Открытие банковского счёта.
    Самый сложный этап. Банки требуют доказать «экономическую цель» бизнеса: контракты, бизнес-план и структуру собственности. Проверка может длиться до трёх недель.

  5. Получение специализированных лицензий.
    Для торговли — лицензия на импорт/экспорт, для IT — ICP Commercial License, для финансов или образования — отдельные разрешения.

💰 Налоги в Китае: льготы и реальные цифры

Китайская налоговая система строга, но логична.

  • Корпоративный налог (CIT) — 25%. Для инновационных и технологических компаний, получивших статус High & New Technology Enterprise (HNTE), ставка снижается до 15%.

  • Льготы для малого бизнеса: при низкой прибыли эффективная ставка может составлять 5–10%.

  • НДС (VAT) — 13% на товары, 6% на услуги. При экспорте применяется нулевая ставка.

  • Налог на дивиденды — 10% при выводе прибыли за рубеж.

Все иностранные компании обязаны вести бухгалтерию по китайским стандартам (PRC GAAP) и проходить ежегодный аудит.

⚙️ Что нужно знать о ведении бизнеса в КНР

Китай — это не просто про налоги. Здесь важно соблюдать местные нормы и культуру.

  • Трудовое законодательство жёстко регулирует отношения с сотрудниками — обязательны пять страховок и взносы в фонд жилья.

  • Кибербезопасность: персональные данные китайских граждан должны храниться только в Китае.

  • Интеллектуальная собственность: регистрируйте товарные знаки и патенты заранее, иначе их зарегистрирует кто-то другой.

  • Гуаньси — система личных связей. Без доверия и рекомендаций продвижение идёт медленно.

💡 Перспективные ниши для россиян

  1. Экспорт продовольствия и FMCG.
    Российские сладости и морепродукты хорошо идут в премиальном сегменте.

  2. IT и EdTech.
    Китай активно ищет локальных партнёров с решениями на базе искусственного интеллекта.

  3. E-commerce и маркетплейсы.
    Торговля на JD.com, Pinduoduo и Tmall проще через локальную компанию.

  4. Логистика и производство.
    Контроль цепочек поставок и снижение издержек благодаря размещению в Китае.

💬 Кейсы российских компаний: бизнес на китайской земле

1. IT-стартап Алексея: от Алматы до Пекина

Алексей разрабатывал приложение для изучения языков. Но инвесторы из Китая требовали локальную юрисдикцию.

  • Цель: Запуск мобильного приложения для изучения русского языка китайскими студентами с монетизацией через подписки.

  • Действия: Регистрация Service WFOE в Пекине с подачей на статус High & New Technology Enterprise (HNTE). Получение лицензии ICP Commercial License для приёма платежей через WeChat Pay и Alipay. Аренда локальных серверов для соблюдения закона о кибербезопасности.

  • Результат: Снижение налога на прибыль до 15%, легальный приём платежей, доверие пользователей.

Через World Open он зарегистрировал Service WFOE в Пекине, получил статус HNTE и лицензию ICP.

Результат: легальный приём платежей, налог на прибыль — 15%, и первые контракты через три месяца после старта.

2. Производитель сладостей из Владивостока

Компания искала способ выйти в сети Шанхая и Гуанчжоу.

  • Цель: Поставлять кондитерские изделия в сетевые супермаркеты Китая.

  • Действия: Регистрация Trading WFOE в Шанхае. Получение всех необходимых сертификатов на продукцию от таможенных и санитарных органов КНР (требования к упаковке, составу, срокам годности). Найм локального менеджера по продажам с опытом в FMCG.

  • Результат: Прямые контракты с ритейлом, обход посредников, контроль над брендом и маркетингом.

С помощью консультантов World Open зарегистрировала Trading WFOE, оформила сертификаты на продукцию и открыла счёт в Bank of China.

Теперь поставляет десерты напрямую в китайские магазины, контролируя качество и цены.

⚠️ Основные риски

  • Банковский контроль. При малейших несоответствиях возможна блокировка счёта.

  • Регуляторные ошибки. Неверно оформленные фапяо (счета-фактуры) ведут к штрафам.

  • Отсутствие локальных специалистов. Без бухгалтера и юриста, владеющих китайским, можно попасть под санкции или налоговые проверки.

  • Конкуренция. Китайский рынок переполнен — нужно чёткое позиционирование и адаптация продукта.

💵 Бюджет на запуск

  • Регистрация компании: от $3 000 до $8 000, включая юридическое сопровождение.

  • Уставной капитал: от $15 000 (консалтинг) до $30 000 (торговля).

  • Бухгалтерия и аудит: $6 000–10 000 в год.

  • Юридический адрес и обслуживание: от $3 000.

Минимальный годовой бюджет на содержание WFOE — около $10 000–12 000.

🧭 Вывод

Регистрация компании в Китае — это не формальность, а стратегический шаг. Он открывает доступ к рынку с миллиардом покупателей, льготным налогам и технологическим возможностям. Но идти туда без подготовки — всё равно что прыгать в Южно-Китайское море без спасжилета.

Чтобы пройти процедуру быстро, безопасно и с максимальной выгодой, стоит заручиться поддержкой экспертов.

World Open сопровождает российские компании на всех этапах: от выбора правовой формы до открытия банковского счёта и налоговой оптимизации.

Запишитесь на консультацию — получите расчёт стоимости регистрации под ваш проект и узнаете, какие льготы доступны именно вашему бизнесу.

🔗 Полезные ссылки

Савчич Дмитрий

Савчич Дмитрий

Ведущий эксперт в самозанятый

24 подписчика172 поста

