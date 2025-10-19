Регистрация и ведение бизнеса в Китае для россиян: налоги, правила, перспективы

Почему Китай стал точкой притяжения для российского бизнеса
Китай сегодня — не просто «фабрика мира». Это рынок на 1,4 миллиарда потребителей, где сходятся технологии, логистика, финансы и глобальные тренды. Для российских предпринимателей Поднебесная стала новой точкой притяжения: за последние два года число компаний с российскими учредителями выросло почти вдвое.
Кто-то идёт туда ради стабильных поставок и выгодных налогов, кто-то — ради выхода на маркетплейсы вроде JD.com и Tmall. Но чтобы по-настоящему закрепиться, нужно не просто наладить партнёрство, а зарегистрировать собственную компанию в Китае.
Ниже — живой и честный кейс: как российские бизнесы выходят на китайский рынок, какие подводные камни ждут на пути, и почему без поддержки локальных консультантов шаг может стоить дорого.
💼 С чего начинается бизнес в Китае
Главное решение — выбрать правовую форму. Китайская система различает три типа компаний для иностранцев.
Тип компании
Что это
Кому подходит
WFOE (Wholly Foreign-Owned Enterprise)
Компания со 100% иностранным капиталом
Оптимальный вариант для россиян: даёт полную независимость, можно нанимать сотрудников, работать с китайскими клиентами и выводить прибыль
JV (Joint Venture)
Совместное предприятие с китайским партнёром
Подходит, если нужно выйти на лицензируемые отрасли или использовать местные связи
RO (Representative Office)
Представительство без права на коммерческую деятельность
Удобно для тестирования рынка, маркетинга, переговоров
С 2020 года процесс регистрации стал проще: упразднено Министерство коммерции (MOFCOM), и теперь всем занимается Государственное управление по регулированию рынка (SAMR).
Средний срок регистрации — 1,5–2 месяца, если документы переведены, а юридический адрес и устав готовы.
📜 Пошаговый процесс регистрации
Выбор города и названия компании.
Самые популярные направления — Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Пекин. Название резервируется на китайском и английском языках.
Подача документов в SAMR.
Пакет включает устав, договор аренды, паспорт директора и нотариально заверенные переводы. После проверки выдают бизнес-лицензию.
Регистрация в налоговой и валютной службе.
Без налогового номера и валютного счёта компания фактически не работает.
Открытие банковского счёта.
Самый сложный этап. Банки требуют доказать «экономическую цель» бизнеса: контракты, бизнес-план и структуру собственности. Проверка может длиться до трёх недель.
Получение специализированных лицензий.
Для торговли — лицензия на импорт/экспорт, для IT — ICP Commercial License, для финансов или образования — отдельные разрешения.
💰 Налоги в Китае: льготы и реальные цифры
Китайская налоговая система строга, но логична.
Корпоративный налог (CIT) — 25%. Для инновационных и технологических компаний, получивших статус High & New Technology Enterprise (HNTE), ставка снижается до 15%.
Льготы для малого бизнеса: при низкой прибыли эффективная ставка может составлять 5–10%.
НДС (VAT) — 13% на товары, 6% на услуги. При экспорте применяется нулевая ставка.
Налог на дивиденды — 10% при выводе прибыли за рубеж.
Все иностранные компании обязаны вести бухгалтерию по китайским стандартам (PRC GAAP) и проходить ежегодный аудит.
⚙️ Что нужно знать о ведении бизнеса в КНР
Китай — это не просто про налоги. Здесь важно соблюдать местные нормы и культуру.
Трудовое законодательство жёстко регулирует отношения с сотрудниками — обязательны пять страховок и взносы в фонд жилья.
Кибербезопасность: персональные данные китайских граждан должны храниться только в Китае.
Интеллектуальная собственность: регистрируйте товарные знаки и патенты заранее, иначе их зарегистрирует кто-то другой.
Гуаньси — система личных связей. Без доверия и рекомендаций продвижение идёт медленно.
💡 Перспективные ниши для россиян
Экспорт продовольствия и FMCG.
Российские сладости и морепродукты хорошо идут в премиальном сегменте.
IT и EdTech.
Китай активно ищет локальных партнёров с решениями на базе искусственного интеллекта.
E-commerce и маркетплейсы.
Торговля на JD.com, Pinduoduo и Tmall проще через локальную компанию.
Логистика и производство.
Контроль цепочек поставок и снижение издержек благодаря размещению в Китае.
💬 Кейсы российских компаний: бизнес на китайской земле
1. IT-стартап Алексея: от Алматы до Пекина
Алексей разрабатывал приложение для изучения языков. Но инвесторы из Китая требовали локальную юрисдикцию.
Цель: Запуск мобильного приложения для изучения русского языка китайскими студентами с монетизацией через подписки.
Действия: Регистрация Service WFOE в Пекине с подачей на статус High & New Technology Enterprise (HNTE). Получение лицензии ICP Commercial License для приёма платежей через WeChat Pay и Alipay. Аренда локальных серверов для соблюдения закона о кибербезопасности.
Результат: Снижение налога на прибыль до 15%, легальный приём платежей, доверие пользователей.
Результат: легальный приём платежей, налог на прибыль — 15%, и первые контракты через три месяца после старта.
Результат: легальный приём платежей, налог на прибыль — 15%, и первые контракты через три месяца после старта.
2. Производитель сладостей из Владивостока
Компания искала способ выйти в сети Шанхая и Гуанчжоу.
Цель: Поставлять кондитерские изделия в сетевые супермаркеты Китая.
Действия: Регистрация Trading WFOE в Шанхае. Получение всех необходимых сертификатов на продукцию от таможенных и санитарных органов КНР (требования к упаковке, составу, срокам годности). Найм локального менеджера по продажам с опытом в FMCG.
Результат: Прямые контракты с ритейлом, обход посредников, контроль над брендом и маркетингом.
Теперь поставляет десерты напрямую в китайские магазины, контролируя качество и цены.
Теперь поставляет десерты напрямую в китайские магазины, контролируя качество и цены.
⚠️ Основные риски
Банковский контроль. При малейших несоответствиях возможна блокировка счёта.
Регуляторные ошибки. Неверно оформленные фапяо (счета-фактуры) ведут к штрафам.
Отсутствие локальных специалистов. Без бухгалтера и юриста, владеющих китайским, можно попасть под санкции или налоговые проверки.
Конкуренция. Китайский рынок переполнен — нужно чёткое позиционирование и адаптация продукта.
💵 Бюджет на запуск
Регистрация компании: от $3 000 до $8 000, включая юридическое сопровождение.
Уставной капитал: от $15 000 (консалтинг) до $30 000 (торговля).
Бухгалтерия и аудит: $6 000–10 000 в год.
Юридический адрес и обслуживание: от $3 000.
Минимальный годовой бюджет на содержание WFOE — около $10 000–12 000.
🧭 Вывод
Регистрация компании в Китае — это не формальность, а стратегический шаг. Он открывает доступ к рынку с миллиардом покупателей, льготным налогам и технологическим возможностям. Но идти туда без подготовки — всё равно что прыгать в Южно-Китайское море без спасжилета.
Чтобы пройти процедуру быстро, безопасно и с максимальной выгодой, стоит заручиться поддержкой экспертов.
Чтобы пройти процедуру быстро, безопасно и с максимальной выгодой, стоит заручиться поддержкой экспертов.
Получите расчёт стоимости регистрации под ваш проект и узнаете, какие льготы доступны именно вашему бизнесу.
