Криптоактивы под контролем: лицензии, налоги и конвертация в деньги

Рынок криптомонет растет, и в 2025 идёт регулирование криптовалют. Лицензия на такие активы теперь обязательна, ведь без неё невозможно вести деятельность законно и без рисков.

В статье рассказал, как оформить криптолицензию, легализовать криптоактивы, и организовать законный вывод в фиат. А ещё поделился опытом клиента World Open в вопросе и разобрал юрисдикции, которые подойдут для получение лицензии.