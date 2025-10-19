Регистрация и ведение бизнеса в Китае для россиян: налоги, правила, перспективы

Почему Китай стал точкой притяжения для российского бизнеса

Китай сегодня — не просто «фабрика мира». Это рынок на 1,4 миллиарда потребителей, где сходятся технологии, логистика, финансы и глобальные тренды. Для российских предпринимателей Поднебесная стала новой точкой притяжения: за последние два года число компаний с российскими учредителями выросло почти вдвое.

Кто-то идёт туда ради стабильных поставок и выгодных налогов, кто-то — ради выхода на маркетплейсы вроде JD.com и Tmall. Но чтобы по-настоящему закрепиться, нужно не просто наладить партнёрство, а зарегистрировать собственную компанию в Китае.